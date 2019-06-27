РПЛ топчется на месте. Нас стремительно обходит чемпионат Португалии

«Бенфика» провернула сумасшедшую сделку – продала «Атлетико» 19-летнего нападающего Жоау Фелиша за 126 млн евро. О трансфере стало известно на португальской фондовой бирже. Официальное подтверждение ожидается в ближайшие дни.

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

Топ-клубы Португалии уже давно обошли российские в плане трансферов. Однако теперь речь идёт о сделке, перевалившей за 100 млн. Удивительно, что существует такая пропасть между нашими лигами, если они приблизительно одного уровня. А в таблице коэффициентов УЕФА мы обгоняем Португалию, даже несмотря на последний неудачный сезон в еврокубках.



Самой крупной сделкой по продаже из РПЛ стал Халк за 56 млн евро. Но важно понимать, что его приобрели за фактически такую же сумму. То есть заработок там если и был, то минимальный. А если говорить о воспитанниках, то мы в России уже год восхищаемся гениальной продажей Головина. В Португалии подобная сделка стала бы лишь одной из многих. Недавно я общался с самым известным футбольным адвокатом в мире. Маркус Мотта – человек, который сопровождал переходы Жезуса в «Сити», Коутиньо в «Барсу» и Неймара в «ПСЖ». Среди прочего он рассказал о тенденции ценообразования трансферов.

Человек, который передал Неймару чек на € 222 млн «Футболисты из своего контракта помнят только размер зарплаты и срок соглашения», – интервью с бразильским адвокатом.

– Ещё недавно 100 миллионов казались фантастическим числом для трансфера. А сейчас рекорд уверенно побит – 222 миллиона. И если вы спросите моё мнение, то я уверен, что тенденция продолжится и мы увидим новые рекорды. Клубы сходят с ума в поисках новых Неймаров, Месси и Роналду. «Реал» заплатил за 16-летнего Винисиуса 45 миллионов евро! Все хотят найти суперзвёзд до того, как за них придётся выложить суперцену.



Судя по словам адвоката, мировая тенденция вполне объяснима. Это, скорее, мы стоим на месте. Тот же Головин с его показателями из Португалии был бы продан за более крупную сумму. О чём говорить, если «МЮ» платит 20 миллионов евро за Диогу Далота, который на взрослом уровне провёл лишь шесть матчей в «Порту». Шесть!!! Крайний защитник!!!



Тут ещё нужно учитывать, что интересы Далота представляет Жорже Мендеш. Его называют главным агентом в мировом футболе, и тот трансфер был весьма подозрительным. Сделку по Далоту одобрил тренер «МЮ» (Жозе Моуринью на тот момент), чьи дела также ведёт Жорже Мендеш. У него весьма масштабный уровень отношений с клиентами – один из них даже подарил Мендешу остров в Греции.

Вы уже догадались, кто агент Жоау Фелиша? Правильно, всё тот же Жорже Мендеш. Сообщалось, что он получит 30% от суммы сделки. То есть 30% от 126 миллионов евро. Так что бизнес можно считать уже выстроенным. И Россия в этой системе координат не сильно присутствует. Хотя Артём Дзюба дал добро на то, чтобы Мендеш организовал ему этим летом трансфер в АПЛ.

Дзюба безумно хочет в АПЛ. Договорился с самым влиятельным агентом мира Жорже Мендеш будет продавать Артёма в Англию.

Есть и ещё одна причина, по которой «Бенфика» так хорошо продаёт футболистов. Об этом рассказал «Чемпионату» португальский футбольный аналитик Жил Нуньеш.

– Дело в том, что «Бенфика» стала основной тренировочной школой в стране. Важно не просто продать за большие деньги. Важно, чтобы игрок изначально был приобретён за небольшие деньги. «Бенфика» продаёт Жоао Фелиша за такую сумму, потому что раньше сформировала Бернардо Силву, который стал одним из лучших игроков в мире. До этого был воспитан Жоау Конселу. На него обратили внимание, потому что громкими покупками у «Бенфики» стали Ренату Саншеш и Нелсон Семеду. После «Бенфики» успешной оказалось и карьера Йовича. До АПЛ добрался Рауль Хименес. Проявили себя и вратари Эдерсон и Облак. Поскольку большинство продаж оказались успешными, клубы-покупатели знают, что вероятность неудачной покупки ниже. Риск меньше. Так выстроились хорошие отношения с нужными бизнесменами. Присутствует и удача, конечно. Трансферы – это не точная наука. Но несомненно, ставка на обучение была правильной. Кстати, даже главный тренер Бруну Лажи – воспитанник тренерской школы «Бенфики».