126 миллионов евро за 19-летнего парня. Фелиш действительно так хорош?

Цены на современном трансферном рынке раздуты настолько, что переходы игроков за суммы под 100 млн евро уже никого не удивляют. За тинейджеров сейчас тоже платят много, но суммы, как правило, не переваливают за «полтинник». Исключением может стать Матейс де Лигт, но он, на секундочку, полуфиналист Лиги чемпионов.

А Жоау Фелиш уже стал исключением. За плечами 19-летнего португальца 2866 минут за первую команду «Бенфики», 20 голов и 11 голевых передач за клуб, победы в чемпионате Португалии и Лиге наций. Хорошие показатели, но не выдающиеся. Оправдывают ли эти достижения 126 млн евро, которые «Атлетико» отвалил за молодого португальца? Не перебор ли это даже по меркам 2019-го?

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Понятно, что Симеоне в экстренном порядке искал замену Гризманну, который покинул «матрасников». Антуан – игрок с большим набором редких качеств: очень умён, умеет читать игру, руководит командой как в атаке, так и в обороне, много работает без мяча, отлично чувствует и интерпретирует пространство, поддерживает темп атаки, качественно выполняет прямые задачи нападающего (открывания и рывки в штрафную, выход на ударные позиции, завершение и т. д.), обладает хорошей скоростью и дриблингом, умеет развивать и поддерживать контратаки. Видимо, в «Атлетико» считают, что Жоау Фелиш либо уже обладает этими качествами, либо сможет их приобрести. Что же собой представляет молодой португалец?



Фелиш родился в маленьком португальском городе Визеу. Когда ему было шесть, отец, тоже футболист, отвёл его в секцию «Пештиньяш», а уже в семь Жоау имел предложения от «Спортинга», «Бенфики» и «Порту». Семья выбрала «драконов», но в 13 у Фелиша начались проблемы в клубе: тренеры понимали, что он очень техничен, но предъявляли много претензий к его физическим данным, считая Жоау слишком хрупким. Похожая история, кстати, случилась и с Гризманном в детстве – его по той же причине не хотели брать в разные академии. Фелиш не стал долго терпеть и уже в 15 сменил клубную прописку.

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Фелиш дебютировал в первой команде «Бенфики» в прошедшем сезоне – и очень быстро стал игроком основы. Жоау играет на позиции второго нападающего или «десятки» (как и Гризманн), иногда переезжая на фланги атаки. Прежде всего необходимо отметить ум и чтение игры португальца. Фелиш видит сразу несколько вариантов продолжения атаки и зачастую не боится выполнить неочевидный и сложный обостряющий пас. Также Жоау здорово обманывает соперника не только финтами, но и ложными движениями.

Фелиш получил мяч между линий. После первого касания он показал телом, что будет отдавать передачу по первой (отмеченной красным) траектории, и заставил отмеченного защитника сделать шаг в ту сторону. Вторым касанием Жоау немного продвинул мяч правее, заставив того же защитника резко поменять направление движения. Благодаря положению тела в этом моменте Фелиш превратил передачу по «красной» траектории в скрытую и тяжёлую для перехвата, ведь защитник потерял баланс. При этом Жоау имел как минимум два других варианта с передачами попроще, а также возможность пробить.

За 1800 минут в чемпионате Фелиш успел напасовать на 4 ожидаемых голевых передачи (здесь и далее – по версии WyScout); это 22-й показатель в Португалии в абсолютных цифрах – если переводить в xA/90, место будет ещё выше.



Неординарный интеллект Жоау проявляется и в чувстве пространства: Фелиш здорово ищет свободные зоны между линий соперника и в штрафной, знает, когда надо перегрузить определённый участок поля, а когда открыться в соседнем. Португалец постоянно предлагает себя между линий и позволяет «Бенфике» развивать атаки, а свои 9,71 ожидаемого гола в чемпионате набрал благодаря очень умному движению внутри штрафной – Фелиш контролирует темп рывка таким образом, чтобы в какой-то момент остаться без опеки и получить пространство и время.

Партнёр решил прострелить вдоль ворот, хотя Фелиш очень удачно открывался чуть позади и явно просил пас.



Обычные рывки в штрафную у Жоау тоже на уровне: португалец чувствует линию офсайда, умеет отклеиваться от защитников, находя их слепые зоны или располагаясь между двумя соперниками, выбирает правильные момент и траекторию для рывка.

Фелиш забил 15 мячей в чемпионате при 9,71 xG. Это говорит не просто о хорошей реализации, но и о хорошем дальнем ударе. Так и есть – Жоау имеет поставленный, плотный, сильный и точный удар. С остальной техникой у Фелиша тоже всё отлично: португалец хорошо играет обеими ногами, эффективно идёт в дриблинг, резко меняет направление движения (причём может делать это несколько раз подряд без потери баланса), обладает хорошей передачей, может разворачивать атаки, получая мяч между линий. Интернет пестрит нарезками с финтами Фелиша – достаточно просто вбить его фамилию в поисковик.



В обороне Фелиш не отлынивает: он много прессингует, включается в давление после потери, часто идёт в агрессивный отбор. До тактического ума Гризманна пока далеко, но Жоау точно ждёт прогресс.

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Проблемы у Фелиша, впрочем, тоже есть. Например, португалец может выбрать самый сложный, но не оптимальный вариант для передачи – а ведь это разные вещи. Впрочем, Жоау не боится рисковать, и это уже большой плюс. Также Жоау необходимо поработать над игрой между линиями: да, он чувствует пространство, да, может развернуть атаку, но его первое касание явно нужно улучшать – из-за первого действия Фелиша в подобных эпизодах сопернику не так сложно накрыть португальца, если действовать с ним плотно и жестко. Ну и, само собой, Жоау потребуется время на адаптацию к новому чемпионату и к партнёрам – как можно понять по матчу сборной Португалии в Лиге наций, Фелиш вряд ли способен с ходу вписаться в новую команду.



Как вы понимаете, ответа на вопрос, стоит ли Жоау Фелиш отданных за него 126 млн евро, нет. Эта сумма сейчас кажется огромной, а сам трансфер – рискованным, но в теории из португальца может вырасти игрок, чья цена в два раза превысит нынешнюю. Правда, для этого необходимо очень много и упорно работать – как самому Фелишу, так и всему тренерскому штабу «Атлетико».



В тексте использованы данные WyScout.



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