Бразильская девушка-арбитр стала известна на весь мир. И её позвали в эскорт

Фернанда Коломбо – бразильская девушка-арбитр, которая пришла в профессию в 23 года и стала одной из самых популярных её представительниц. Она завершила профессиональную карьеру в 2018 году, но продолжает соприкасаться с футболом: приходит экспертом в ТВ-шоу и участвует в благотворительных матчах. Недавно она судила матч звёзд лиги Эквадора и создала отличный вирусный ролик, разыграв игрока:

Это не первый подобный розыгрыш от футбольных арбитров в последние недели, но именно в исполнении Коломбо он набрал наибольшую популярность. Настолько, что у девушки появилась армия новых поклонников. Не все из них вели себя достойно. Вчера девушка выложила в «Инстаграм» скриншоты письма, в котором ей предлагают стать эскорт-моделью. «Для встреч с умными, образованными и вежливыми мужчинам 30-40 лет за минимальную оплату в 7000 (без указания валюты. – Прим. «Чемпионата»)» и возможностью «при желании увеличить степень близости».



Девушка, судя по комментариям к скриншотам, пришла от предложения в ярость.



«Только что получила это электронное письмо с безнравственным сексуальным предложением, которое заставило меня почувствовать себя мусором. Всё, чего я хочу, работать там, где я люблю. Быть в футболе и в журналистике, чтобы мой жизненный путь уважали другие», – написала Коломбо на португальском, испанском и английском.

«Он бог в Египте и мог защитить меня». Жертва харрасмента против Мо Салаха Лидер сборной ни к кому не приставал, но всё равно получил обвинения.

В 2014 году девушка давала большое интервью о своём старте в судейской работе и сравнивала свой статус с судьями-мужчинами. «Конечно, мои ошибки и неудачи вызывают совсем другую, более бурную реакцию. Мне было трудно добиться работы на этом уровне. Думаю, моя внешность скорее мешала в этой работе, потому что все зацикливались на этом.

Когда я работала в низших бразильских лигах, то постоянно слышала всякое в свой адрес от игроков. В высшей лиге такого нет, здесь все относятся ко мне с уважением и понимают, что я просто делаю свою работы.



В тот период одним из защитников и сторонников Коломбо был Ромарио, который критиковал всех, кому не нравилась идея работы девушки на матчах чемпионата Бразилии. Перед ЧМ-2014 ходили слухи, что девушка может войти в список судей, которые будут работать на турнире, но это оказалось преувеличением: возраст и опыт просто не позволяли Коломбо войти в категорию арбитров для работы на ЧМ. Она признавалась, что хотела бы выйти на международный уровень арбитража, но спустя четыре года приняла решение завязать с профессиональной карьерой и сосредоточиться на журналистике.