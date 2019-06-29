«Бросит пить и по баням ходить». Чего ждут от Глушакова болельщики и эксперты

Денис Глушаков, несколько дней назад разорвавший контракт с московским «Спартаком», оперативно нашёл новую команду. Теперь полузащитник будет выступать за «Ахмат» из Грозного как минимум сезон, а, если руководство клуба останется довольно его игрой, то и два года. «Чемпионат» задал экспертам и болельщикам вопрос дня: чего вы ждёте от Глушакова в Грозном?

Глушаков ищет работу через интернет. Собрали для него лучшие варианты Куда идти бывшему капитану красно-белых, если нет хороших предложений из РПЛ.

Мнения экспертов

Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:

— Глушаков — добротный, опытный футболист. «Ахмат» — команда, которая будет бороться за места в середине таблицы, что как раз подходит Денису. Для клубов, которые претендуют на самые высокие места, его годы уже позади. «Ахмату» не хватает в середине опытного футболиста, который будет вести игру команды. Глушакова как раз берут под эту роль. Денис продолжит свою работу на высоком уровне, выступая в РПЛ.

Глушаков: я ни о чём не жалею и ничего бы не менял. Это просто рэкет Денис Борисович дал первое интервью после ухода из «Спартака».

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака»:

— Не сомневаюсь, что у Глушакова всё получится в «Ахмате». В первую очередь, он опытный футболист. Глушаков – пример для подражания. Молодые ребята в команде получат хорошего наставника в игре. Ему 32 года. Полтора-два сезона Глушаков может выдать на-гора.



Василий Уткин, известный блогер:

— Я совершенно не удивлён переходом Дениса Глушакова (прости, если что!) в «Ахмат». Ведь прежде в этот клуб уже перешел Александр Емельяненко. В своем виде спорта, разумеется. Понятия не имею, есть ли тут причинно-следственная связь, но параллель сюжетов (а мы, беллетристы, этим питаемся) налицо. Я с огромным интересом ожидаю нового сезона Дениса (прости, пожалуйста) и «Ахмата».

Каким мы запомним Глушакова в «Спартаке». Главное Быль о том, как быстро можно потерять всё: репутацию, любовь и будущее.

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака» и сборной России:

— Для Дениса сейчас золотое время: можно уйти и заработать. Если раньше говорили, что 32 года — предел, то сейчас хороший пример – Игнашевич, который спокойно играл до 40 лет, причём в ЦСКА. Если «Ахмат» приобретёт хотя бы пару футболистов, будут шансы на попадание в еврокубки. В этом может помочь в том числе Глушаков.



Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака»:

— Денис больше не будет чувствовать негативное отношение со стороны болельщиков. А в новом клубе требований будут намного больше, ведь «Ахмат» — далеко не простая команда. То, что Глушаков в последнее время растерял в «Спартаке» — дисциплину и правильный образ в жизни — он восстановит в новой команде. Денис может дать клубу именно то, что умеет — качественную игру и свои лидерские способности. При нём «Ахмат» поднимется на три-четыре строчки с таблице.

Мнения болельщиков

Сергей Белоголовцев, шоумен, болельщик «Спартака»:

— Говорить, что лучшие годы футболиста позади, неправильно. Век спортсмена короток, но Денис обладает прекрасными бойцовскими качествами. Вполне возможно, он сделал выводы из того, что с ним было, может, стал мудрее, закалился. От души желаю Глушакову стать лидером в новой команде. Хочу, чтобы он доказал себе и своим недоброжелателям, что списывать его рано. Буду переживать за Дениса гораздо больше, чем за его новую команду.

Денис Мацуев, знаменитый пианист, болельщик «Спартака»:

— Желаю Денису играть в футбол и забыть все неприятности. Я ему звонил и поддерживал, когда он в полуфинале с «Тосно» не забил один на один. Уверен, он соберётся. Всё зависит от него. При нормальном отношении к своему здоровью и режиму у него всё получится. Сейчас главное — найти свою атмосферу, химию в команде. Если это произойдёт, он ещё поиграет.

Мнение «Ахмата»

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата»:

— Нас более чем устроило то, что рассказал нам Глушаков: он хочет доказать, что он футболист, что у него большая мотивация. Мы ему эту возможность предоставляем. Конфликты Дениса нас не смущали. Парень молодой, вешать ярлыки неправильно. Можно сказать, что «Ахмат» — клуб, который может перевоспитать опальных футболистов.

Наше мнение

Дмитрий Егоров, обозреватель «Чемпионата»:

— Глушаков в Грозном. А это почти как в другом мире. Но теперь два сценария. Один — хреновый. Второй — топовая игра и тренерский пост в Грозном через 3-5 лет.

Глушаков уходит из «Спартака». Что об этом думают болельщики Мнения разделились. В комментариях – огонь.

Мнения читателей

rinatio:

— Лайкнет пост против Кадырова и свалит с баблом)



ta6ypetka:

— Примет ислам и станет президентом Чечни.

dreamjam:

— Я скажу, чего добьётся Глушаков в Грозном: пить бросит и по баням ходить.

Из первых уст

Денис Глушаков, полузащитник «Ахмата»:

— «Ахмат» — новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении. Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу и Магомеду Хожахмедовичу за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича, которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках.