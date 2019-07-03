«В атаке хочу играть, как Клопп и Гвардиола. В обороне – как Симеоне и Конте»

Нынешним летом «Динамо» вызывает повышенный интерес – у клуба сменился владелец, появился солидный бюджет на трансферы, приходят интересные новички. Но тренер остался прежним – Хохлову доверено перестраивать команду и выполнять новые цели.



В интервью «Чемпионату» Дмитрий Валерьевич рассказал о прошлом, настоящем и ближайшем будущем «Динамо».

«Цели озвучим позже, но за выживание больше бороться не будем»

— Как процесс обновления смотрится изнутри? Чувствуете, что день за днём становитесь сильнее?

— Мы изначально планировали обновить и усилить команду, потихоньку это делаем. Сейчас закончили формирование защиты, будем более пристальное внимание уделять атакующей линии. Здесь происходит всё не так быстро, как хотелось бы, но процесс идёт.



— Обилие трансферов непривычно для вас? Раньше вы всё-таки работали при более скромных финансовых возможностях.

— Мне непривычно и трудно по той причине, что нужно перестраивать команду в краткие сроки. Это за длительный зимний период можно всё успеть, сейчас времени намного меньше. Плюс очень много внешних факторов, тормозящих процесс. Например, если мы уже готовимся к сезону, то игроки и руководители клубов из европейских чемпионатов находятся в отпуске – и это часто замедляет переговоры.

Глушаков перебрался в «Ахмат». А «Рубин» «забрал» уже двоих игроков «Оренбурга» 7 самых громких трансферов РПЛ прошедшей недели.

— Но признайтесь: вам как тренеру стало приятнее работать? Вы уже получили несколько сильных игроков, в будущем планируется покупка новых звёзд.

— Конечно же приятно. Но честно: намного легче точечно укомплектовывать команду, когда она уже сформирована. А у нас глобальная перестройка в режиме цейтнота. Огромный объём работы, и, к сожалению, не всегда всё получается быстро.



— Три стартовые победы подряд и одна ничья на сборах с общим счётом 17:1 о чём-то говорят?

— Первую игру (11:0 над словенским «Дравоградом» из третьего дивизиона) можно вынести за скобки. У нас должен был быть другой спарринг-партнёр, но в последний момент тот отказался играть. Кого нашли взамен, с тем и встретились. В трёх других встречах соперники были серьёзнее («Рудар», «Аполлон» и «Спарта»).



— Читал тревожные замечания болельщиков о том, что уже вторую предсезонку подряд вы встречаетесь со слишком скромными клубами, ни один из которых по классу «Динамо» не превосходит. Так якобы к сезону не подготовишься.

— Ну… Если кто-то считает, что, к примеру, «Аполлон» — участник Лиги Европы, который выбил «Базель» в предварительном раунде и неплохо выглядел в группе, – это слабый соперник, то я не стану переубеждать. А вообще мы изначально планировали, что по мере приближения к старту чемпионата спарринг-партнёры будут становиться сильнее.



— Какие цели у «Динамо» в новом сезоне? Зона еврокубков или даже Лиги чемпионов?

— Нам ещё предстоит встретиться с руководством, там задачи и будут озвучены. На данный момент главная цель – формирование команды, которая будет конкурентоспособной, станет сильнее и начнёт движение вверх.



— И вы пока лично перед собой никаких задач не ставите?

— Повторю: мне нужно понимать, как завершится укомплектование. Тогда и поговорим на эту тему. Но за выживание никто не хочет больше бороться – это однозначно.



— Сколько новичков ещё может появиться в команде?

— Не один. Больше. Нам нужны сильные игроки в группу атаки. Действительно сильные, потому что загружать команду средними не хочется. Но не все футболисты из европейских чемпионатов желают переезжать в Россию. Не получается согласовать личные условия.



— Как обстоят дела с потенциальным трансфером Жерсона из «Ромы»?

— В прессе сейчас много слухов, но я не хочу комментировать ни один из них. Где-то информация правдива, в каких-то случаях и близко ничего нет. Поэтому давайте сплетни я оставлю без комментариев. Это всё внутриклубные дела. Когда на официальном сайте что-то появится – тогда и обсудим.



— Тогда спросим про футболиста, который уже точно не перейдёт, но в теории мог бы. Не было мысли пригласить Глушакова, активно искавшего работу ещё несколько дней назад?

— Честно: нет, даже не рассматривал его. При комплектовании мы большое внимание обращаем на возраст игроков и перспективу роста. Денис – уже состоявшийся, хороший футболист, мне правда импонирует его манера игры. Но мы рассматривали при планировании трансферов не только игровые качества, но и многие другие критерии.



— Что ещё, кроме возраста и перспектив развития?

— Возраст и перспективы – самое главное. На какую-то позицию мы можем взять футболиста, который отыграет один-два сезона и поможет решить локальную задачу, но лучше всё-таки, чтобы он не просто отработал свой контракт, но и принёс пользу в дальнейшем. Продлением соглашения или перепродажей в зарубежный клуб с положительным для нас балансом.



— Какой трансферный бюджет выделен на это окно? Какую самую дорогую покупку клуб может позволить?

— Не ко мне вопрос. Когда мы обсуждаем с руководством конкретную позицию, проговариваем, сколько примерно можем позволить на новичка. Но приводить цифры я, естественно, не буду. Скажу лишь, что бюджет несопоставим с прошлыми сезонами – это и так понятно.

Дмитрий Хохлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Паршивлюк заслужит уважение своими человеческими и игровыми качествами»

— Пройдёмся по осуществлённым трансферам. Почему из «Динамо» ушли Хольмен, Луценко и Козлов?

— Во-первых, у всех троих заканчивались контракты. Во-вторых, на каждую позицию мы искали более сильных футболистов. Тот же Себастьян получал мало игровой практики, основными центральными защитниками были Шуньич, Рыков и Евгеньев. Мы хотели повысить общий уровень команды и конкуренцию.



— Луценко же был у вас основным нападающим. Не хотели удержать его?

— Евгений очень хорошо проявлял себя, играл важную роль. Если бы у него оставался ещё год контракта – продолжил бы играть за «Динамо». Но так как соглашение закончилось, а у нас есть возможность купить форварда посильнее – не в обиду Жене будет сказано, – было принято решение не продлевать контракт.

Евгений Луценко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вместо Козлова на правый фланг обороны вы подписали Паршивлюка – не просто бывшего футболиста «Спартака», но и воспитанника, экс-капитана красно-белых. Не боялись неоднозначной реакции болельщиков, которые часто болезненно реагируют на такие трансферы?

— Нам нужны в первую очередь сильные игроки или футболисты с положительной для болельщиков историей?



— Ваша тренерская позиция предельно ясна. Но есть и другая.

— Пусть у кого-то будет другая реакция, ничего страшного. Мне нужно, чтобы в команде играли сильные футболисты. Безусловно, на какие-то моменты неспортивного характера при трансферах мы смотрим. Но давайте вспомним, сколько трансферов осуществлялось из «Динамо» в «Зенит» и обратно. И что? Совсем не брать игроков у прямых конкурентов? Тот же Семшов уходил, возвращался – и все болельщики поначалу были недовольны. Но Игорь стал забивать, приносить пользу – и все его снова полюбили, про «Зенит» сразу же забыли.



А Паршивлюк после «Спартака» играл в двух других командах – «Анжи» и «Ростове». Я уверен, что человеческие и игровые качества Сергея, его самоотдача – всё это вызовет уважение со стороны поклонников «Динамо» и они будут к нему хорошо относиться.



— Заурбек Плиев из «Ахмата» для вас левый или центральный защитник?

— Сейчас мы используем его слева. Там соответственно и рассматриваем.



— Но ведь на этом же фланге есть и другой новичок – Калинин из «Рубина». А ещё – Рауш.

— Всё верно.



— Три человека на место – не многовато?!

— Поверьте, перегруза в команде не будет. Три-четыре игрока на одну позицию нам не нужны, это неправильно. Если сейчас где-то сложилась такая ситуация, значит, будем решать проблему.



— То есть будущее того же Рауша в «Динамо» не определено?

— Ничья судьба ещё не определена. Есть конкуренция. Кто её выиграет, тот и будет играть.



