Адриано: я полностью уверен в пути Кононова

Луис Адриано высоко себя ценит и не скрывает этого. На все вопросы он отвечает гордо, отрывисто и жёстко, будто осознанно не стремясь кому-то понравиться. Наверное, лучший бомбардир одного из розыгрышей Лиги чемпионов, когда-то купленный «Миланом» и вызывавшийся в сборную Бразилии – имеет на это право. Вопрос лишь в том, оправдает ли 32-летняя звезда свой статус в сложнейшем для «Спартака» сезоне. И, самое главное, захочет ли один из самых высокооплачиваемых игроков РПЛ лезть из кожи вон ради всё ещё проблемной команды. Именно это я и попытался узнать.

«Личная цель – стать лучшим бомбардиром РПЛ»

— Два года назад перед стартом сезона вы сказали, что вместе с Промесом забьёте 36 мячей. В итоге так и произошло. Сколько форварды «Спартака» забьют в этом году?

— Я этого не знаю. Это вообще не имеет значения. У «Спартака» есть три задачи: первая – выйти в группу Лиги Европы, вторая – выиграть Кубок России, третья – занять высокое место в чемпионате. Что касается личной цели, то я хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ.

— Сейчас вы говорите о желании стать лучшим бомбардиром, но забили только 4 мяча с игры в прошлом сезоне. Что это было: совпадение, смена тренеров?

— Так получилось, потому что так получилось. Вот и всё. «Спартак» и чемпионом в том сезоне хотел стать. И не вышло. Бывает со всеми.

— «Бывает со всеми» – так себе настрой. У вас вообще сохраняется мотивация?

— Да. На этот сезон она у меня даже выше, чем на предыдущие. В этом году нам кровь из носа надо взять титул. «Спартак» просто не имеет права провести ещё один год без трофеев.

— Но вы должны понимать, что давно находитесь в «Спартаке» и уже не являетесь простым легионером, который сегодня играет с хорошим настроем, а завтра – с кислым лицом. По идее, Луис Адриано должен быть лидером команды и человеком, с которого в первую очередь спрашивают за результат. Вы чувствуете на себе такую ответственность?

— Я полностью отдаю себе отчёт в том, что являюсь одним лидеров и ответственен за результат. Так я должен приложить все усилия, чтобы помогать молодёжи. Если это необходимо, буду спрашивать с каждого игрока также, как и с себя. Не важно, ветеран ли это или юный игрок. Я готов к этому.

— Это правда, что молодёжь сейчас себе на уме: всё знает, не спрашивает совета у старших…

— Про тех, кто не хочет ничего слушать, я могу сказать одно – они просто глупцы. Не слушать человека, который видел больше тебя, который выиграл больше тебя, который, наконец, проиграл больше тебя – это непростительная глупость. Тебе дают такой шанс, а ты им не пользуешься. Когда я сам был молод, то постоянно общался с опытными игроками, наблюдал, как они тренируются, как бьют по воротам, как решают голевые моменты, смотрел, анализировал, изучал, старался повторить.

«Спартак» на иголках. Выиграли или проиграли – не важно Победили в зимнем Кубке – плохо. Проиграли в летнем – еще хуже.

— Ваше умение завершать моменты – это разве не природное?

— Это результат очень долгой работы с детских времен. Ты всегда остаешься после занятий, подсматриваешь, спрашиваешь у старших, повторяешь и повторяешь одни и те же эпизоды, потому что ты должен всё сделать в одно два касание – и каждое мгновение важно. Если человек хочет прогрессировать, то он обязан работать над собой. И сейчас, в 32, когда нагрузки чуть-чуть упадут, я продолжу работать над завершением после тренировок.

«Если люди говорят гадости – пусть, это не мои проблемы»

— Вы говорите, что готовы к ответственности, но сейчас формируется мнение, что Луис Адриано не отдаётся работе, да и вообще не тот.

— Я не читаю комментарии из-за языкового барьера. И не хочу заниматься их переводом. Да и вообще не обращаю внимания на критику. В конце концов, что я могу сделать с недовольным людьми? Да ничего. Говорят они гадости – и пусть. Пропускаю мимо ушей. Я же не могу дать им мяч, чтобы сыграли вместо меня. Так не получится. Моё дело играть, а критикует ли человек или нет – его дело.

— Но дикое недовольство вызывают конкретные вещи. Например, «Спартак» играет с «Оренбургом», а вы расслабленно общаетесь с болельщиками в прямом эфире инстаграма (Адриано получил четвёртую жёлтую карточку и пропускал последний тур). Разве не понимаете, какая будет реакция?

— Даже не знаю, что вам на это сказать. Так сложились обстоятельства: да, я получил карточку, да, не смог быть с командой, но что, разве жизнь на этом заканчивается? Я не могу закрыться дома и ничего не делать. Да, вёл трансляцию, но при этом смотрел матч, болел за ребят. Ну а что болельщики подумали – это не ко мне вопрос. Я не могу за всех думать.

— Тогда другой случай. Часть команды уже тренируется на сборах, но вы получаете дополнительные дни отпуска и выкладываете видео во время тусовок с пивом.

