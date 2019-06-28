Отсталая Россия. Почему клубы РПЛ дарят деньги Австрии

В регионе Австрии, где российские клубы проводят сборы, сложно думать о футболе. Все разговоры о жаре. Игроки работают на выживание, тренеры корректируют нагрузки, а организаторы переносят матчи. Как правильно сказал спартаковец Андрей Ещенко, играть в +32 – это каторга, но прогноз на последние дни в районе Пеллау — 33, 34 и 36.
«А почему нас в Дубай не отправили? – подкалывает Валерий Карпин. – Там вроде прохладнее».
Но тренеру «Ростова» хочется ответить без шуток. А почему не Карелия, Алтай или Светлогорск из Калининградской области? Ладно зимой Россия обречена, но разве летом у нас сложно найти комфортные климатические условия для подготовительных турниров и сборов? Особенно учитывая ставку на импортозамещение. Особенно учитывая, что подавляющее большинство наших клубов – бюджетные.
Возьмем, к примеру, австрийскую деревню Пеллау. На матч ЦСКА с «Краснодаром» приходит примерно 700 зрителей. Единственная трибуна заполнена.
Российских болельщиков из них максимум треть. Следующий факт не относится к теме, но фанатов «армейцев» было значительно больше, чем спартаковских во время игры с «Ростовом».
Билеты на матчи бесплатные, но на стадионе открыты две барные зоны с сосисками, бургерами и пивом. Причём себестоимость одного вялого хот-дога вряд ли превышает 1 евро, но цена для болельщика – 4 евро. Местное разливное пиво продаётся за 3,50.
Продавцами работают мужики в форме местного клуба «Пеллау». Я-то думал, что это какие-нибудь разнорабочие на стадионе, но оказалось, что Франц и Кристоф Альмеры – президент и спортивный директор клуба.
— Зачем вы пиво-то продаёте? – спросил я.
— Как зачем?! – округлил глаза Альмер-сын. – Мы вообще-то на это живём.
Дальше – арифметика. На обычный матч «Пеллау», вылетевшего из 4-го в 5-й дивизион чемпионата Австрии (у нас на всю страну столько и нет), приходит 300-400 зрителей.
— На таких играх мы зарабатываем с сосисок и пива примерно 1000 евро, — говорит Кристоф. – Сегодня, думаю, сделаем в два раза больше. Плюс один матч турнира приносит стадиону ещё 2500 евро. Эти деньги — на покупку мячей или формы детским командам.
В деревне с населением 2 тыс. человек сейчас полноценно тренируются восемь возрастов. Часть финансирования выделяется из бюджета, но клуб обязан не только зарабатывать самостоятельно, но и развлекать местный народ. Иначе какой социальный смысл его существования?
Кстати, в одном только Пеллау два идеальных футбольных поля. В пяти совсем уж микроскопических соседних деревушках ещё шесть стадионов. В каждом есть своя команда и детская секция.
Здесь важно напомнить о почти 100-тысячном нижегородском Боре, его убитом стадионе «Водник» и Илье Паршуке, который тренирует детей без ворот, потому что их распилили на металл алкаши.
В отличие от того же Бора, на улицах Пеллау не встретишь дорогущих машин или трёхметровых железных заборов. Люди в Австрии гордятся тем, что имеют возможность показать всем национальный парк на своём маленьком участке.
А самый большой дом здесь – у доктора. И он работает в больнице, а не в сборной по футболу.
И в ближайшую неделю всё местное население будет с удовольствием пить пиво под Акинфеевых и Луисов Адриано, которые помогут местным ребятам получить новые мячи и форму. Приятно, что если кто-то из них заиграет в сборной Австрии, то в этом будет и наша заслуга.
Только вот непонятно, чем хуже дети из Карелии, Алтая или Светлогорска Калиниградской области? Почему они абсолютно случайно или раз в жизни не могут увидеть лучших игроков их же страны? Не по платному, народному каналу с подорожавшей подпиской, а лично?
Так чем же Австрия лучше?
Климатом? Ещенко уже ответил про каторгу.
Качеством соперников? Так играют же российские клубы. А если нет, то в любом городе России можно найти команду, которая проиграет «Спартаку» или ЦСКА 0:15.
Или всё-таки тем, что здесь хорошие отели, ровные дороги и луга, пряничные домики и легально заливающаяся пивом на стадионах, но спокойная и дружелюбная публика?
Тогда да, стоит признать, что Россия – отсталая и безнадёжная футбольная страна, регионы которой не заслуживают забивать стадионы на предсезонных матчах «Спартака» и ЦСКА и не способны со временем привлечь клубы если не из Европы, то из союзных республик.
Так что плюём на всё, вызываем карету и продолжаем спокойно тратить свои миллионы в Австрии.
- 28 июня 2019
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