«Зенит» теряет Сутормина, но нашёл кандидата в защиту. А Глушаков едет в Чечню

Подписание Комбарова и Глушакова — пожалуй, главные трансферные новости последней недели в России. «Чемпионат» писал об их уходе ещё в апреле, но до последнего было не ясно, где продолжат карьеру бывшие футболисты «Спартака». Почему-то чаще всего их отправляли в другие клубы комплектом. То в «Сочи», то в «Арсенал» к Кириллу Комбарову, но нет.

Вокруг Сочи ходят странные слухи по поводу прихода большой группы игроков «Зенита», но пока пришёл лишь Фролов из «Оренбурга». Зато «Арсенал», растеряв полсостава, устроил несколько заметных переходов. Прежде всего, выкупил Сергея Ткачёва сразу после информации о крупном транше от Алишера Усманова. Плюс подписал интересных свободных агентов — Луценко и Пантелеева.

«Локо» не без трений с главным тренером подписал Мурило, чуть позже грамотно разрулив мини-конфликт с Юрием Палычем. Бразилец уже на сборе — катается жарить мясо с Гильерме после тренировок и всячески осваивается в команде.

«Спартак» подписал Понсе, но тут же удивил всех подписанием нескольких ноунеймов. Чем породил тьму разговоров о конфликте интересов нового спортивного директора Цорна в связи с прежней деятельностью.

#небуффон. Зачем «Спартаку» вратарь молодёжки «Ромы» за 2 млн евро Не для того, чтобы играть в футбол. Егоров из Австрии – о том, кого покупает Цорн.

ЦСКА, похоже, окончательно смирился с уходом Бекао, договорившись об аренде хорвата Звонимира Шарлии. Вряд ли фанаты будут сильно грустить о бразильце — на фоне оставшихся Влашича и Фернандеса Гинера не будут просить о трансферах ещё как минимум год. А зря — «армейцы» активно ищут центрального нападающего. Абель Эрнандес ушёл, а Чалов не может проводить по 40 матчей за сезон.

Активнее всех пока «Краснодар», чьи трансферы справедливо обсасывают со всех сторон. Новые игроки уже вовсю помогают — на предсезонном турнире обыгран ЦСКА.

«Краснодар» укрепляется под ЛЧ. Идрисси — ещё один отличный игрок из Нидерландов Кажется, «быки» очень хотят выиграть золото в следующем сезоне.

Такой же активности ждали от «Динамо», получившего огромный бюджет на это окно. Но лихо начав с Шиманьского, москвичи подписали лишь Плиева, а все остальные футболисты (кроме Калинина за символические деньги) достались им бесплатно.

Наконец, «Зенит». После зимнего успеха на трансферном рынке Рибалта и его команда будто стесняются показать меньшую эффективность. Например, взяли и побоялись дать Сутормину адекватную зарплату — тот плюнул на всё и неожиданно уехал в «Рубин».

Но даже при всей той успешности, без провала зимой не обошлось. Возможно, он стоил команде успешного выступления в еврокубках. Речь о левом защитнике, который до сих пор не подписан. Логика подсказывает, что им должен стать Кудряшов, который не смог навязать конкуренцию в Турции Клиши. Но в Петербурге на тему Фёдора не уверены.

Очередной кандидат на эту позицию — Дуглас Сантос. Бразилец из «Гамбурга», покинувшего Бундеслигу этой весной.