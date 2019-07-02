Бразилия разучилась позиционно атаковать. Виноваты Коутиньо и Тите

Футбол национальных сборных уже давно превратился в противостояние команд, для которых в первую очередь важны оборона, качественный прессинг в середине и компактность, а уже потом – наличие мысли в позиционной атаке. Такой подход могут использовать все сборные, кроме самых сильных: командам типа Германии или Бельгии не прощают отсутствие идей при игре с мячом (или вообще отказ от мяча). Сборная Бразилии, особенно на домашнем Кубке Америки, не могла стать исключением из правил: от пентакампеонов всегда ждут искрометной игры и даже освистывают, если те не могут забить в первые 45 минут.

Само собой, против Бразилии большинство команд садится за центральный круг, зная, что их разорвут на пространстве. Исключение на этом турнире – Перу, счёт в том матче – 5:0 в пользу «селесао». Боливия, Венесуэла и Парагвай сидели в низком блоке всю игру: первая пропустила лишь во втором тайме с пенальти, а двум другим Бразилия вообще не забила ни разу.

Использование позиционной атаки с чёткой структурой – лучший способ обыграть команды, которые глубоко обороняются (спросите у Гвардиолы). Проблема в том, что плохо выстроенная структура атаки при попытке играть в позиционный футбол приводит к ещё большим трудностям. Из-за этого Тите постепенно отказывается от сложных элементов и видоизменяет изначальный план, но, похоже, такие компромиссы негативно сказываются на игре Бразилии.

Сильнее всего в глаза бросается уменьшение количества игроков в последней линии атаки. Против Боливии в первом матче Бразилия старалась использовать пятерых в последней линии, в том числе и при начале/развитии атаки. Постоянно поднимались крайние защитники – то Фелипе Луис, то Дани Алвес.

Эти движения действительно выглядели очень сыро. В следующих матчах Тите отказался от такого подхода: в последней линии атаки находилось максимум четверо; крайние защитники могли подниматься выше, только если четвёртого в линии не было, а дальше отскакивали обратно, во фланг или полуфланг. Тите окончательно превратил Луиса и Алвеса в безальтернативных ложных фулбеков.

Благодаря этому решению Бразилия стала надёжнее в обороне (на одного игрок больше сзади), упростила игру в нападении для понимания, но при этом и потеряла кое-что в атаке: теперь заполнять большинство вертикальных каналов банально некому.

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Но главный источник проблем бразильской структуры – линия полузащиты. В первом матче Тите использовал 4-3-3, но на деле Каземиро и Фернандиньо взаимодействовали очень странно и часто располагались примерно на одной линии. Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.

Проблема Бразилии является, по своей сути, типичной проблемой большинства команд в начале атак – «селесао» используют слишком много игроков в одной линии, из-за чего им не хватает игроков выше. Правда, обычно команды используют слишком много игроков в первой линии атаки; у бразильцев излишек во второй линии.

Как видите, Бразилия использует аж четверых игроков во второй линии: двух крайних защитников и двух опорников. Все они находятся перед полузащитниками Венесуэлы – только Фелипе Луис в этом эпизоде решил самостоятельно протащить мяч. При этом бразильцам не хватает игрока в последней линии (примерно в выделенной зоне), из-за чего защитники и полузащитники Венесуэлы легко контролируют атаку Бразилии. Ришарлисон в этом эпизоде смещается левее, при этом он и не занимает выделенную зону, и не создаёт ширину.

Более того, движение двух главных полузащитников Бразилии – Артура и Коутиньо – зачастую усугубляет ситуацию. Филиппе постоянно оттягивается глубже, одновременно и отнимая зоны у партнёров ниже (у Каземиро, Артура, Аллана и остальных), и лишая бразильцев одного варианта продвижения мяча.

Плохое движение Артура не бросается в глаза так, как проблемы Коутиньо, но ошибки в его игре можно увидеть, если пристально следить за ним. На примере выше Артур, как и Коутиньо, стянулся к мячу и отобрал пространство у Каземиро, хотя мог занять пространство, которое оставил Филиппе.

А в эпизоде ниже Артур умудрился дважды перекрыть линию передачи на Каземиро тем самым просто выключив его из игры. Полузащитник селесао зачем-то оттянулся глубже, когда Дани Алвес получил пас (ещё и притащил с собой игрока, лишив партнёра варианта с обводкой), а затем сместился ещё ниже, перекрыв линию паса на Каземиро уже от Фелипе Луиса.

Возможно, слабое движение Артура ещё пагубнее для позиционной игры Бразилии, чем смещения Коутиньо в чужие зоны.

Конечно, у Тите есть и другая головоломка – она связана с вингерами. У Бразилии даже без Неймара есть традиционно большой набор вингеров (Нерес, Эвертон, Ришарлисон и Виллиан), но Тите очень странно их использует. Например, правша Ришарлисон два матча (до болезни) отыграл на позиции правого вингера, хотя весь сезон в «Эвертоне» провел как левый вингер или как центрфорвард. Против Боливии Ришарлисон чаще открывался широко, под изоляцию 1-в-1, а также делал рывки из ширины в центр, но это – не совсем его задачи. Против Перу и Парагвая справа вообще играл Жезус, который всю жизнь был центрфорвардом и тоже не очень хорош ни в создании изоляций, ни в рывках из ширины, ни даже в создании этой самой ширины.

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У Тите есть решение проблемы – как уже было сказано, он постепенно отказывается от той структуры атаки, на которую ставил изначально. Кажется, тренеру пентакампеонов стоит поступить ещё радикальнее – полностью отказаться от чёткой позиционной структуры в оставшихся матчах Кубка Америки, раз она не работает прямо сейчас, а не принимать полумеры, оставляя одни элементы и убирая другие. Не удивляйтесь, если у Бразилии возникнут проблемы даже против очень слабой Аргентины.

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