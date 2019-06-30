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«Спартак» — ЦСКА — 3:1, 30 июня 2019, скандал на турнире в Австрии

«Спартак» — ЦСКА — 3:1
«Чемпионат»
Скандал в матче «Спартак» — ЦСКА. Судья запретил играть в полных составах!
Арбитр ссылался на регламент.
Футбол / РПЛ 0

Интересный момент случился в матче Кубка Париматч Премьер «Спартак» — ЦСКА.

На 42-й минуте повздорили Набабкин и Адриано. «Армеец» нарочно ударил по ноге лежавшего Адриано, тот вскочил и пихнул Набабкина в спину — арбитр остудил их пыл жёлтыми карточками. Но уже через минуту всё повторилось. Первый ударил несколько раз сзади, а второй отмахнулся. Кирилл был удалён за второй «горчичник», а бразилец остался на поле. Виктор Гончаренко через переводчика пытался объяснить арбитру, что тот не прав. Безуспешно. ЦСКА остался в меньшинстве.

Кубок Париматч Премьер. 2-й тур
30 июня 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 – Бакаев – 7, 1:1 – Ломовицкий – 27 (автогол), 2:1 – Гапонов – 59, 3:1 – Ханни – 60
Удаления: нет – Набабкин, 44

В перерыве ЦСКА настаивал на том, чтобы сыграть второй тайм 11 на 11, матч-то контрольный. «Спартак» не возражал, но есть регламент и австрийский арбитр проявил принципиальность. Судья действовал по регламенту, и, наверное, был прав по сути. Но если учесть, что удаление должно быть обоюдным, то есть он сам ошибся, то можно было и пойти клубам на встречу.

В итоге, во втором тайме «Спартак» захватил преимущество и одержал уверенную победу. 45 минут игры превратились в формальность.

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