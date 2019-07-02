«Он бог в Египте и мог защитить меня». Жертва харрасмента против Мо Салаха

В Египте разгорается скандал вокруг футболиста сборной Амра Варды. На прошлой неделе он оказался в центре скандала, когда сразу несколько женщин обвинили его в приставаниях. Они опубликовали скриншоты переписок, в которых игрок позволяет себе непристойные комментарии. А также видео, на которых Варда демонстрирует пенис. Возможно, шума не случилось бы, но одной из девушек оказалась известная египетская модель Мерхан Келлер.

В ответ Варда опубликовал видео, на котором извинился перед своей семьёй и коллегами по сборной Египта, но при этом не принёс никаких извинений тем самым девушкам.



«Я извиняюсь за то, что сделал. Я извиняюсь перед своей семьёй, я извиняюсь перед товарищами по сборной, я извиняюсь перед Египетской футбольной ассоциацией и перед всеми, кого расстроил. Извините».



Игрока отчислили из расположения сборной, но затем за него заступились другие игроки команды. Во главе с Мо Салахом.



Форвард «Ливерпуля» сказал, что девушек, разумеется, надо уважать. И если они говорят «нет», это значит нет. Но Варда заслуживает второго шанса. С игроками поговорил министр спорта Египта Ашраф Собхи, после чего пресс-служба федерации футбола страны опубликовала сообщение о возвращении игрока в расположение команды. «На фоне духа солидарности команды. Чтобы иметь возможность выложиться за страну и порадовать фанатов на поле», – с такими формулировками игрока оставили в сборной.

При этом ещё в 2017 году появлялись сообщения, что Варда, тогда игравший за ПАОК, приставал к жёнам одноклубников.



Одновременно разворот ситуации на 180 градусов сделал пострадавших девушек не жертвами, а провокаторами. Мерхан Келлер призналась, что вообще не знает, как возвращаться в Египет в ближайшее время, и обвинила во всём Салаха. «Слушайте, прямо сейчас он икона нашей страны, он реально бог для нации. Он не просто футболист. Его слушают все, считая, что он не может ошибаться. И сейчас я просто не могу вновь приехать в Египет, потому что вместо защиты меня и других жертв я стала виноватой. Люди просто нападут на меня, стоит появиться на улице. Вы все знаете, что такое футбольные фанаты. А футбольные фанаты в Египте – нечто в 100 раз более агрессивное».



Одно из доказательств того, что Келлер сейчас подвергается нападкам и оскорблением, – ей пришлось удалить свой аккаунт в «Инстаграме» из-за комментариев и реакции, которая поступала на фотографии в нём.

При этом проблема харрасмента в Египте действительно существует. В 2013 году ООН проводила исследование проблемы сексуальных домогательств в стране. Результат был ужасным: 99% египетских женщин стали жертвами сексуальной агрессии в устной или физической форме.

В социальных сетях активно цитируют интервью Салаха журналу Time, в котором он много рассуждал об угнетении женщин в Египте и вообще мусульманских странах. Цитируют его ответы из того материала и нынешние слова о втором шансе. Если для Египта Мо всё ещё икона, то в Европе ситуацию мало кто понял.



Сборная Египта сейчас участвует в Кубке Африки и вышла в плей-офф с первого места в группе, не пропустив ни одного гола. Варда вышел на замену в одном из матчей группового этапа.