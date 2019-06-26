Недоволен только Карпин, но его никто не поддерживает.

«Лимит – наше все». Тренеры РПЛ не протестуют, им все нравится

Наш футбол сегодня – застой. Речи тренеров становятся выверенными, острые углы сглаживаются, а протестные настроения отсутствуют. В этом можно было в очередной раз убедиться на пресс-конференции перед стартом предсезонного турнира в Австрии, на которой мы узнали:

1. Что Кононов умеет острить.

— Зимой вы выиграли турнир, а потом начались шутки, — спросили у тренера «Спартака». – Мол, взяли трофей, а в сезоне началось пятое-десятое.

— Пятое! – Кононов как будто порадовался своей реакции и даже еще раз повторил: «Пятое».

Именно это место команда заняла по итогам сезона. Правда забавно.

#небуффон. Зачем «Спартаку» вратарь молодёжки «Ромы» за 2 млн евро Не для того, чтобы играть в футбол. Егоров из Австрии – о том, кого покупает Цорн.

2. Что первое место на турнире – не цель.

— Важнее всего правильно подготовиться к сезону и обойтись без травм, — сказал Виктор Гончаренко, и в этом мнении тренера ЦСКА все поддержали.



3. Что лучше всех укрепился «Краснодар».

На вопросы о новичках Кононов отвечал не то что бы уверенно. Да и про Романьоли с Баду ему сейчас вообще лучше не заикаться.

Виктор Гончаренко мог бы порадоваться подписанию Влашича, но Никола вроде бы уже и так давно свой.

Гинер — про Влашича, деньги, помощь Усманова и будущее Марио Фернандеса Много интересных ответов.

Валерий Карпин и вовсе отмахнулся: мол, тех, кого мы берем, вы все равно не знаете. А даже если знаете, то вам наплевать.

А вот Мурад Мусаев с удовольствием рассказывал и о Вильене из сборной Голландии, и о талантливом Намли из «Зволле», и о Кайо, который, если послушать, хорош во всех компонентах игры.

«Краснодар» укрепляется под ЛЧ. Идрисси — ещё один отличный игрок из Нидерландов Кажется, «быки» очень хотят выиграть золото в следующем сезоне.

Еще до пресс-конференции у тренера «Краснодара» спросили:

— Вы готовы к ЛЧ?

— Пока нет, — ответил Мусаев.

Но, кажется, еще пара трансферов, и Россия получит вполне качественный клуб.

«Краснодар» получил футболиста для больших матчей. Но не всё так однозначно Тонни Вильена — тот случай, когда не всегда достаточно быть отличным игроком, чтобы попасть в лучшие лиги.

4. Что тренеры хотят проводить пресс-конференции вместе.

Видимо, им понравилось рядом:

— Давайте в РПЛ тоже сделаем так, чтобы перед прессой два человека сидели? – предложил Гончаренко.

— Кстати, надо так и устроить, — поддержал стенд-ап тренера ЦСКА в прошлом Гавр, а ныне исполнительный директор Матч ТВ Гавриил Гордеев.

У Карпина, Кононова и Мусаева возражений не было.

5. Что клубы не готовы биться за отмену лимита.



За мгновения до начала пресс-конференции появилась информация, что РФС утвердил лимит на легионеров по формуле «8+17». Теперь иностранцев в российском футболе будет меньше, но зато всех из них можно будет выпускать на поле одновременно.

В РПЛ будет новый лимит. Он уже мало кому нравится Первая крупная реформа РФС при Александре Дюкове.

— Слово «лимит» мне уже не нравится, — сразу начал Карпин. Надо сказать, что его в этот день раздражала и австрийская жара, и вопросы журналистов но вряд ли слова о легионерах не были обдуманны заранее. – Стало только хуже.

Карпин мог сказать жестче, но в итоге непроизвольно сострил.

— Разве что теперь я когда замены буду делать, то не выпущу лишнего футболиста.

Стало понятно, что плюсов новой системы тренер «Ростова» не видит вовсе.

Но прежде, чем слушать других тренеров, важно осмотреться и понять, где мы сейчас находимся. Россия сегодня – это страна, где адекватные и аргументированные совместные протестные акции приносят результат. И вот если бы вдруг Кононов, Гончаренко и Мусаев поддержали бы Карпина, выразив несогласие с новой системой, то, глядишь, через какое-то время лимит отменили бы вовсе.

Но раз вместо этого мы опять услышали дипломатические фразы: «давайте посмотрим как будет», «все в равных условиях», «нужно воспитывать российских игроков» — значит, ограничения всех устраивают. Лимит – наше все. Закрепляем это и играем дальше.