— В «Динамо» появился центральный защитник Иван Ордец. Трансфер удивительный, поскольку игрок переехал из Украины.

— Само собой, мы не могли пройти мимо этой темы перед подписанием контракта. В данном случае наши желания совпали. Иван согласился перейти в «Динамо», мы этому рады.

Ордец пошёл по пути Ракицкого. Минус ещё один кандидат в сборную Украины? «Динамо» провернуло громкий трансфер.

— И он не боится потерять сборную Украины?

— Ракицкий же не испугался.



— Для вас дико, что Ракицкий, будучи одним из сильнейших на своей позиции в России, не получает вызов в национальную команду по политическим причинам?

— Я вообще категорически против того, чтобы спорт смешивали с политикой. Но на данный момент избежать этого, к сожалению, невозможно.



— Польский полузащитник Шиманьски в свои 20 уже готов к основному составу «Динамо»?

— Мы рассчитываем на него как на игрока основы – это однозначно. Себастьян отлично показал себя в чемпионате Польши, на уровне молодёжной сборной. А то, что он молод, это наоборот здорово. Есть перспектива роста. У нас всегда почему-то боятся делать ставку на молодых, и потом приходится покупать зрелых, опытных игроков, но совсем по другой цене.

В «Динамо» пришёл самый дорогой игрок со времён Ротенберга. Его хотел ЦСКА Он из Польши.

У Шиманьского отличные перспективы. Он подвижный, лёгкий, хорошо работает с мячом, довольно техничный. Прекрасно видит поле, с отличным пасом, дриблингом, завершением атаки. Может вырасти в очень сильного футболиста.



— Вы видите его на фланге или в центре?

— Он способен сыграть на трёх позициях. Когда завершим комплектование, тогда и определим для него оптимальное амплуа.



— Вы сказали, что работа над комплектацией обороны завершена. А опорная зона?

— Сюда ещё можно ждать новичков. Мы хотим усилить каждую линию.



— У вас есть понимание, что случилось с Марковым? Был перспективным нападающим, но в «Динамо» совсем растворился.

— Наверное, дело в немного другом футболе по сравнению с «Тосно». Вот у Жени и не всё получается. Плюс у всех форвардов бывают спады. Надеемся, что он ещё сможет выстрелить.

Главная проблема прошлого сезона – реализация

— Поняли для себя, почему в прошлом сезоне «Динамо» не удалось сделать шаг вперёд по сравнению с позапрошлым? Вместо борьбы за еврокубки пришлось сражаться за выживание.

— Для меня ответ очевиден – реализация. Говорил об этом много раз. Она нас подводила. Катастрофически. Мы качественно проводили игры в обороне, мало пропускали. Неплохо атаковали и создавали моменты. Много моментов! Если брать весеннюю часть, не вспомню ни одного матча, чтобы создали меньше двух-трёх шансов. Но использовали их плохо. Это и есть главная проблема.



— В качестве подтверждения ваших слов есть таблицы с прогрессивными метриками – ожидаемыми голами xG (по ним «Динамо» на шестом месте), ожидаемыми пропущенными голами xGA (на втором), ожидаемыми очками xPoints (на пятом). Вы обращали внимание на них?

— Конечно. Эти таблицы дают больше информации тренерам, чем игрокам. Глядя на них, я понимал, что мы движемся в правильном направлении, а главная, глобальная проблема – именно реализация. Футбол – это забитые голы. Кто забивает, тот побеждает.

— Плохая реализация – вопрос уровня игроков или невезения?

— Где-то нам откровенно не везло, да. Но подводило и качество исполнения. Не подфартить может один раз, два, три, когда попадаешь с метра в штангу или вратарь случайно выставляет руку. Но когда это происходит из игры в игру, когда мы создаём огромное количество моментов и системно не используем их, на одно невезение списывать нельзя. Значит, футболисты принимают неверные решения или неправильно бьют.



— Натренировать всё это возможно?

— Пробуем. Но если бы всё возможно было натренировать, все команды в мире были бы плюс-минус одинаковыми по силе. Месси и Мбаппе ведь и ценятся за то, что умеют исполнять и реализовывать лучше других. Вопрос уровня игроков тоже актуален. Всё в комплексе. Можно сколько угодно тренироваться, но есть какой-то лимит возможностей.



