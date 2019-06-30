Владелец «Спартака» за то, чтобы проводить турнир в России. Но здесь — дороже.

Федун: если делать турнир в Сочи, то это будет намного дороже

Владелец «Спартака» Леонид Федун побывал на матче Кубка Париматч Премьер с ЦСКА. После игры он поделился впечатлениями, рассказал о возможных трансферах «Спартака» и о том, где бы можно было проводить подобный турнир в России.

— По напрягу — дерби. Что-то очень нервно играли, надо более уважительно относиться друг к другу, — прокомментировал Федун ход игры. — Никто не убирал ног. Видно, что игра была тренировочная, в ней было достаточно много брака.

— Как оцените эпизод между Адриано и Набабкиным?

— Есть судья, он решает.

— Вас не радуют стыки, а скорее пугают?

— Не хотелось бы получать травму в такой игре, а очень близко к этому.

Скандал в матче «Спартак» — ЦСКА. Судья запретил играть в полных составах! Арбитр ссылался на регламент.

— Почему такие турниры не проводить в России?

— Только что говорили с организатором — это невозможно! Если делать в Сочи, то это будет намного дороже, и плохая транспортная доступность. В Москве — только если для московских команд. Не знаю, насколько это будет корректно. Мы, например, за Москву с удовольствием. Других городов просто нет.



— То есть вы не против Москвы?

— Конечно.

Сейчас мы платим Австрии за футбол. А 74 года назад освобождали эти поля Егоров рассказывает о памятнике советским солдатам, расположенном между отелями «Спартака» и «Краснодара». Здесь нужно задуматься.

— Почему в Сочи плохая доступность?

— В июле в Сочи отели стоят в три раза дороже, чем здесь. А аренда поля в два раза дороже. Для Краснодарского края это хорошо, но не очень хорошо для нас. Зимой, когда Сочи пустой, ещё можно подумать. Но тоже зависит от погоды, могут быть сильные дожди. А здесь среднегорье. Надо задуматься о том, чтобы можно было делать в Нижнем Новгороде, в Саранске. Сделать базу, чтобы поля и гостиницы были.

— Ведь матч «Спартак» — ЦСКА в Саранске или Нижнем Новгороде может собрать 20 тысяч зрителей.

— Безусловно, а в Москве все 45 тысяч.

— Будете подавать заявку на проведение финала еврокубка на «Открытие Арене»?

— Надо с РФС разговаривать, посмотрим. Это только амбиции, а смысла для команды никакого.

— Трансферы ещё могут быть?

— Могут.



— Есть ощущение, что в «Спартаке» проходит смена поколений?

— Она ещё не прошла, она проходит. Понадобится ещё много времени, чтобы команда сформировалась.

— Что с Зе Луишем?

— Посмотрим, он готов остаться здесь, готов уйти, если будет хорошее предложение. Он — наш лучший бомбардир, просто так расставаться с ним у нас нет никакого желания.

Кого ещё хочет купить «Спартак». Всё о трансферах красно-белых Инсайды и фамилии, многие из которых до сих пор не фигурировали в прессе.

— Матч с ЦСКА принципиален?

— Видите, я спокойно сижу. Это тренировка. Мы выиграли турнир в Катаре, все говорят: «Идиоты, после этого плохо играют». Тут проигрываем — снова не то. Это тренировка. Для игроков это дерби, красная тряпка, они чересчур эмоциональны. Но мы только вчера снизили нагрузку, игроки по скорости играют на 30-40%.

— Боккетти может остаться?

— Вроде бы он собирается уходить, он возрастной игрок. Ему лучше искать команду, где будет иметь практику.

Неплохо для предсезонки. «Спартак» обыграл ЦСКА в первом дерби сезона Матч получился очень весёлым.

— Дефицита не будет?

— У нас четыре центральных защитника.