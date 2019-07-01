«Сёмин меня не знал? Я в курсе». Новичок «Локо» заговорил после шумного перехода

Трансфер Мурило в «Локо» выдался очень шумным. Всё началось со слов Сёмина, который честно признался, что не знаком с качествами бразильца. Он же сказал, что новичок, купленный более чем за 2 млн евро, не поедет на первые сборы основы и отправится вместо них в «Казанку», фарм-клуб «Локомотива».

Мурило на сборы всё же приехал. Спустя несколько дней после его прибытия мы позвонили в Австрию, и он дал первое интервью в качестве игрока «Локомотива».

— Знаете, что такое «Казанка»?

— «Казанка»? Что это? Нет, если честно, пока не слышал о ней.



— Давайте по дням. Как вы провели первую неделю после подписания контракта с «Локомотивом»?

— Подписав контракт, в тот же день вернулся в Бразилию закрыть все свои дела. Провёл три-четыре дня дома с семьёй и только потом уехал на сборы.



— Знаете, что, когда вы подписали контракт с «Локо», Сёмин сказал, что не знает такого футболиста?

— Меня это абсолютно не обижает. Я в курсе, что тренер не знал мой профиль, но меня это не беспокоило. Надо было просто приехать и доказать всё своей работой. Я уверен в себе, и никакого стресса у меня не было.

У нас уже был разговор с Сёминым и Гилерме, который был переводчиком. Тренер сказал, чтобы я спокойно показывал свой потенциал. Заверил, что всё будет хорошо и люди в клубе тепло ко мне относятся. Те слова вселили в меня спокойствие. Позже тренер представил меня команде, помню, всё время говорил слово «трамбаляр» («trabalhar» — «работать» в переводе с португальского языка. — Прим. «Чемпионата»). Сёмин знает это слово на португальском и часто его повторял, ха-ха. А потом был тоннель. Так я понял, что в команде меня встретили позитивно.

О России и Педро Роше

— Когда вы впервые узнали об интересе из России?

— Меня вызвали в молодёжную сборную Бразилии, и на тот момент у нас был турнир во Франции, в Тулоне. Там и узнал о предложении. Мы, кстати, завоевали золотые медали на этом турнире.



— Знали хоть что-нибудь об РПЛ?

— У меня брат смотрит разные лиги. Он не футболист, но очень любит смотреть футбол. С помощью него и узнал об РПЛ — видел несколько матчей, когда он включал телевизор.



— Что за команды запомнились?

— «Локомотив», «Зенит», «Спартак» — в РПЛ много хороших команд. Они довольно известны в Бразилии. Знаю, что «Локо» играл в ЛЧ, в одной группе с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем». Также у меня есть несколько друзей, которые играли в РПЛ. Педро Роша, Витиньо… С ними мы тоже говорили о России.



— Роша, наверное, рассказывал не очень позитивные истории?

— Нет-нет, отзывался только в позитивном ключе, так же как и Витиньо. Ничего плохого от них не услышал.



— Обсуждали, почему у Роши не сложилось в «Спартаке»?

— Нет. Единственное, что он мне сказал, — то, что у вас очень хорошая страна с конкурентной лигой. Но на месте Педро Роши я бы и сам не остался в команде — место на скамейке запасных меня точно бы не устроило.

О проблемах в «Крузейро» и религии

— На Западе писали, что вами интересуется «Ман Сити», а Пеп Гвардиола видит в вас чуть ли не замену Компани. Слышали об этом что-нибудь?

— Ха-ха, нет. Если честно, впервые об этом слышу. Но вообще у нас с агентом отношения такие — я занимаюсь футболом, а он — всем остальным. Поэтому я даже не знаю, какие у меня были варианты.



— В прошлом году вы перестали быть игроком основного состава в «Крузейро». Почему так произошло?

— Так совпало, что у меня была травма, и в тот момент как раз вернулся Деде. Он очень хорошо играл, выдал серию великолепных игр. Вторым центральным защитником был Лео — и у обоих из них был очень хороший период.



— Я слышал, что у вас есть опыт игры на другой позиции.

— Да, я играл опорника в «Крузейро», начинал с этой позиции. Возможно, с тех пор у меня такая тяга к вертикальным передачам. Так что в случае чего в «Локо» тоже готов закрыть эту зону.



