Скандал в матче «Спартак» — ЦСКА. Судья запретил играть в полных составах!

Интересный момент случился в матче Кубка Париматч Премьер «Спартак» — ЦСКА.

На 42-й минуте повздорили Набабкин и Адриано. «Армеец» нарочно ударил по ноге лежавшего Адриано, тот вскочил и пихнул Набабкина в спину — арбитр остудил их пыл жёлтыми карточками. Но уже через минуту всё повторилось. Первый ударил несколько раз сзади, а второй отмахнулся. Кирилл был удалён за второй «горчичник», а бразилец остался на поле. Виктор Гончаренко через переводчика пытался объяснить арбитру, что тот не прав. Безуспешно. ЦСКА остался в меньшинстве.

В перерыве ЦСКА настаивал на том, чтобы сыграть второй тайм 11 на 11, матч-то контрольный. «Спартак» не возражал, но есть регламент и австрийский арбитр проявил принципиальность. Судья действовал по регламенту, и, наверное, был прав по сути. Но если учесть, что удаление должно быть обоюдным, то есть он сам ошибся, то можно было и пойти клубам на встречу.

В итоге, во втором тайме «Спартак» захватил преимущество и одержал уверенную победу. 45 минут игры превратились в формальность.