— Отпуск – это отпуск. И во время него я могу делать всё, что хочу. Это моё время, моя жизнь. И не важно, нравится ли это кому-то или нет. Главное, что, приступив к работе, я буду пахать. И сделаю всё, чтобы вызывать у наших фанатов позитивные эмоции.

— Сейчас вы чувствуете их поддержку?

— Не знаю, я же с ними не общаюсь. Смогу это увидеть только когда начнётся чемпионат, и мы выйдем на поле стадиона.

— А хотели бы встретиться и объясниться с фанатами до сезона – в формате общей встречи команды?

— Нет, не хотел бы, потому что это не то, что мне интересно. Мне интересно знать, что говорит главный тренер или гендиректор клуба.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Глушаков – наш лидер. Мы были друзьями и останемся ими»

— Можете, как лидер объяснить, чем хороши лично для вас установки тренера Олега Кононова и почему с ним команда идёт верным путём? А то не все болельщики понимают.

— Я полностью уверен в выбранном нами пути. На данный момент у тренера много работы, а любой труд всегда подвергается критике с разных сторон. Но мы все помогаем друг другу, видим, как тренер защищает нас, и мы отвечаем ему взаимностью. Просто критики должны понять, что игру новой команды выстраивают не по щелчку пальца, не на счёт раз – на это нужно время.

Непоротая молодёжь. Почему сегодня «Спартак» так хорош Егоров – о тренировочном процессе Кононова.

— Сколько: ещё 4 месяца или больше?

— Это вам лучше узнать у самого тренера или у руководства. Не буду раскрывать детали, но уверен, что у нас всё получится.

— О руководстве. «Спартаком» теперь управляет практически ваш ровесник Томас Цорн. Какое он произвёл впечатление при общении?

— Решение о назначении Томаса принимало высшее руководство – там люди знающие и думающие, которые не приняли бы решение просто так, поэтому мы можем лишь поддержать их в этом вопросе. Уверен, что здесь нужно смотреть не на возраст, а на то, что Томас сделает для клуба. Мы же будем всесторонне его поддерживать.

— С приходом Цорна вокруг клуба ходила информация о продаже многих игроков, но Луиса Адриано в списке не было. Вы сами захотели остаться?

— У меня контракт со «Спартаком». (по нашей информации его условиям Адриано получает примерно около 4 миллионов евро в год, прим. «Чемпионат»), и я никуда не собираюсь уходить. Слухи меня не интересуют, за переходами других футболистов тоже не слежу.

— И вам не важно, останется ли в команде Зе Луиш?

— Зе – отличный нападающий, который приносит большую пользу клубу. Прошлый сезон это доказал. Но я отвечаю только за свою жизнь.

Кого ещё хочет купить «Спартак». Всё о трансферах красно-белых Инсайды и фамилии, многие из которых до сих пор не фигурировали в прессе.

— Тогда скажите, вам не надоело быть затычкой для всех позиций на поле. В прошлом сезоне Луис Адриано играл чистого, второго, левого, правого форварда, а также занимал позицию десятки.

— Да, я – нападающий. Но если забью даже 200 голов в РПЛ, а команда не выполнит задачи, то никакого смысла в этом не будет. Пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке». О том, что мы команда.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кстати, о команде. После всех аудиозаписией и всего услышанного в последнее время – вы сохранили отношения с Денисом Глушаковым?

— Всё, что я скажу – так это то, что мы расстались в хороших отношениях. Мы два года проиграли бок о бок: он был нашим капитаном, нашим лидером, мы как были отличными друзьями, так и остаемся друзьями. По-другому просто не может быть…

Глушаков: я ни о чём не жалею и ничего бы не менял. Это просто рэкет Денис Борисович дал первое интервью после ухода из «Спартака».

«В России я живу как москвич, а не как бразилец»

— Когда вы давали интервью два года назад, то говорили, что большую часть времени проводите дома – как обычный бразильский парень. Что-то изменилось?

— Адаптация идет быстро. Моя девушка – русская. И с ней я делаю намного больше вещей как москвич, чем как бразилец. Мы ходим в кино, в рестораны и даже в баню.

— Вместе смотрите Кубок Америки?

— Нет. Некоторые матчи поздно идут — я сплю в это время. Но мне не особо интересно.

— В России этому турниру уделяют чересчур много внимания, тогда как в Бразилии стадионы пустые. Почему так?

— А почему они должны быть полными?

— Ну в России же на чемпионате мира на было пустых мест.

— Чемпионат мира – это чемпионат мира. В Бразилии стадионы тоже были заполнены. А Кубок Америки – не то.

— Но лично мы всегда в восторге от чемпионатов Европы по футболу, всегда смотрим их. Вы даже в детстве не ждали Кубка Америки?

— Нет. Никогда. У меня было много других, детских интересов.

— Недавно вы отвезли свою девушку в Бразилию.

— Да, как раз в мой родной город Форталезу. Ей там очень понравилось.

Теперь она болеет за «Спартак». Новая девушка Луиса Адриано Раньше Екатерина встречалась с Миранчуком.

— Вы постоянно делитесь совместными, счастливыми постами в инстаграм — все-настолько серьёзно?

— Но я не хочу говорить о личной жизни. Это останется только между ней и мной. Но спасибо, если вы заметили, что сейчас я счастлив.