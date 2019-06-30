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Красота дня – новая девушка знаменитого бразильского нападающего Ромарио

Красота дня – новая девушка Ромарио
«Чемпионат»
Когда Ромарио выигрывал ЧМ, его нынешняя подруга ещё не родилась
Футбольную легенду снова потянуло на молоденьких.
Футбол 0

Один из величайших футболистов мира бразилец Ромарио сделал потрясающую карьеру. Выиграл чемпионат мира, признавался лучшим футболистом 1994 года по версии ФИФА, входит в список ФИФА 100, забил около 770 голов (по различным источникам) в официальных встречах, что делает его одним из лучших бомбардиров в истории футбола.

Кроме того, легендарный Коротышка дважды становился чемпионом Испании, трижды чемпионом Нидерландов, финалистом Лиги чемпионов. Реализовал себя Ромарио и вне футбола: с 1 февраля 2015 года он является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро (один из семи сенаторов от Социалистической партии Бразилии), срок полномочий истекает в 2023 году.

Помимо футбола есть в жизни Ромарио ещё одна сильная страсть – женщины. В жизни звезды было множество романов, и чаще всего его подруги были намного младше. Новая пассия бомбардира не исключение. Когда Ромарио вместе с Бразилией выигрывал чемпионат мира в США, Ана Каролина Назарио ещё даже на свет не появилась. Ей 22, и она на 31 год моложе своего избранника. Впрочем, Ану это, кажется, совершенно не смущает. Ромарио – тем более.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/ananazarioo

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