Хвича, Бекао, Влашич… Аренды без права выкупа – зло?

Удивительно, насколько похожи ситуации Бекао и Хвичи. ЦСКА и «Локомотив» выцепили футболистов, которых никто не знал. Один в 22 года сидел на скамейке в бразильском «Баия», другого взяли в 18 лет из чемпионата Грузии – 49-я строчка в рейтинге УЕФА (даже первенства Косово и Гибралтара выше котируются).



Когда уходят такие игроки, то получается словно напрасно работали селекционные службы. Футболистам прощали ошибки, потому что так происходил рост. За счет клубов игроки окрепли и должны были стать ценным активом. Бекао до конца жизни запомнит, как из под него забивали несколько раз в Риме. Что касается Хвичи, то это тоже тот случай, когда клуб ему дал больше, чем он сам – команде. Несмотря на нестабильность хавбека Сёмин продолжал давать ему время на поле. Делалось это явно с прицелом на будущее. Если бы тренер знал, что футболист уйдет через четыре месяца, то едва ли он столько наигрывался бы. «Локомотив» хотел инвестировать в будущее, позволяя игроку развиваться на абсолютно другом уровне нежели чемпионат Грузии.

Здесь отдельно стоит процитировать председателя совета директоров «Локо» Мещерякова: «Контракт был предложен относительно давно, согласован всеми сторонами и ждал технического подписания. Но в голову к людям не залезешь… Не готов за кого-то думать. В моём понимании: есть согласованный контракт, значит, стороны договорились».



Если подписание было «техническим», то удивительно почему оно не произошло. В 2019 году бизнес (в том числе футбольный) основывается не на словах, а на бумагах с подписями. Именно из-за таких ситуаций.



Похоже, что договоренность была переоценена со стороны «Локомотива». И сейчас этому поздно удивлять. Осталось 5 дней до первого матча в сезоне. У ЦСКА продление Бекао и Влашича звучало как проблема еще до Нового года. У «Локомотива» ситуация внезапно прогремела только сейчас. Понятно, что «Локо» начал переговоры по Хвиче не сегодня, а раньше. Но, похоже, и чрезмерная успокоенность этой ситуацией тоже присутствовала. Иначе бы у Сёмина не наворачивались бы слезы, а руководство не говорило, что контракт ждал технического подписания.

Все могло быть намного проще, если бы изначально в аренде была прописана опция выкупа футболиста. Это придало бы больше смысла и труду селекционеров, и работе тренера с игроком, и даже всем пиар-акциям в отношении футболистов. А то достаточно забавно смотрится, когда журналисты симпатизирующие ЦСКА сначала восхваляют Бекао, а после его ухода, начинают говорить, мол, он никогда и не был таким уж сильным футболистом. При том, что уровень защитника не изменился – каким он был в начале сезона, таким и оставался в конце.

С Влашичем все закончилось хорошо, хотя опасения были масштабные и продолжительные. Тут помог Алишер Усманов. Плюс сыграла свою роль позиция игрока. Мы ее увидели еще в редакции. Никола был максимально открыт и развернуто объяснял, почему ему подходит наш менталитет. По нашей информации трансфер Влашича обошелся ЦСКА в 15,7 миллиона евро.



Кстати, вы внимательно прочитали новость о том, что ЦСКА взял в аренду Шарлия? Ключевое: «ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока».

ЦСКА нашёл замену Бекао. Кто такой Звонимир Шарлия Хорватский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды.

«Чемпионат» позвонил футбольному агенту Александру Маньякову, чтобы узнать насколько тяжело при аренде договориться о приоритетом праве выкупа.



– При арендах право выкупа обычно есть или нет?

– Как правило оно включено. Клубы-покупатели стараются прописать это условие. Тут все зависит от уровня футболиста. Если ты отдаешь игрока в аренду и понимаешь, что уровень футболиста выше, чем уровень клуба-покупателя, то для тебя нет смысла такой пункт включать. Либо выкуп должен существенным – соответствовать рынку.

– Можно пример?

– «Локомотив» может отдать нашего клиента Романа Тугарева. Я не знаю случится это или нет. Скорее всего, нет. Но допустим отдают его в условный «Тамбов». Понятно, что Роман там будет ярко выглядеть. «Локомотив» может установить отпускную цену в 2 миллиона евро – адекватная стоимость для молодого россиянина из молодежной сборной России. «Тамбов», возможно, не потянет больше 100 тысяч евро. Но прописывать такую сумму отступных опасно. Этим могут воспользоваться конкуренты «Локо», которые выкупят потом игрока за 500 тысяч у «Тамбова».

– За счет чего можно все-таки уговорить включить пункт об отпускной цене? Допустим реально ли было ЦСКА этот пункт включить в контракт с «Эвертоном»?

– А вы уверены, что в арендном соглашении между ЦСКА и «Эвертоном» такого пункта не было? Наверняка был. Просто сумма могла быть крупной. Условно 20 миллионов, а менеджмент ЦСКА эту сумму договорился снизить. По Бекао тоже могла быть договоренность между «Баия» и ЦСКА об отпускной цене.

– Если она была, то почему не сработала?

– Так ведь надо еще и с футболистом договориться. Игрок мог значительно вырости и попросить условия контракта, которые ЦСКА уже не устраивают. Ему могут предлагать лучше условия в Италии. Тут еще очень многое и от футболиста зависит. Я редко встречал контракты, когда еще при заключении аренды прописывается не только приоритетное право выкупа с конкретной суммой, но и сразу же указывается зарплата футболиста в случае этого выкупа.

– Есть ли разница в подходах при арендах футболистов в России и в Европе?

– У нас практика таких аренд внутри чемпионата меньше принята. Хотя «Урал» так арендовал Панюкова, а потом выкупил его. Знаю, что у нападающего было предложение еще от другого клуба РПЛ. Условия предлагали примерно одинаковые. Панюков остался в знакомом ему коллективе.

– Между клубами заключается отдельное соглашение по поводу приоритетного права выкупа?

– Нет. Все в рамках трансфера. В договоре об аренде прописывается, что клуб имеет право в такой-то срок заявить о том, он забирает футболиста за указанную сумму.