Федун: если делать турнир в Сочи, то это будет намного дороже

Владелец «Спартака» Леонид Федун побывал на матче Кубка Париматч Премьер с ЦСКА. После игры он поделился впечатлениями, рассказал о возможных трансферах «Спартака» и о том, где бы можно было проводить подобный турнир в России.
— По напрягу — дерби. Что-то очень нервно играли, надо более уважительно относиться друг к другу, — прокомментировал Федун ход игры. — Никто не убирал ног. Видно, что игра была тренировочная, в ней было достаточно много брака.
— Как оцените эпизод между Адриано и Набабкиным?
— Есть судья, он решает.
— Вас не радуют стыки, а скорее пугают?
— Не хотелось бы получать травму в такой игре, а очень близко к этому.
— Почему такие турниры не проводить в России?
— Только что говорили с организатором — это невозможно! Если делать в Сочи, то это будет намного дороже, и плохая транспортная доступность. В Москве — только если для московских команд. Не знаю, насколько это будет корректно. Мы, например, за Москву с удовольствием. Других городов просто нет.
— То есть вы не против Москвы?
— Конечно.
— Почему в Сочи плохая доступность?
— В июле в Сочи отели стоят в три раза дороже, чем здесь. А аренда поля в два раза дороже. Для Краснодарского края это хорошо, но не очень хорошо для нас. Зимой, когда Сочи пустой, ещё можно подумать. Но тоже зависит от погоды, могут быть сильные дожди. А здесь среднегорье. Надо задуматься о том, чтобы можно было делать в Нижнем Новгороде, в Саранске. Сделать базу, чтобы поля и гостиницы были.
— Ведь матч «Спартак» — ЦСКА в Саранске или Нижнем Новгороде может собрать 20 тысяч зрителей.
— Безусловно, а в Москве все 45 тысяч.
— Будете подавать заявку на проведение финала еврокубка на «Открытие Арене»?
— Надо с РФС разговаривать, посмотрим. Это только амбиции, а смысла для команды никакого.
— Трансферы ещё могут быть?
— Могут.
— Есть ощущение, что в «Спартаке» проходит смена поколений?
— Она ещё не прошла, она проходит. Понадобится ещё много времени, чтобы команда сформировалась.
— Что с Зе Луишем?
— Посмотрим, он готов остаться здесь, готов уйти, если будет хорошее предложение. Он — наш лучший бомбардир, просто так расставаться с ним у нас нет никакого желания.
— Матч с ЦСКА принципиален?
— Видите, я спокойно сижу. Это тренировка. Мы выиграли турнир в Катаре, все говорят: «Идиоты, после этого плохо играют». Тут проигрываем — снова не то. Это тренировка. Для игроков это дерби, красная тряпка, они чересчур эмоциональны. Но мы только вчера снизили нагрузку, игроки по скорости играют на 30-40%.
— Боккетти может остаться?
— Вроде бы он собирается уходить, он возрастной игрок. Ему лучше искать команду, где будет иметь практику.
— Дефицита не будет?
— У нас четыре центральных защитника.
- 30 июня 2019
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