В РПЛ будет новый лимит. Он уже мало кому нравится

Сегодня, 26 июня, в Доме Футбола прошел знаковый Исполком РФС, принявший новый лимит на легионеров в РПЛ. Встреча могла бы стать вообще исторической, если бы из повестки не убрали пункт о расширении Премьер-лиги до 18 команд. Но и без него ажиотаж создали достаточный: последний раз в лимит вмешивались 4 года назад. А настолько кардинальные поправки не вносились с 2006 года, когда впервые появилось правило «7+4».

Сегодня Исполком принял формат лимита на легионеров «8+17», который вступит в силу с сезона-2020/21. Формат предусматривает присутствие в заявке команды на сезон максимум 8 легионеров и 17 россиян. При этом ограничений по числу легионеров на поле нет – само собой, что их не будет больше восьми.



Главное, что сейчас узнали клубы РПЛ: у них есть почти три трансферных окна, чтобы подготовиться к новому лимиту и учесть все его условия. Многие руководители переживали, что реформу примут уже со старта ближайшего сезона, и это вклинится в уже сверстанные планы по формированию команды.



При этом сейчас практически все клубы Премьер-лиги без проблем вписываются в новый лимит. Но есть несколько команд со сложными ситуациями. Например, в «Зените» сейчас числятся 14 иностранцев. Видимо, к следующему сезону в клубе не останется возрастного Ивановича. Еще непонятнее, несмотря на хороший сезон в тульском «Арсенале», будущее Луки Джорджевича. Что-то надо делать с Клаудио Маркизио: лечится и рекламирует кофе он чаще, чем играет и помогает. Но это только минус три, а нужно сокращать число иностранцев вдвое.



«После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но, всё-таки, есть несколько очевидных вещей. Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените». Но, как говорится, «Dura lex, sed lex» — закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства. Конечно, деньги — важный элемент, но они не являются решающим.



Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов. Я думаю, придут максимум три игрока. Стало тяжелее, конечно. Подготовка к Лиге чемпионов в этом сезоне еще может проходить по старым правилам, но к следующему году надо готовиться по-новому», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.



Два «лишних» легионера на заявку пока у «Локомотива», и число может вырасти, если клуб сохранит Ману Фернандеша. При этом контракты Эдера, Рыбуся, Фарфана и Чорлуки в следующем году. То есть у москвичей огромное пространство для маневров.



Девять иностранцев прямо сейчас в заявке «Краснодара», и они как раз все находятся на длительных контрактах. Сергей Галицкий есть в Исполкоме РФС, но он не комментировал свое решение в голосовании и позицию по лимиту.



10 легионеров «Спартака», но Боккетти уже не взяли на сбор команды. А статусы Джано, Мельгарехо и Ханни таковы, что их продают каждое трансферное окно без всяких обсуждений лимита. Надо будет учитывать новый лимит «Динамо» (сейчас 7 иностранцев, но клуб активно обновляется). Четко вписывается в лимит ЦСКА, и поэтому здесь тоже нужно аккуратно продумывать трансферную политику на ближайшие окна. Хотя с этим у «армейцев» проблем нет давно.



«Я часто спорю на такие вопросы, хотя у нас в команде имею больше всех русских футболистов. Я мало обращаю внимания на это, но, думаю, конкуренция должна быть, русский паспорт не должен давать приоритета ни финансового, ни зарплаты, ни в трансферных ценах.



Этот лимит не повысит качество легионеров, которые приезжают в РПЛ, нужно вводить вопрос, не какое количество приедет, а какое качество. Чтобы игрок должен был играть за сборную», – сказал после Исполкома Евгений Гинер.

По 10 легионеров у «Ростова», «Ахмата» и «Уфы». 8 – у «Тамбова». Меньше всего у «Сочи», который толком не имеет заявки на сезон, но зато и легионеров всего трое.

Болельщики и эксперты уже сейчас критикуют новый лимит. Основной аргумент: раньше клубы переплачивали за россиян, которых планировали в состав. Были «лимитные» позиции, фактическая конкуренция обладателей паспорта РФ между собой.

Сейчас получается, что подорожают и игроки уровнем ниже, способные дополнить заявку и занять место на скамейке. По мнению критикующих вырастет ставка не только за попадание в состав, но и за способность просто оказаться в обойме на сезон. При этом послаблением в плане использования легионеров лимит тоже не считают. Из-за травм и дисквалификаций на поле все равно почти никогда не получится использовать 8 иностранцев.



«Ограничение легионеров в заявке – это шаг вперед. Не считаю, что это то решение, которое значительно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим каких-то серьезных изменений, то нам нужно больше времени, сил и финансовых ресурсов на развитие детско-юношеского футбола. Когда будет построена система, тогда через какое-то время само это решение (лимит) себя исчерпает», – подвел итог реформе президент РФС Александр Дюков. Для него это первая серьезная реформа в российском футболе после прихода в должность.