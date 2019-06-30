«А Земля-то плоская»! Так считают в испанском футболе

И под эту странную теорию переименовали клуб.

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.).



Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.

«Всю свою жизнь я посвятил футболу, но, отойдя от него, я увлёкся другими темами, в частности, теорией плоской Земли, – заявил президент клуба Хави Повес. — Мы рождены, чтобы объединить голоса миллионов последователей движения за плоскую Землю, а также всех, кто ищет ответы.



Футбол является самым популярным видом спорта и оказывает наибольшее влияние во всём мире. Создание клуба, посвящённого этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации.

ФК «Плоская Земля» — первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью — идеей», — приводит слова Повеса Marca.

Сторонники теории плоской Земли уверены, что власти обманывают людей о форме планеты. Современной науке якобы выгодно поддерживать веру в круглую планету, потому что на космическую отрасль выделяются миллиарды.

Вот пара тезисов из Викпедии от «Общества плоской Земли»:

1) Южного полюса не существует. То, что нам кажется Антарктидой — ледяная стена, опоясывающая мир.

2) Все фотографии Земли из космоса — подделки.

3) Космоса тоже не существует, все запуски спутников и людей — обман.

Ну и так далее.