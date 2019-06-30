10 российских футболистов, от которых мы ждём прогресса в новом сезоне

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар», 19 лет

Статистика в прошлом сезоне: 20 матчей, 8 голов.



О громадном таланте Шапи говорят уже минимум два года. Сам факт того, что в свои 18-19 лет он начал часто появляться на поле и решать судьбы матчей, прекрасен. Сулейманов обладает всеми необходимыми качествами: скоростью, техникой и, главное, хладнокровием. Но есть один смущающий момент: все свои голы, за исключением дубля в игре с «Анжи», он забил, выходя со скамейки.



Быть прекрасным джокером – это тоже призвание (спросите у Сульшера), но хочется большего. Настало время проявлять себя и в других условиях – с первых же минут, во взрослом жёстком футболе, против не успевших наесться соперников. Пусть новый сезон станет для Шапи результативным прорывом.

Фото: Сергей Киврин

Иван Игнатьев, «Краснодар», 20 лет

Статистика в прошлом сезоне: 20 матчей, 7 голов, 4 передачи.



Иван уже успел стать фигурантом громкого скандала, связанного с контрактными делами. Из-за него он на какое-то время провёл в «Краснодаре-2», но потом, подписав новое соглашение, всё-таки вернулся в основу. И стал играть гораздо слабее, чем прежде – это подтвердил даже главный тренер Мурад Мусаев. В новом сезоне Игнатьеву нужно выходить на новый уровень. Раз он искренне считает себя будущей звездой, нужно доказывать это на поле.

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Александр Ломовицкий, «Спартак», 21 год

Статистика в прошлом сезоне: 17 матчей, без результативных действий



Благодаря «очень сильному агенту» (фраза Леонида Федуна) полузащитник «Спартака» выбил себе нереально крутой для молодого футболиста контракт. Только своей игрой он пока и близко не заслужил денег, которые клуб ему платит. Ноль голов говорят сами за себя. Если Александр не хочет настроить против себя болельщиков, ему надо немедленно начать проявлять себя и исправлять грустную статистику. Возраст тоже уже шепчет.

Фото: РИА Новости

Георгий Мелкадзе, «Спартак», 22 года

Статистика в прошлом сезоне: 10 матчей, без результативных действий



Мелкадзе находится в схожей ситуации с Ломовицким, но негатив со стороны болельщиков уже просматривается, и довольно сильный. После сложных переговоров Георгий продлил контракт с родным клубом, и сейчас ему нужно выпрыгивать из штанов, чтобы преодолеть критику и иронию в свой адрес. Иначе он станет таким же живым мемом, как Заболотный. Ноль результативных действий в Премьер-Лиге за 37 матчей – это всё-таки перебор.

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Рифат Жемалетдинов, «Локомотив», 22 года

Статистика в прошлом сезоне: 13 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи



В свои 22 Жемалетдинов успел уйти из «Локомотива», съездить за большим контрактом в «Рубин» и вернуться обратно в родной клуб. Он до сих пор находится в статусе подающих надежды и никак не может полноценно перешагнуть на новый уровень. Если Рифат не хочет откатиться назад и отправиться в аренду в команду послабее, необходимо выстреливать в новом сезоне. Пора догонять Миранчуков, которые всего на год старше, но давным-давно раскрылись.

Дмитрий Скопинцев, «Краснодар», 22 года

Статистика в прошлом сезоне: 24 матча, 1 гол, 2 голевые передачи



Скопинцев бурно прогрессировал в «Ростове», удостоился внимания со стороны всех ведущих клубов России и перешёл в «Краснодар». Но последние год-полтора он находится на приблизительно одном уровне. А хочется прорыва. Особенно сильно его хочется по причине кризиса левых защитников, захлестнувшего российский футбол. Если Скопинцев в новом сезоне проявит себя, вызов в сборную от него никуда не уйдёт.

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Александр Максименко, «Спартак», 21 год

Статистика в прошлом сезоне: 23 матча, 20 пропущенных голов



Молодой вратарь красно-белых классно начал прошлый сезон, заняв пост номер один в связи с длительным восстановлением Селихова. Только полноценно своим шансом Максименко не воспользовался, с высоты прожитого года это можно утверждать точно. Он допустил многовато грубых результативных ошибок, растерял уверенность и кураж. Мы не знаем, будет ли получать игровое время Александр в следующем чемпионате, но очень хотелось бы, чтобы прежние неудачи не повлияли на его карьеру. Данные у него действительно отличные, хотя на одних них далеко не уедешь.

Фото: РИА Новости

Михаил Игнатов, «Спартак», 19 лет

Статистика в прошлом сезоне: 8 матчей, 1 гол



Эксцентричный тренер Рианчо называл Игнатова самым талантливым футболистом в «Спартаке». О нём говорили всю осень, отмечали его светлую голову и схожую с Титовым манеру игры, обсуждали первый гол в ворота «Енисея» и финт Зидана в матче с «Рубином». Но поздней осенью Игнатов исчез из основного состава – и больше в нём не появлялся. Говорят, не справился физически с интенсивностью взрослого футбола, растерял все силы и в том числе из-за этого начал получать мышечные травмы. Весной мы увидели лишь три его выхода на замену в заключительных отрезках. Пусть новый сезон станет для Михаила более успешным. Теперь он знает, что его ждёт. И должен быть готов к любым нагрузкам.

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Зелимхан Бакаев, «Спартак», 22 года

Статистика в прошлом сезоне: 25 матчей, 8 голов



Зелимхан превосходно провёл прошлый сезон в аренде Туле, стал одним из лучших футболистов «Арсенала» и получил заслуженный дебютный вызов в сборную. Теперь в родном клубе ему должно быть проще – необходимую для элитного уровня уверенность он уже получил. Но «Спартак» — это совсем другое давление, совсем другие ожидания и совсем другое сопротивление. Поэтому Бакаеву, чтобы продолжать сверкать, нужно становиться ещё сильнее.

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Ильзат Ахметов, ЦСКА, 21 год

Статистика в прошлом сезоне: 26 матчей, 2 голевые передачи



Перейдя из «Рубина», Ильзат сразу же совершил прорыв в ЦСКА. Его игра в опорной зоне стала откровением: Ахметов быстро и безболезненно перестроился из атакующего футболиста в более оборонительного, начал выполнять огромным объём работы, классно и быстро продвигал мяч вперёд. Но весну Ахметов провёл несколько хуже, чем осень. Возможно, дело в общем регрессе команды, хотя не исключено, что и сам Ильзат сдал назад. В новом сезоне от него хотелось бы увидеть большей стабильности, ведь по своему потенциалу он способен стать главной звездой всего чемпионата и со временем уехать покорять Европу.