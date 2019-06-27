«Тоттенхэм» близок к первому трансферу за 1,5 года. В клубе ждут «нового Канте»

«Тоттенхэм» вот-вот разродится трансфером. На прицеле у англичан сразу двое футболистов – 18-летний вингер Джек Кларк из «Лидса» и 22-летний опорник «Лиона» Тангай Н’Домбеле.

Будущая сделка станет первой для лондонцев за 18 месяцев. В последний раз «шпоры» укреплялись ещё зимой 2018 года, купив Лукаса Моуру у «ПСЖ».

Почему же топ-клуб из самой богатой лиги мира так долго не совершал сделок? Зачем «Тоттенхэуму» юнец из Чемпионшипа и почему Н’Домбеле называют «новым Канте»? Давайте разбираться.

Строительство второго по величине стадиона в АПЛ

Пожалуй, главная причина игнорирования трансферного рынка со стороны руководства «шпор» — это строительство нового стадиона, рассчитанного на 62 тыс. зрителей. Ультрасовременный объект обошёлся клубу примерно в 1 млрд евро, поэтому ремни пришлось серьёзно затянуть.



Невероятная стоимость нового дома «шпор» объясняется масштабами строительства («Тоттенхэм Хотспур» – второй по величине стадион в АПЛ, больше только «Олд Траффорд»), уникальным дизайном арены, свежими идеями (внутри стадиона есть пивоварня и туалеты для собак), а также различными технологическими новинками вроде только безналичного расчёта на всей территории объекта или модных кранов для пива, которые наливают напиток снизу-вверх.



Чехарда со сроками сдачи объекта также не могла не сказаться на платёжеспособности «Тоттенхэма» — открытие нового стадиона несколько раз переносили, опоздав в итоге на год. Тем временем руководство «Уэмбли», где «шпоры» временно проводили домашние матчи, после ноября 2018 года ограничило максимальную вместимость для игр команды – до 51 тыс. болельщиков (притом что арена вмещает все 90 тыс.). К сожалению для боссов клуба, даже доступная квота не реализовывалась. Болельщики чувствовали себя неуютно на главной арене Англии и стали реже посещать матчи любимой команды. Так, на декабрьскую игру с «Саутгемптоном» пришли всего 33 тыс. зрителей. В итоге с продаж билетов клуб собрал намного меньше средств, чем планировал.

Сумасшедшая экономия Леви

Ещё одна причина, по которой «Тоттенхэм» оставался полтора года без трансферов – уже легендарная прижимистость. Совладелец «Тоттенхэма», известный своим скупердяйством, ввёл режим жёсткой экономии в клубе. «Забыв» о покупке новичков, он с завидным упорством вёл переговоры о сокращении зарплаты с футболистами, а также изредка продавал игроков.



Так он добился не только финансовой стабильности для клуба, но и повышения собственной зарплаты. Сейчас Леви – самый высокооплачиваемый топ-менеджер в АПЛ. Только в позапрошлом сезоне он заработал почти 7 млн евро.

Президента «Тоттенхэма» все ненавидят. Но он гений экономии Дэниэл Леви бесит даже собственного главного тренера и игроков.

Однако не спешите ругать клуб за такую цифру. Семь миллионов — не так уж и много для человека, который уже несколько лет умудряется сохранять в команде лидеров вроде Кейна, Алли, Сона и других.

Кстати, совсем недавно успехами Леви восторгался главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. В интервью «Чемпионату» он даже сравнил «армейский» клуб со «шпорами».



«Путь «Тоттенхэма» не может не вызывать уважения. В какой-то мере он похож на ЦСКА – громких трансферов тоже нет. Какая ещё большая команда может позволить себе два «окна» никого не покупать? «Тоттенхэм» — может», — отмечал Виктор Гончаренко.

«Новый Канте» и молодой талант из Чемпионшипа

Тангай Н’Домбеле, скорее всего, перейдёт в «Тоттенхэм» в ближайшие дни. За полузащитника «Лиона» «шпоры» планируют выложить рекордные для клуба 65 млн фунтов. Ожидается, что опорный хавбек подпишет с «Тоттенхэмом» пятилетний контракт.



Во Франции Н’Домбеле называют «новым Канте». Вероятно, местные журналисты усмотрели сходство футболистов из-за их позиций, а также похожей манеры бега. Однако сравнивать этих игроков не совсем правильно. Тангай не настолько силён в оборонительных действиях, как футболист «Челси». Зато он более универсальный. Н’Домбеле обладает отличным пасом, часто обостряет игру и может протащить мяч на несколько метров вперед за счёт отличного дриблинга. В среднем Тангай совершает две обводки за игру. За прошедший сезон в Лиге 1 он забил один гол и отдал 7 результативных передач. Неплохо для опорника, не правда ли?



Вероятно, в «Тоттенхэме», француз возьмёт на себя функционал ушедшего зимой Мусса Дембеле. Хавбек создаст центру полузащиты необходимый баланс и будет активно помогать команде с развитием атак.

5 игроков Лиги 1, которых очень хотят купить гранды Франция щедра на таланты уровня «Реала», «Ливерпуля» и «Барселоны».

Другая возможная сделка лондонцев не столь однозначна. За 18-летнего вингера «Лидса» Джека Кларка «Тоттенхэм» собирается отдать 8,5 млн фунтов. Сообщается, что в ближайшее время он пройдёт медосмотр и станет игроком «шпор».



В своём первом сезоне за профессиональный клуб англичанин принял участие в 24 матчах в Чемпионшипе. Марсело Бьельса рассмотрел потенциал в игроке и стал регулярно выпускать его на замену.

«С каждым матчем он всё больше адаптируется к игре «Лидса». Джек не воспринимается как молодой футболист. В атаке Кларк регулярно создаёт численное преимущество. Действия, связанные с голами, не лучшая его сторона. Зато Джек всегда делает разницу на поле», — утверждал Марсело Бьельса в декабре прошлого года.



Молодой талант создаёт численное преимущество для своей команды за счёт высокой скорости и умения обыгрывать один в один. В среднем за матч он совершает 1,1 обводку.

В целом за сезон 18-летний Кларк не блистал результативностью. Он успел отметиться лишь двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в Чемпионшипе. Тем не менее этого хватило, чтобы заинтересовать Маурисио Почеттино, который настоял на подписании игрока.



Скорее всего, после перехода в «Тоттенхэм» Джек отправится в тур по арендам. Едва ли аргентинский специалист рассчитывает задействовать столь юного и неопытного футболиста в ближайшем сезоне.