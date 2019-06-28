Эскалатор в Риме, на котором пострадали фанаты ЦСКА, до сих пор не работает

23 октября 2018 года болельщики ЦСКА приехали в Рим – на матч Лиги чемпионов с «Ромой». Незадолго до игры фанаты московского клуба попали в не самую приятную историю: на станции метро Repubblica из строя вышел эскалатор. Вы, вероятно, это помните – видео и фото с места происшествия было достаточно, чтобы ужаснуться и примерно понять, что произошло.
Пострадало около 30 человек, у одного из болельщиков ЦСКА до сих пор серьёзные проблемы с ногой.
Сначала в итальянских СМИ появилась информация, что во всём виноваты фанаты: они, мол, пьяные, прыгали на эскалаторе, вот он и не выдержал. Но эта версия быстро сошла на нет. Виноваты оказались сами итальянцы, которые давно не ремонтировали изрядно потрёпанный временем эскалатор.
И, кажется, особо не торопятся его чинить: станция была закрыта последние 8 месяцев, но сейчас из шести эскалаторов действуют всего четыре. До того самого, злополучного, ремонтники так и не добрались. Итальянцы пишут, что рабочие предпочли отремонтировать остальные, чтобы предотвратить подобную ситуацию, нежели тратить время на восстановление поломанного. Торговцы, работающие в том районе, жалуются, что за восемь месяцев, что шёл ремонт, они потеряли 70% прибыли.
Но это, судя по всему, никого не волнует.
- 28 июня 2019
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