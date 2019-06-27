«Зенит» в Австрии: Дзюба шутит, Шатов работает отдельно

«Зенит» в австрийском Зальфельдене до воскресенья, но, кажется, игроки петербургской команды были бы счастливы уехать из этого райского уголка прямо сейчас. Нагрузки на единственном сборе сине-бело-голубых очень тяжёлые, хуже того, в последние дни чемпионы России вынуждены работать при жаре 30+. Картина маслом: Артём Дзюба идёт с поля значительно позади партнёров и совершает мощный рывок, чтобы успеть к двухместному электрокару, который довозит зенитовцев до отеля. Хотя и пешком недалеко. В спину Дзюбе летят шутки и даже лёгкий свист: партнёры центрфорварда понимают, что теперь надо будет ждать несколько минут возвращения электрокара или двигать к отелю на своих двоих. После двух изнуряющих занятий в день такая прогулка точно не в радость. Даже по окончании первой тренировки хотелось пожалеть, к примеру, Кристиана Нобоа, который долго стоял, прислонившись к автомобилю, и приходил в себя.

Но надо терпеть, ведь как поработаешь на сборах, так и сыграешь в первой части сезона. Можно, конечно, про себя бранить тренера, когда совсем нет сил, но на такого человека, как Семак, стыдно огрызаться. Сергей Богданович действительно напоминает в работе многодетного отца, который учит детей уму-разуму. Конечно, если потребуется, он примет «непопулярное решение», тем более чемпионский сезон, кажется, сделал его более жёстким тренером. Однако Семак понимает, когда стоит нажать на кнопку «стоп». В среду впервые с момента прибытия на австрийский сбор «Зенит» ограничился одной тренировкой в нематчевый день. Вечером главный тренер устроил командный ужин в ресторане, специализирующемся на местной кухне. Все остались довольны.

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В четверг у сине-бело-голубых опять было две тренировки. В них принимали участие все игроки за исключением Олега Шатова, который третий день занимается по индивидуальной программе из-за мышечного повреждения. Полузащитник бодро наматывал круги в сопровождении нового тренера по физподготовке Феликса Ледесмы. Утренняя работа, конечно же, отняла у зенитовцев больше энергии, поскольку она была связана, прежде всего, с силовой и беговой работой. Вечером солнце перешло на режим эконом, а самой эмоциональной частью программы стал мини-турнир. По правилам победа в матче присуждалась либо за гол, либо за две серии из десяти точных передач. Кстати, тренеры «Зенита» вообще подсчитывают точные передачи и начисляют баллы по какой-то своей методике, а результат сообщат игрокам в последний день. В этот раз мини-турнир выиграли «жёлтые», вставшие в круг и эмоционально отпраздновавшие успех. Если самих себя не развлекать, выживать на сборах невозможно.

Каждую тренировку украшают детали. На любом занятии обязательно присутствуют фирменные шуточки Дзюба. Например, Артём после неудачного действия одного из одноклубников иронично прокричал воображаемому руководителю: «Продлите его ещё на три года!». Интересно, что ответил бы на шутку нападающего Александр Медведев. Но мы этого не узнали, так как генеральный директор «Зенита» уже завершил рабочий визит и покинул расположение команды. Наверняка Медведев обсуждал с Семаком вопросы селекции. Однако про новичков тут никто не говорит, а информацию колумбийского журналиста о приобретении петербуржцами вингера «Атлетико Хуниор» Луиса Диаса пока нельзя воспринимать как факт. Пожалуй, в Колумбии поспешили выдать желаемое за действительное.

Источник: «Зенит» приобрёл хавбека сборной Колумбии Диаса

Украсил вечернюю тренировку красивейший сейв Андрея Лунёва после выхода один на один Себастьяна Дриусси. Как же жаль, что этого момента не видел Станислав Черчесов! Потрясающую игру голкипера оценили только зенитовцы, журналисты и пролетавший над полем сокол. Кто-то принял птицу за дрон. Вот только среди коллег Семака вроде бы ещё нет российского Марсело Бьелсы.

«Зенит» победил участника Лиги Европы. Черчесов посетил игру чемпиона Дзюба вышел на полчаса и забил из офсайда.

В пятницу зенитовцы продолжат тренироваться на своей базе-отеле, а в субботу сыграют двумя составами с «Гонведом» и «Црвеной Звездой», после чего наконец-то улетят домой. 6 июля игра за Суперкубок России с «Локомотивом».