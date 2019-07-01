Глушаков перебрался в «Ахмат». А «Рубин» «забрал» уже двоих игроков «Оренбурга»

Минувшая неделя стала очень богатой на интересные сделки в РПЛ. Бывшие спартаковцы Глушаков и Комбаров наконец нашли себе клубы, ЦСКА подыскал замену Бекао, а «Рубин» усилился сразу двумя футболистами «Оренбурга». Ниже все самые громкие трансферы Премьер-Лиги за последние семь дней.

7. Силвие Бегич, защитник («Оренбург» – «Рубин»)

В минувшем сезоне хорватский центральный защитник стал одним из главных творцов успеха «Оренбурга». Во многом благодаря надёжным действиям высокорослого центрбека его команда смогла расположиться в верхней части турнирной таблицы. Неудивительно, что «Рубин», испытывающий серьёзные кадровые проблемы, заинтересовался футболистом. Для казанцев Силвие наверняка станет заменой Руслану Камболову, который во второй половине сезона стабильно занимал место в тройке центральных защитников. Контракт с 26-летним хорватом рассчитан на четыре года.

Силвие Бегич Фото: РИА Новости

6. Сергей Ткачёв, полузащитник (ЦСКА – «Арсенал»)

Сергей Ткачёв выступает за «Арсенал» на правах аренды с 2017 года. Однако полноценный трансфер тульская команда оформила только сейчас. Похоже, в интервью «Чемпионату» президент «Арсенала» Гурам Аджоев лукавил, утверждая, что Ткачёв «реален только в аренду». Соглашение с полузащитником заключили на два года. В преддверии розыгрыша Лиги Европы подписание лидера команды по системе «гол+пас» (5 забитых мячей и 6 ассистов) – огромная победа для туляков. Жаль, что «Арсенал» так и не смог переманить других важнейших арендованных футболистов вроде Бакаева и Джорджевича.

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5. Алексей Сутормин, полузащитник («Оренбург» – «Рубин»)

Из «Оренбурга» «Рубин» переманил не только Бегича, но и Алексея Сутормина. Трансфер 25-летнего полузащитника клуб сопроводил пафосным видео. В ролике новичок команды отвечает на гневные комментарии фанатов в соцсетях. «Рубину» самое место в ФНЛ с таким составом… А вот это мы ещё посмотрим", — произносит Алексей с улыбкой на лице. Для такой уверенности у Сутормина есть повод. В дебютном для себя сезоне в РПЛ полузащитник так «выстрелил», что попал даже в расширенную заявку сборной России. Играя на разных позициях — от фактически флангового защитника до нападающего, — он забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу. Итог – 4-летний контракт с «Рубином».

4. Сергей Паршивлюк, защитник (свободный агент – «Динамо», предыдущий клуб – «Ростов»)

О переходе Сергея Паршивлюка в «Динамо» «Чемпионату» стало известно ещё в начале июня. Тем не менее о трансфере московский клуб объявил лишь в минувший понедельник. Известно, что «Ростов» предлагал Сергею новое соглашение с уменьшением заработной платы. Однако такой вариант защитника не устроил. С «Динамо» он подписал контракт по схеме «2+1». Переход Паршивлюка – большая удача для москвичей. Одним трансфером они закрыли позицию правого защитника на ближайшие пару лет и нашли отличную замену Алексею Козлову, покинувшему клуб по истечении контракта.

3. Звонимир Шарлия, защитник («Славен Белупо» – ЦСКА)

Отчаявшись в попытках сохранить Бекао, который собирается переехать в Италию, ЦСКА подписал перспективного защитника из «Славен Белупо» (середняка хорватской лиги). Известно, что сильная сторона 22-летнего Звонимира Шарлии – способность играть при схеме и с двумя, и с тремя центрбеками. Из его минусов выделяется излишняя агрессивность: за сезон он получил 12 жёлтых карточек. Оформляя сделку с хорватами, «армейский» клуб перестраховался. ЦСКА взял игрока в аренду на год с правом последующего выкупа.

2. Дмитрий Комбаров, защитник (свободный агент – «Крылья Советов», предыдущий клуб – «Спартак»)

Переход Дмитрия Комбарова в «Крылья Советов» — одна из двух самых громких сделок уходящей недели. Защитник вошёл в небольшую группу спартаковцев, которых приютил самарский клуб в этом году. После переезда Айртона в Москву Дмитрий практически перестал выходить на поле. Весной он принял участие лишь в двух матчах команды в РПЛ. К счастью для Комбарова, в Самаре защитник наверняка не сможет пожаловаться на недостаток игрового времени. По крайней мере, первый матч в «Крыльях» он начал в старте и с капитанской повязкой.

1. Денис Глушаков, полузащитник (свободный агент – «Ахмат», предыдущий клуб – «Спартак»)

Вот мы и подобрались к главной сделке недели. Пост Дениса Глушакова в «Инстаграме» всё-таки принёс плоды. «Ахмат» и полузащитник подписали контракт по схеме «1+1». Футбольные эксперты сошлись во мнении, что обоим сторонам такая сделка на руку. Клуб получит опытного игрока в центр поля, а Глушаков продолжит выступать на высоком уровне в РПЛ. Полузащитник уже присоединился к команде на сборах в Австрии. Перед стартом сезона Денис обещает сделать всё возможное, чтобы в ближайшее время его новый клуб оказался в еврокубках.