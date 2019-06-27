Тренер Роналду выкуривает 60 сигарет в день. Сарри, ты ещё жив?

Курение — часть истории итальянца Маурицио Сарри. Возможно, он просто большой фанат «Крёстного отца». А может, серьёзно влип в никотиновую зависимость, от которой не в силах избавиться.

«Я выкуриваю по 60 сигарет в день, что, вероятно, слишком много. Я не особенно чувствую необходимость курить во время игр, но сразу после них это для меня действительно необходимо».

60 сигарет в день для 60-летнего тренера! Три с лишним в час, при условии, что он спит хотя бы часов шесть в сутки. Криштиану Роналду наверняка удивился бы, узнав такое о своём новом тренере.

Как реагируют на эту привычку?

Как ни странно, в футбольном мире с пониманием относятся к привычке Сарри. Однажды он приехал в Германию, на матч Лиги Европы. Так местный «РБ Лейпциг» оборудовал для него специальную комнату в гостевой раздевалке. Находите странным? В Италии он курил прямо в подтрибунном помещении!

Сложнее всего ему пришлось в Англии, когда он пришёл работать в «Челси». Строгий запрет на курение вынуждал Сарри обходиться без сигарет не только во время матча, но и сразу после него. «Челси» сразу пообещал сделать ему собственную курилку на «Стемфорд Бридж», но на других аренах итальянцу пришлось помучиться.

5 августа прошлого года, матч с «Ман Сити». Игра за Суперкубок проходила на стадионе «Уэмбли», и время от времени Сарри ловили на странных действиях.

Оказалось, что Маурицио сжимал в губах… фильтр от сигареты. Это помогло ему справиться с желанием затянуться прямо во время игры.

Сарри в «Ювентусе» – ошибка. И для тренера, и для клуба «Старая сеньора» не подходит Маурицио.

Что говорят эксперты?

Мы всерьёз озаботились здоровьем итальянца и обратились за консультацией в Минздрав. Вот что сказал об этом главный нарколог страны Евгений Брюн.

— Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также слабоумие и ранняя смерть. Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое. Если рак, то не обязательно лёгких, может быть и ротовой полости, и горла, и мочевого пузыря. Остатки смолы проглатываются, а это канцероген, который может осесть где угодно. Где слабое место, там и рванёт. Также никотин вызывает спазмы сосудов.



— Как считаете, Сарри способен бросить курить?

— Такой шанс есть у всех. Нужна мотивация. Проблема в том, что люди не хотят отказываться от привычных ядов и злоупотребляют табаком, алкоголем или наркотиками. Задача профилактики заключается в том, чтобы убедить человека, замотивировать его. Сколько людей говорит не есть гамбургеры – а все едят. С курением то же самое.



— Как отнеслись к его словам про 60 сигарет в день?

— То, что Сарри не скрывает свою любовь к сигаретам, — пропаганда курения. Грешишь – так уж греши про себя, а не распространяй, не хвастайся. Это бравада любого наркомана и алкоголика: «Я могу спокойно выпить бутылку или выкурить три пачки и здоров». А в какой-то момент он умирает. Был знаменитый артист, который рекламировал марку сигарет – а в итоге умер от рака. А гениальный актёр Юл Бриннер, бывший наш соотечественник, умирая от рака, записал видеообращение к народам мира: «Не курите!». К сожалению, такие обращения на большую часть населения не действуют.

Недавно Сарри возглавил «Ювентус» — пожалуй, самую сильную команду в своей карьере. Может, теперь поводов нервно курить после матчей станет меньше.