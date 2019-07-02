Зе Луиша продали. Лучший бомбардир «Спартака» плакал (видео)

За день до того, как «Спартак» и «Порту» подписали соглашение о переходе лучшего бомбардира клуба, португалоговорящая диаспора клуба собралась в лобби отеля. Фернандо общался с журналистами, а Луис Адриано, накануне победивший в дерби с Кириллом Набабкиным, радовался как ребенок – врывался в эфир, шутил на камеру и, обернувшись ко мне, предложил взять интервью у Зе Луиша.
— Вот с ним теперь поговори, — сказал он по-русски.
— Да он не будет, — ответил я.
— Брат, я промолчу, — Зе закрыл рот руками и, улыбнувшись, тоже продолжил по-русски, — Потому что привык говорить правду.
Конечно, это была шутка, в которой всегда есть доля шутки.
***
Ситуация, когда клуб отказывается от своего лучшего форварда, требует объяснений. Но явно не тех, которые вы увидите на официальном сайте.
Во-первых, Зе мог пожелать уйти сам. «Порту» подходит ему и по культуре, и по климату и, при всем уважении к «Спартаку», по амбициям. Португальские гранды, что бы ни говорила таблица коэффициентов, – совсем другой уровень.
С другой стороны, Бонифаций» из Кабо-Верде хорошо выучил язык, влюбился в русскую девушку, нашел друзей в клубе и за его пределами, став крепким столичным жителем.
Еще в прошлом году, мне приходилось спрашивать о нем у Дениса Глушакова в микст-зоне после одного из матчей:
— У нас есть ощущение, что Зе потерял мотивацию, и хочет уехать. Так?
— Да вы что, — отвечал тогда еще не друг Рамзана Кадырова. – Зе любит Москву и «Спартак», он вообще очень хороший футболист и человек.
Во-вторых, от Зе мог отказаться Кононов. И если исходить из построения футбола Бескова, переходящего в только что озвученный Федуном стиль «Ливерпуля», то решение выглядело логичным.
Зе Луиш, которому явно недостает школы, — не создан для мелкого паса, стеночек или игры ложной девяткой. Для стратегии Кононова, если признать, что она все-таки есть, Адриано подходит куда лучше, да и пока неопознанный объект Понсе – тоже. Аргентинец уступил во всех единоборства в матче с игравшим в меньшинстве ЦСКА и выглядел прозрачно, но это обычные вещи для процессе адаптации не самого звездного, перспективного и купленного за разумную сумму футболиста. Вполне возможно, что парень, понимающий комбинационный стиль, еще раскроется.
Зе же футболист другого сорта, который действует на инстинктах. Его козыри — сила, мощь, поиск пространства. Это не для нынешнего «Спартака». Навешивать на него будут в «Порту. Да и надо признать, что держать Зе Луиша или Адриано на скамейке – опасное и конфликтное для тренера предприятие. На нем отчасти погорел и Каррера. Ведь тот же Зе, готовясь к замене, не раз махал на главного тренера рукой и, судя по последующим комментариям, копил обиду.
В-третьих, «Спартаку» могли просто понадобиться деньги. Клуб выходит на самоокупаемость, идет путем приобретения и последующей перепродажи легионеров, а также подстраивается под новый лимит 8+17. Поэтому даже после ухода Зе можно допустить лишь минимальную вероятность, что на позицию чистого форварда будет куплен хоть кто-то еще.
В завершении этой истории, конечно, остаются вечные вопросы: а что если Понсе не заиграет, а что если Адриано опять травмируется? Ну так это уже не наши проблемы, а Кононова, Цорна и Федуна. Болельщиков может обнадеживать лишь тот, что на этот раз в решении клуба хотя бы видна последовательность.
***
Зе Луиш, прощаясь со «Спартаком» и еще пару неделю назад намекавший на нежелании уходить из клуба, плакал. Надо признать, что церемония расставания с уходящим игроком на этот раз получилось действительно трогательным.
Главный тренер произнес речь.
Команда выстроила коридор.
Адриано, увидев слезы, прыгнул Зе Луишу на спину.
Ещенко обнял: «Ну что, брат, помчал?! Ну, не болей».
Федун отбил пятерку и сказал: «Гуд лак».
А где-то в стороне прозвучал голос Кононова: «Ну ладно, все, продолжаем работать».
В «Спартаке» действительно стоит ценить время, потому что в этом клубе оно вообще имеет свойство внезапно и быстро заканчиваться. Будто веселый отпуск Бонифация у бабушки.
- 2 июля 2019
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