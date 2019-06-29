Аргентина – в полуфинале Кубка Америки. Но проблем у неё по-прежнему полно

Измученная критикой, Колумбией и Парагваем Аргентина все-таки попала в плей-офф Кубка Америки. С горем пополам команда Лионеля Скалони справилась с Катаром и спаслась от позора.

Вчера аргентинцы выглядели намного лучше и даже вышли в полуфинал, переиграв Венесуэлу. С аутсайдером они справились как-то буднично, на классе. Регулярные подходы к воротам команда Скалони сумела трансформировать в гол уже на 10-й минуте. Лаутаро Мартинес изящно замкнул пяткой прострел Агуэро. На пропущенный гол венесуэльцы смогли ответить лишь безрезультатными навесами в штрафную на Рондона.

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Остаток тайма команды доигрывали в центре поля. Соперники последовали тренду на регулярные нарушения правил, заданному еще с начала игры, и продолжили бить друг друга по ногам. Пять желтых карточек на двоих за 49 минут игрового времени – самый показательный итог первой половины матча.



Во втором тайме Венесуэла серьезно прибавила и забрала мяч под свой контроль. На 70-й минуте команда Рафаэля Дудамеля даже могла отличиться. Получив мяч в штрафной, защитник Рональд Эрнандес бил в дальний угол, однако Армани с ударом справился.



Спустя четыре минуты Аргентина похоронила Венесуэлу. Вратарь Вилькер Фариньес неудачно отбил мяч, посланный Агуэро, после чего никем не прикрытый Ло Чельсо расстрелял пустые ворота. Оставшиеся минуты игры стали формальностью.

Несмотря на выход в полуфинал, у команды Скалони по-прежнему много проблем, которые мусолятся прессой не первый месяц. Известно, что новички команды не дотягивают до планки, заданной их предшественниками. Это в свою очередь говорит о сбое в системе молодежного футбола, за которую отвечает Ассоциация футбола Аргентины. Ещё одна промашка АФА — выбор неопытного Скалони в качестве главного тренера на долгосрочную перспективу. А вот отсутствие внятных идей в игре команды – огрех уже самого специалиста. В этом клубке проблем есть и Месси. Без него вроде бы плохо, но с ним тоже не очень.



С вышеперечисленными трудностями аргентинскому футболу точно не суждено процветать. Взаимодействие ассоциации, тренера и команды всем причастным к сборной необходимо переосмыслить.

Разобраться в бедах Аргентины станет немного проще, если допустить, что все её проблемы – это лишь следствие разобщенности и отсутствия единой задачи.



Футбольная ассоциация, несомненно, хочет побольше заработать. Поэтому президент АФА Клаудио Тапия настаивал на возвращении Месси в сборную, ведь спрос на товарищеские матчи со звездой такого масштаба значительно выше. «Важная экономическая помощь федерации» — именно так Тапия назвал Лео после чемпионата мира. Не исключено, что и на тренере для сборной члены ассоциации решили сэкономить, назначив молодого Скалони. Во всяком случае за год точно можно найти более квалифицированного специалиста.



Сам Лионель Скалони, похоже, желает всем угодить, и во что бы то ни стало сохранить свое место. Едва поставив более ли менее понятную игру своей команде (высокий прессинг, нацеленность на вертикальные передачи и контратаки), аргентинец был вынужден всё перекраивать специально под возвращение Месси. В итоге он поменял несколько схем, испытал множество игроков, но выход из сложившейся ситуации найти так и не смог. Вписать Лео в свой футбол и заставить играть по собственным правилам Скалони не по силам, а о том, чтобы оставить Месси на скамейке, он наверняка даже боится думать.

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Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» игры за сборную, похоже, превратились в своеобразный вызов самому себе. Недавно Месси признавался, что желает во что бы то ни стало выиграть трофей за национальную команду. До тех пор он завершать выступление за сборную не собирается.

«Я хочу закончить выступление за национальную команду, когда что-нибудь выиграю с ней. Либо когда пойму, что использовал все попытки, которые были отведены мне за карьеру. Да, есть люди, которых это не радует, они не хотели бы этого и много критикуют меня. Но я хочу подниматься и пробовать ещё и ещё. Вы спотыкаетесь, но поднимаетесь – это жизнь», — говорил Лео Месси в последнем интервью.



Такая позиция не может не вызывать уважения. Однако Лео, похоже, настолько зациклился на своей миссии, что уже не задумывается о том, будет ли лучше сборной без него.



Скажете, что в первую очередь цель руководства ассоциации футбола страны, тренера команды и Месси – победы? Это, несомненно, так. Однако если в футбольной среде Аргентины царит беспорядок, а сборная не добивается достойных результатов, то есть и что-то другое, кроме такой правды. Например, личные интересы и задачи, которыми никто не готов жертвовать ради национальной команды.

