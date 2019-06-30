Когда Ромарио выигрывал ЧМ, его нынешняя подруга ещё не родилась

Один из величайших футболистов мира бразилец Ромарио сделал потрясающую карьеру. Выиграл чемпионат мира, признавался лучшим футболистом 1994 года по версии ФИФА, входит в список ФИФА 100, забил около 770 голов (по различным источникам) в официальных встречах, что делает его одним из лучших бомбардиров в истории футбола.

Кроме того, легендарный Коротышка дважды становился чемпионом Испании, трижды чемпионом Нидерландов, финалистом Лиги чемпионов. Реализовал себя Ромарио и вне футбола: с 1 февраля 2015 года он является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро (один из семи сенаторов от Социалистической партии Бразилии), срок полномочий истекает в 2023 году.

Помимо футбола есть в жизни Ромарио ещё одна сильная страсть – женщины. В жизни звезды было множество романов, и чаще всего его подруги были намного младше. Новая пассия бомбардира не исключение. Когда Ромарио вместе с Бразилией выигрывал чемпионат мира в США, Ана Каролина Назарио ещё даже на свет не появилась. Ей 22, и она на 31 год моложе своего избранника. Впрочем, Ану это, кажется, совершенно не смущает. Ромарио – тем более.