Зе Луиша продали. Лучший бомбардир «Спартака» плакал (видео)

За день до того, как «Спартак» и «Порту» подписали соглашение о переходе лучшего бомбардира клуба, португалоговорящая диаспора клуба собралась в лобби отеля. Фернандо общался с журналистами, а Луис Адриано, накануне победивший в дерби с Кириллом Набабкиным, радовался как ребенок – врывался в эфир, шутил на камеру и, обернувшись ко мне, предложил взять интервью у Зе Луиша.

— Вот с ним теперь поговори, — сказал он по-русски.

— Да он не будет, — ответил я.

— Брат, я промолчу, — Зе закрыл рот руками и, улыбнувшись, тоже продолжил по-русски, — Потому что привык говорить правду.

Конечно, это была шутка, в которой всегда есть доля шутки.

Кого ещё хочет купить «Спартак». Всё о трансферах красно-белых Инсайды и фамилии, многие из которых до сих пор не фигурировали в прессе.

***

Ситуация, когда клуб отказывается от своего лучшего форварда, требует объяснений. Но явно не тех, которые вы увидите на официальном сайте.

Во-первых, Зе мог пожелать уйти сам. «Порту» подходит ему и по культуре, и по климату и, при всем уважении к «Спартаку», по амбициям. Португальские гранды, что бы ни говорила таблица коэффициентов, – совсем другой уровень.

С другой стороны, Бонифаций» из Кабо-Верде хорошо выучил язык, влюбился в русскую девушку, нашел друзей в клубе и за его пределами, став крепким столичным жителем.

Красота дня. Подруга Зе Луиша Новая девушка в жизни нападающего «Спартака». Кто она?

Еще в прошлом году, мне приходилось спрашивать о нем у Дениса Глушакова в микст-зоне после одного из матчей:

— У нас есть ощущение, что Зе потерял мотивацию, и хочет уехать. Так?

— Да вы что, — отвечал тогда еще не друг Рамзана Кадырова. – Зе любит Москву и «Спартак», он вообще очень хороший футболист и человек.

Чего ждать от Глушакова в «Ахмате»? Главная тема дня – трансфер экс-капитана «Спартака» в «Ахмат» — в комментариях ветеранов, экспертов, читателей.

Во-вторых, от Зе мог отказаться Кононов. И если исходить из построения футбола Бескова, переходящего в только что озвученный Федуном стиль «Ливерпуля», то решение выглядело логичным.

Зе Луиш, которому явно недостает школы, — не создан для мелкого паса, стеночек или игры ложной девяткой. Для стратегии Кононова, если признать, что она все-таки есть, Адриано подходит куда лучше, да и пока неопознанный объект Понсе – тоже. Аргентинец уступил во всех единоборства в матче с игравшим в меньшинстве ЦСКА и выглядел прозрачно, но это обычные вещи для процессе адаптации не самого звездного, перспективного и купленного за разумную сумму футболиста. Вполне возможно, что парень, понимающий комбинационный стиль, еще раскроется.

Понсе – отличный завершитель. Но в одиночку он «Спартак» не спасёт Рассказываем, что за нападающего подписали красно-белые.

Зе же футболист другого сорта, который действует на инстинктах. Его козыри — сила, мощь, поиск пространства. Это не для нынешнего «Спартака». Навешивать на него будут в «Порту. Да и надо признать, что держать Зе Луиша или Адриано на скамейке – опасное и конфликтное для тренера предприятие. На нем отчасти погорел и Каррера. Ведь тот же Зе, готовясь к замене, не раз махал на главного тренера рукой и, судя по последующим комментариям, копил обиду.

В-третьих, «Спартаку» могли просто понадобиться деньги. Клуб выходит на самоокупаемость, идет путем приобретения и последующей перепродажи легионеров, а также подстраивается под новый лимит 8+17. Поэтому даже после ухода Зе можно допустить лишь минимальную вероятность, что на позицию чистого форварда будет куплен хоть кто-то еще.

«Я отдаю «Спартак» болельщикам». Революция Леонида Федуна Такого в российском футболе ещё не было. Первая часть большого интервью.

В завершении этой истории, конечно, остаются вечные вопросы: а что если Понсе не заиграет, а что если Адриано опять травмируется? Ну так это уже не наши проблемы, а Кононова, Цорна и Федуна. Болельщиков может обнадеживать лишь тот, что на этот раз в решении клуба хотя бы видна последовательность.

***

Зе Луиш, прощаясь со «Спартаком» и еще пару неделю назад намекавший на нежелании уходить из клуба, плакал. Надо признать, что церемония расставания с уходящим игроком на этот раз получилось действительно трогательным.

Главный тренер произнес речь.

Команда выстроила коридор.

Адриано, увидев слезы, прыгнул Зе Луишу на спину.

«Про меня говорят гадости? И пусть». Луис Адриано — о хейте Егоров поговорил с главной звездой «Спартака»: о критике, Кононове и будущем команды.

Ещенко обнял: «Ну что, брат, помчал?! Ну, не болей».

Федун отбил пятерку и сказал: «Гуд лак».

А где-то в стороне прозвучал голос Кононова: «Ну ладно, все, продолжаем работать».

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

В «Спартаке» действительно стоит ценить время, потому что в этом клубе оно вообще имеет свойство внезапно и быстро заканчиваться. Будто веселый отпуск Бонифация у бабушки.