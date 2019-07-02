Мамаев готов начать тренерскую карьеру в колонии

«Зенит» объявил об уходе Маркизио



Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио покинул «Зенит». Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года.



«Клаудио Маркизио покидает «Зенит». Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта», — сообщается в официальном «твиттере» петербургского клуба.



Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.



В минувшем сезоне 33-летний Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. В составе «Зенита» итальянский хавбек стал чемпионом России.

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ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах аренды



ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в клуб на правах аренды.



22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.



Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что руководство ЦСКА достигло договорённости с коллегами из клуба «Славен-Белупо» о переходе Шарлии. В сезоне-2018/19 22-летний Шарлия принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии и не отметился результативными действиями, получил 12 жёлтых, а также одну красную карточки. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.

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Мамаев: сейчас в камере ребята интересные, жалко с ними будет расставаться



Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, как чувствует себя в местах лишения свободы. Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.



«Сумка собрана, могу в любой момент с вещами на выход. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать. Готов и матч провести. Заочно обещаю организовать новый матч теперь уже в колонии.



Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе», — цитирует хавбека «Московский комсомолец».

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«Зенит» готов заплатить € 10 млн за хавбека «Селтика» Рогича



«Зенит» проявляет интерес к австралийскому полузащитнику «Селтика» Томасу Рогичу, утверждает The Scottish Sun.



По данным источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 10 млн. Впрочем, шотландцев не устраивает данное предложение, так как они намерены получить за игрока не менее € 16,8 млн.



Рогич перешёл в «Селтик» в январе 2013 года из австралийского «Сентрал Кост Маринерс». Сумма трансфера составила € 480 тыс. В минувшем сезоне 26-летний австралиец принял участие в 21 матче шотландского национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до 31 мая 2023 года.

«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»



Мадриский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Матео Ковачича в лондонский «Челси». 25-летний хорватский футболист подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на пять лет.



«Клуб хочет поблагодарить Ковачича за годы работы, за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение. Желаем удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении пресс-служба «Реала».



В составе «аристократов» Ковачич принял участие в 32 матчах английского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач. До подписания контракта с мадридским «Реалом» четыре года назад Ковачич выступал в миланском «Интере», а до этого хорват играл за загребское «Динамо».

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Сёмин: из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива» у меня потекли слёзы



Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, у которого истёк срок действия арендного соглашения.



«Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Кварацхелия перешёл в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2019 года. В составе московского клуба грузинский игрок принял учатие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил гол. В 2018 году Кварацхелия перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, игроки не старше 17 и 19 лет. В 25 матчах за юношеские команды забил 17 мячей.

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Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»



«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды пятерых футболистов.



Стан синих покинули вратари Роберт Грин и Эдуарду, защитник Гари Кэхилл, полузащитник Кайл Скотт и нападающий Гонсало Игуаин.



У Грина, Кэхилла, Скотта и Эдуарду, в минувшем сезоне выступавшего на правах аренды за «Витесс», истекли контракты с клубом. При этом английский голкипер завершил карьеру. В свою очередь Игуаин покинул команду по истечении арендного договора и вернулся в «Ювентус».

«Челси» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка в 38 турах. При этом синие финишировали с отставанием в 25 очков от второй строчки, на которой расположился «Ливерпуль». Триумфатором первенства стал «Манчестер Сити».

«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса



Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.



Руководство каталонского клуба считает 21-летнего аргентинца более перспективным футболистом, чем его одноклубник Мауро Икарди. Мартинес перешёл в «Интер» год назад из аргентинского «Расинга» за € 22 млн. Сумма отступных, прописанную в контракте футболиста составляет € 112 млн.



В сезоне-2018/19 молодой нападающий забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 35 матчах за «Интер» во всех турнирах. При новом главном тренере сборной Лионеле Скалони Мартинес забил 5 голов в 9 матчах. Результивный удар Лаутаро в матче против Венесуэлы вывел Аргентину в полуфинал Кубка Америки — 2019.

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«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм



Известному фанату ЦСКА Андрею Малосолову запретили посещать домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» за оскорбление бразильского нападающего красно-белых Луиса Адриано, у которого произошёл конфликт с защитником «армейцев» Кириллом Набабкиным во время матча предсезонного турнира в Австрии, сообщает «РБК-Спорт».



Малосолов опубликовал в «Твиттере» расистское сообщение, вызвавшее большой резонанс. Затем данный пост был удалён.



Эпизод произошёл на 42-й минуте. Набабкин после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего Адриано, после чего тот толкнул обидчика в спину. Главный арбитр урегулировал ситуацию, наказав обоих футболистов жёлтыми карточками.



Однако уже через минуту конфликт возобновился. В ходе борьбы в центре поля Адриано корпусом оттолкнул находившегося сзади Набабкина, после чего Кирилл несколько раз ударил соперника ногой. Форвард не стал терпеть и отмахнулся, попав защитнику рукой по лицу.



Набабкин по итогам эпизода был удалён, а Адриано остался на поле, избежав наказания.