Дом без окон, пустой винный погреб: как живёт Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних. Настолько тщательно, что даже британская пресса ничего не смогла узнать о том, как именно живет бельгийский полузащитник. На бельгийском ТВ три года назад выходил большой сюжет о жизни футболиста. Там он рассказал, что самая бесполезная часть манчестерского дома, который он снимает – винный погреб. Плюс признался, что даже он сам не представляет, сколько именно одежды покупает его сыну (на тот момент единственному ребенку) жена. В остальном это стандартный дом футболиста: комната с трофеями, бильярд, кинозал, сауна.

Зато в феврале этого года представитель игрока заявил, что Де Брёйне уже построил дом у себя на родине, в Бельгии. Еще в 2014 году, играя в «Вольфсбурге» футболист купил землю в городе Хёсден-Золдер, 138 км от родного для Кевина Гента. Проект дома появился только через пару лет, строительство началось в 2016 году. Сейчас работы завершены, но постоянным местом проживания этот дом станет только в будущем. Есть ровно одно фото дома, но оно достаточно говорит о привычках владельца:

Ноль окон в той части дома, которая видна окружающим. Изгородь, которая с годами явно станет только выше. Сам дом выполнен из белого камня. Представитель игрока, отвечавший за проект, уверяет, что с другой части дом полностью открыт, и там даже есть бассейн.

«Мне всегда нравился этот регион, здесь очень красиво. Моя жена Мишель родом из Лимбурга. Наша цель – обосноваться здесь в долгосрочной перспективе, это отличный проект».



Предполагаемые фото заднего двора дома Кевина достали бельгийские журналисты:

Впрочем, бассейн у Де Брёйне есть и сейчас, о чем все узнали после этой прекрасной фотографии в инстаграме футболиста:

В этом сезоне бельгиец довольно много матчей пропустил из-за травм. Компенсировал это тем, что проводил больше времени с детьми.

Частично дом Де Брёйне можно изучить по другим фотографиям в инстаграме:

На третий день рождения своего старшего ребенка Де Брёйне превратил территорию дома в «Парк Юрского Периода»:

В гараже Де Брёйне в разное время было минимум два «мерседеса: огромный Mercedes G63 и GLE Coupe.

Несколько лет назад в интервью жена игрока признавалась, что время от времени ей приходится привозить его на тренировки (например, в период восстановления от травм). И водит она достаточно отчаянно, чтобы Кевин успевал пережить стресс за время поездки. Что касается G63, то пару лет назад его выставили на продажу за 130 тысяч евро.