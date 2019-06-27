РФС принял формат лимита на легионеров, «Спартак» в Австрии проиграл «Ростову», Щенников перенёс операцию. Главное — в обзоре дня.

«ПСЖ» назвал цену Мбаппе. Кто сможет выложить за него € 250 млн?

РФС принял формат лимита на легионеров «8+17»

Исполнительный комитет Российского футбольного союза в ходе сегодняшнего заседания принял формат лимита на легионеров «8+17».



При этом данное изменение вступит в силу начиная с сезона-2020/21. Формат предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.

«Действия грузинских футболистов – провокация. Футбол должен быть вне политики» Также президент РФС Александр Дюков рассказал про лимит, VAR и расширение РПЛ.

В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.

В РПЛ будет новый лимит. Он уже мало кому нравится Первая крупная реформа РФС при Александре Дюкове.

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче турнира в Австрии

В матче 1-го тура предсезонного турнира в Австрии «Ростов» встречался с московским «Спартаком». Игра состоялась на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:0 в пользу ростовчан.

«Спартак» проиграл «Ростову» и потерял Айртона. Защита титула под угрозой Хорошего в игре красно-белых было мало.

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 32-й минуте полузащитник ростовского клуба Александр Саплинов упрочил преимущество своей команды.

В следующем туре соревнования «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром», а «Спартак» сыграет с ЦСКА. Обе игры пройдут 30 июня.

«Спартак» на иголках. Выиграли или проиграли – не важно Победили в зимнем Кубке – плохо. Проиграли в летнем – еще хуже.

В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула

Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции, утверждает A Bola.



По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.

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Ранее сообщалось, что «Порту» уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Видеть игрока в своём клубе желает лично главный тренер «драконов» Сержиу Консайсау. За своего форварда «Спартак» желает получить € 12 млн.

«Барселона» объявила о продаже Силлессена «Валенсии» за € 35 млн

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен продолжит карьеру в «Валенсии», сообщает официальный сайт каталонского клуба.



«Барселона» и «Валенсия» достигли соглашения по условиям трансфера Яспера Силлессена. «Валенсия» заплатит «Барселоне» € 35 млн. «Барселона» хотела бы публично выразить свою благодарность Ясперу Силлессену за его самоотверженность и преданность делу и пожелать ему удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении «Барселоны».

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Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса». Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 13 млн. Всего в составе каталонского клуба 30-летний вратарь провёл 32 игры и пропустил 25 мячей. В общей сложности с «Барселоной» он выиграл шесть трофеев — по два чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.

Щенников перенёс операцию

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников перенёс операцию в связи с переломом лодыжки, сообщается на официальном сайте «армейцев».



Напомним, накануне у футболиста диагностирован внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Эту травму Щенников получил 24 июня на утренней тренировке.

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28-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена. Срок восстановления Щенникова ориентировочно составит 12 недель.

Спортивный директор «Удинезе»: Бекао должен присоединиться к команде в июле

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино отметил, что защитник московского ЦСКА Родриго Бекао станет игроком итальянского клуба в июле.



«Бекао должен присоединиться к команде в июле. Пока мы для него закрыты. В любом случае любые наши приобретения совершаются исключительно исходя из пожеланий тренерского штаба команды», — приводит слова Марино Corriere dello Sport.

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Ранее сообщалось, что российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта.

«ПСЖ» оценивает Мбаппе в € 230-250 млн

«ПСЖ» определился с ценой на своего форварда Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой L'Equipe.



По информации источника, парижане будут готовы принять предложение от клуба, который проявит заинтересованность в подписании 20-летнего нападающего, если его размер будет составлять не менее € 230-250 млн.

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Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды. Через год парижане выкупили контракт форварда за сумму в € 135 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 43 матчах. На счету француза 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее Мбаппе намекнул, что уже этим летом может сменить клубную прописку.