— Поэтому вы сейчас и хотите купить именно высококлассных игроков в группу атаки, способных решать эпизоды?

— Именно.

Пусть Широков потренирует сам. Тогда и сравним результаты

— В 30-м туре «Динамо» наконец-то сыграло на новой арене в Петровском парке. Какие эмоции?

— Сумасшедшие! Мы действительно очень долго этого ждали. Когда проводили первую тренировку там за пару дней до игры, даже не верилось, что выйдем и сыграем, настолько возращение затянулось. Я очень благодарен «Арене Химки» за 10 лет. Но вернуться домой – это совсем другие чувства. Уверен, и болельщиков теперь на трибунах будет больше.

Скины, пьянь, ОМОН – на «Динамо» больше нет ада. Жить стало лучше? За 10,5 лет, пока строился стадион, мы слишком сильно изменились. 20 наблюдений за другим футболом, другими людьми и другой Москвой.

— Вам стало проще работать, когда клуб покинул Роман Широков?

— Давайте я отвечу, а потом эту тему раз и навсегда закроем. Да, стало гораздо легче. Я читал его последнее интервью вашему изданию. Дай бог ему здоровья. Отличное мнение у него.

Широков: в баню с подругами детства не хожу. Только с друзьями Роман Широков выносит приговор российскому футболу и Хохлову. Первое интервью после ухода из «Динамо».

— Он убеждён, что по уровню состава «Динамо» в прошлом сезоне могло занимать 5-6-е место. Согласны?

— Пусть Роман потренирует. Думаю, у него это должно очень хорошо получиться, такой специалист не должен остаться без работы. Потренирует, поруководит – а потом и сравним результаты.



— О фразе «могу комментировать только слова специалистов», сказанной на пресс-конференции, ни разу не пожалели?

— Прежде чем что-либо говорить, я всегда думаю. Поэтому и не жалею. Это мои слова.

Роман Широков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— О продлении контракта с вами и вашим штабом объявили 24 июня – спустя месяц после конца чемпионата. Не нервировала неопределённость всё это время?

— Нет, мы изначально обсудили вопрос с руководством, обо всём договорились. Новое соглашение было формальностью. Мне сразу выразили поддержку. Как видите, слова с делом не разошлись.



— В новом сезоне «Динамо» с новыми игроками будет играть в атакующий футбол?

— Да. Однозначно. Но можно я задам вам встречный вопрос? Назовите мне хотя бы один весенний матч, где мы бы не начинали с позиции силы. Кроме «Зенита». Там действительно планировали сыграть вторым номером.



— Со «Спартаком» в первом тайме вас придавили.

— В первом тайме?! Или всё-таки только в первые 15-20 минут, до гола? Не соглашусь с вами. Да, мы поначалу стушевались, отошли на свою половину. Но играть так изначально не планировали. Всегда выходили играть с позиции силы. Не помню, чтобы против того же «Краснодара» мы уступали по владению мячом после первого тайма.

— Осенью «Динамо» постоянно играло от обороны.

— А я вам только про весну говорю сейчас. Мы работали планомерно. Сначала что-то не получалось в обороне – ставили игру в обороне. Потом, когда увидели, что в защите нас всё устраивает, больше внимания стали уделять атаке и прессингу на чужой половине. Зимних сборов нам хватило, чтобы всё наладить. Весной чётко понимали, что можем играть уже в другой манере. Но раньше этого делать было нельзя. Быть неготовыми действовать с позиции силы, но вдруг решить за день до игры — а давайте понесёмся в атаку! — это, по-моему, глупо.



У меня есть своё понимание игры, но не всегда оно может совпасть с возможностями команды. Нужно чётко понимать, что футболисты могут делать, а что – нет.



— Есть команда, на которую вы как тренер ориентируетесь?

— Какой-то одной нет. Есть тренеры, чья работа очень импонирует. Это Гвардиола и Клопп.



— А Симеоне?

— Давайте немного перефразирую. В атаке я хочу играть, как Гвардиола и Клопп. А в среднем и оборонительном блоках – как Симеоне и Конте. Вот четыре моих любимых тренера.