Акинфеев может вернуться в сборную. А как ещё понимать намёк Черчесова

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с парижским клубом, утверждает Marca.
По данным источника, футболист встретился с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи и сообщил, что не будет продлевать контракт. Форвард хочет продолжить карьеру в другом клубе.
В связи с этим «ПСЖ» может рассмотреть вариант с продажей форварда летом 2020 года, так как его контракт истекает летом 2022 года. Главным претендентом на игрока является мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов принять предложение о трансфере Мбаппе, если оно составит не менее € 230–250 млн.
Черчесов: попросил Акинфеева не менять номер
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев когда-нибудь, возможно, вернётся в национальную команду.
«Акинфеева попросил не менять телефон. Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем.
Наша задача – пробиться на чемпионат Европы. Потом посмотрим на ситуацию. Сейчас в обойме — Гилерме, Шунин и Лунёв. К ним вопросов нет. Хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была основательной", — сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.
«Рубин» объявил о переходе Сутормина
«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина. Контракт 25-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан на 4 года. Сутормин будет выступать в «Рубине» под 19-м игровым номером.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Сутормин станет игроком «Рубина» 29 июня. Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и одну результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский «Строгино».
Сутормин вызывался в сборную России на отборочные матчи ЧЕ-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), но на поле не выходил.
Каррера может стать главным тренером ПАОКа
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить работу в греческом ПАОКе, сообщает Sport24.
Руководство клуба из города Салоники рассматривает итальянского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику команды Рэзвану Луческу.
Минувший сезон ПАОК под руководством сына бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу завершил с двумя выигранными трофеями — команда стала чемпионом Греции и завоевала национальный кубок.
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голу Азмуна
В товарищеском матче «Зенит» встречался с «Црвеной Звездой». Игра состоялась на стадионе «Шпортплац» в Бишофсхофене и завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургской команды.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, который отправил мяч в ворота сербского клуба на 39-й минуте.
Напомним, ранее 29 июня «Зенит» провёл контрольную встречу с венгерским клубом «Гонвед». Игра завершилась победой подопечных Сергея Семака со счётом 3:0.
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Ван-Биссаки
Защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака перешёл в «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте манкунианцев.
Сумма трансфера не разглашается. Ранее Sky Sports сообщал, что за Ван-Биссаку «МЮ» заплатит £ 45 млн (около € 50,1 млн) плюс £ 5 млн бонусов (около € 5,6 млн). Футболист подписал с манкунианцами пятилетний контракт с возможностью продления ещё на один год.
Таким образом, Ван-Биссака стал третьим в списке самых дорогих английских игроков в истории. Дороже, чем Ван-Биссака, обошлись только трансферы нападающего Рахима Стерлинга, который летом 2015 года перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» за € 63,7 млн, а также защитника Джона Стоунса, перешедшего в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Эвертона» за € 55,6 млн.
Сборная Перу обыграла Уругвай в серии пенальти и вышла в полуфинал Кубка Америки
В Салвадоре на стадионе «Арена Фонте-Нова» прошёл последний четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу. Встреча завершилась победой перуанских футболистов — 5:4.
В основное время встречи уругвайские футболисты трижды отправили мяч в ворота соперника, но все три гола были отменены из-за офсайда. В двух последних случаях главный арбитр игры Вилтон Сампайо воспользовался VAR.
В серии послематчевых пенальти у сборной Уругвая отличились нападающие Эдинсон Кавани и Кристиан Стуани, а также полузащитники Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра. Автором единственного промаха стал форвард Луис Суарес. В составе Перу точными с 11-метровой отметки оказались нападающие Хосе Паоло Герреро и Рауль Руидиас, хавбеки Йосимар Йотун и Эдисон Флорес, а также защитник Луис Адвинкула.
ЦСКА согласовал аренду Шарлии со «Славен-Белупо»
Как стало известно «Чемпионату», руководство ЦСКА достигло договорённости с коллегами из клуба «Славен-Белупо» о переходе хорватского защитника Звонимира Шарлии.
«Армейский» клуб возьмёт игрока в аренду на год с правом последующего выкупа. Футболист подписал личный контракт с красно-синими перед матчем международного турнира в Австрии с «Краснодаром» (0:1), который состоялся 27 июня.
В беседе с корреспондентом «Чемпионата» агент Шарлии Вукмил Вукмилица подтвердил эту информацию, но не стал уточнять детали. Ожидается, что официально о сделке клубы объявят в ближайшее время.
В сезоне-2018/19 22-летний Шарлия принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии и не отметился результативными действиями, получил 12 жёлтых, а также одну красную карточки. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.
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