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Эскалатор в Риме, на котором пострадали фанаты ЦСКА, до сих пор не работает

Эскалатор, на котором пострадали фанаты ЦСКА
«Чемпионат»
Эскалатор в Риме, на котором пострадали фанаты ЦСКА, до сих пор не работает
А ведь прошло уже 248 дней.
Футбол / Лига чемпионов 0

23 октября 2018 года болельщики ЦСКА приехали в Рим – на матч Лиги чемпионов с «Ромой». Незадолго до игры фанаты московского клуба попали в не самую приятную историю: на станции метро Repubblica из строя вышел эскалатор. Вы, вероятно, это помните – видео и фото с места происшествия было достаточно, чтобы ужаснуться и примерно понять, что произошло.

Ужас в Риме. Более 30 человек серьёзно пострадали в метро и в фанатских стычках
Несколько десятков фанатов ЦСКА пострадали в Риме.

Пострадало около 30 человек, у одного из болельщиков ЦСКА до сих пор серьёзные проблемы с ногой.

Сначала в итальянских СМИ появилась информация, что во всём виноваты фанаты: они, мол, пьяные, прыгали на эскалаторе, вот он и не выдержал. Но эта версия быстро сошла на нет. Виноваты оказались сами итальянцы, которые давно не ремонтировали изрядно потрёпанный временем эскалатор.

И, кажется, особо не торопятся его чинить: станция была закрыта последние 8 месяцев, но сейчас из шести эскалаторов действуют всего четыре. До того самого, злополучного, ремонтники так и не добрались. Итальянцы пишут, что рабочие предпочли отремонтировать остальные, чтобы предотвратить подобную ситуацию, нежели тратить время на восстановление поломанного. Торговцы, работающие в том районе, жалуются, что за восемь месяцев, что шёл ремонт, они потеряли 70% прибыли.

Но это, судя по всему, никого не волнует.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/TemaSeyf

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