— Когда вы присели на скамейку, посещали мысли о переходе в другую команду?

— Нет-нет, тут нет никакой следственной связи. Конечно, у меня есть амбиции играть 90 минут. Но дело в том, что у меня с детства была мечта играть в Европе, поэтому я принял этот вызов.



— Когда ментально созрели для переезда?

— Всё произошло так, как и должно было быть. Очень счастлив, что переход случился именно сейчас. Я верующий человек, христианин, поэтому благодарю господа бога за то, что он благословил меня на этот шаг.



— Вы религиозны?

— Всегда читаю Библию, соблюдаю заповеди. Родители с детства водили меня в церковь, но сознательно я пришёл к религии уже подростком. Когда появляется время, хожу молиться, стараюсь держать пост. Так как я спортсмен, у меня есть послабления в этом вопросе. Но я чувствую, что с каждым годом становлюсь лучше как человек, становлюсь ближе к богу.

О знакомстве с Неймаром и звёздных друзьях

— В клубе вы не играли, зато в бразильской молодёжке выходили в стартовом составе.

— Всё верно, в сборной Бразилии до 20 лет я играл вообще все игры. А недавно, в Тулоне как раз, дебютировал в сборной до 23.



— Кажется, там вы познакомились с Неймаром?

— Нет, это было в команде U20. В олимпийской сборной в качестве подготовки мы тренировались вместе с игроками сборной Бразилии. Играем как-то в приставку, а тут приходит Неймар! Открытая душа — ко всем подошёл, похлопал по плечу, поддержал словами. Очень открытый человек, словами не передать. Потом начал играть c нами в FIFA и настольный теннис. Он, кстати, очень хорош.



— За кого играл Неймар в FIFA? «Барса» или «ПСЖ»?

— Ну нет, ха-ха, это был 2016 год, я уже и не вспомню.



— Есть у вас главный кореш в сборной Бразилии?

— Милитао из «Реала», Пакета из «Милана» и Ришарлисон из «Эвертона». Пожалуй, они главные. В 2016-м мы играли в той самой сборной Бразилии до 20 лет, с тех пор и знакомы. Хотя не могу сказать, что мы с ними пересекаемся. Практически не созваниваемся. Зато общаемся с Айртоном из «Спартака» и Раванелли из «Ахмата». Последний, к несчастью, недавно получил «кресты».

Об адаптации и дебюте за «Локо»

— Знаю, что Гилерме уже свозил вас на приветственный ужин. С кем ещё общаетесь больше всего?

— Да, очень хорошо посидели. Из-за языкового барьера больше всего общаюсь с Гилей и Эдером. Они очень сильно мне помогают, много подсказывают на поле. Отдельно выделю моего переводчика, Мурата, который доносит до меня мысли тренера на теоретических занятиях. В последний раз Сёмин много говорил о компактности между линиями. Очень хорошо, что до меня это донесли, так мне понятнее, чего именно требует тренер.



— Нет ощущения, что в вашей компании не хватает Ману Фернандеша?

— Гиля о нём рассказывал, я в курсе, что был такой человек в «Локомотиве». Но лично его не знаю, поэтому не могу ничего сказать.

— У вас в конкурентах чемпион мира и бывший капитан сборной Хорватии. Реально в 22 года конкурировать с такими монстрами?

— Наборот, я очень счастлив тренироваться рядом с такими игроками. Такая конкуренция будет мне только на руку и позволит расти как футболисту.



— Оцените свой дебют против «Злина».

— Вышел на ту игру без нервов и очень спокойно её провёл. Не сказал бы, что конкретно у меня было много работы. Второй матч (против «Жилины») с Чорлукой уже отыграли на ноль — думаю, справились. Во второй игре я почувствовал, что мы стали лучше друг друга понимать — кто и как открывается, под какую ногу отдавать передачу и прочие игровые моменты.



— В субботу «Локомотиву» играть в Суперкубке — с «Зенитом». Вероятность вашего выхода в стартовом составе высока.

— Это решать тренеру. Если это произойдёт, я отнесусь к этому спокойно и постараюсь сделать то, что от меня ждут. Надеюсь, бог меня благословит.