Зе Луиш и ещё 9 легионеров, ставших родными

В «Спартаке»: 2015-2019, 109 матчей, 35 голов.



За четыре года в «Спартаке» форвард из Кабо-Верде прошёл через многое: невыносимую тоску по родине, болезнь дочки, постоянные травмы, неудачи на футбольном поле и проблемы с реализацией. Но Зе выдержал все испытания и стал сильнее. Он превратился в настоящего лидера «Спартака», был великолепен в чемпионском сезоне, а в прошлом – установил личный рекорд результативности. А ещё Зе встретил в России свою любовь.

Зе Луиша продали. Лучший бомбардир «Спартака» плакал (видео) Деньги важнее.

Сейчас ему действительно тяжело уезжать, достаточно посмотреть на трогательное прощание с командой и увидеть его слёзы. Спартаковские болельщики скажут про нападающего только тёплые слова. Он заслужил их и оставил о себе добрую память.

В «Спартаке»: 2014-2018, 135 матчей, 66 голов.



Промес, пожалуй, лучший трансфер в истории «Спартака». Его полюбили не только за яркую игру, лидерство и голы, но ещё и за умение держать слово. Квинси обещал не уезжать, пока не поможет выиграть трофей, и сдержал обещание. Но в 2018-м, когда Промес покидал Москву, всем всё равно хотелось плакать. Болельщики до сих пор скучают по нему. А он скучает по ним, России и бывшему клубу – и время от времени переписывается на русском в «Инстаграме». Жаль, что сейчас, покинув «Севилью», Промес вернулся не в «Спартак», а в «Аякс».

Промес продержался в топ-лиге всего год. Зато теперь будет в «Аяксе»! Экс-форвард «Спартака» стал новичком «Аякса»!

В ЦСКА: 2011-2016, 2018. 180 матчей, 62 гола.



Муса приезжал в ЦСКА зелёным юношей, у которого не было ничего, кроме реактивной скорости. Леонид Слуцкий и Сергей Шустиков сделали из него футболиста, обучили тактическим нюансам и показали, как пользоваться козырями. В результате Муса стал лидером и душой команды, выдал несколько класснейших сезонов, а ещё он всегда был и оставался доброжелательным улыбчивым парнем. Но вечно оставаться в клубе нападающий не мог: ЦСКА умеет выгодно продавать игроков, поэтому когда на горизонте в нужный момент появилось предложение «Лестера», нигерийца отпустили. Чуть позже он вернулся в Москву в аренду, но насовсем не остался. А жаль.

Муса – чемпион, Вернблум – на больничном. Как дела у бывших звёзд РПЛ. Часть 1 Рассказываем, как знаменитые легионеры из нашего чемпионата провели минувший сезон.

В ЦСКА: 2011-2018, 210 матчей, 18 голов.



В Москву Вернблум приезжал чуть ли не за компанию с другим шведом – Расмусом Эльмом, который по уровню котировался намного выше, но нуждался в партнёре-соотечественнике для адаптации. А получилось так, что Вернблум задержался в ЦСКА на больший срок – аж на восемь лет. И стал для болельщиком образцом профессионализма, бойцовских качеств на поле и самоотверженности. Жаль, что уехал, – мог бы помочь новой молодой команде скорее встать на ноги.

В «Рубине»: 2008-2018, 300 матчей, 51 гол.



Турецкий полузащитник приехал в Казань в год первого чемпионства. Из футболистов, принесших тогда республике титул, он задержался дольше остальных. Карадениз служил верой и правдой «Рубину» на протяжении 10 сезонов – и даже в конце карьеры, в свои 38, выглядел лучше и острее большинства молодых. Пожалуй, Казань не знала футболиста лучше, чем он.

Живущий игрой. Почему Гёкдениз Карадениз — великий легионер РФПЛ Когда «Рубин» возвращает себе победы, в его составе расцветает человек, который этими победами одержим.

В «Зените»: 2011-2018, 225 матчей, 20 голов.



Кришито перешёл в «Зенит» в самом расцвете, когда ему было всего 24. По своему уровню он мог бы запросто сделать отличную карьеру в итальянской Серии А, но о выборе и времени, проведённом в Санкт-Петербурге, Миммо вряд ли жалеет. Здесь он дважды становился чемпионом, признавался лучшим левым защитником и со временем надел капитанскую повязку. Прощаться с ним в прошлом году было очень грустно и тяжело.

В «Рубине»: 2010-2013, 81 матч, 11 голов.



В «Спартаке»: 2013-2019, 114 матчей, 5 голов.



Пожалуй, свой лучший футбол в карьере Боккетти демонстрировал в «Рубине» — Курбан Бердыев спрятал слабые стороны итальянца и явил миру его козыри. В «Спартаке» у Сальвы было разное время – на первых порах он сверкал, затем получил тяжёлую травму колена, потом долго приходил в себя. Сверхнадёжным защитником его сейчас не назовёшь, однако он всё равно уважаем болельщиками – за страсть и самоотверженность, эмоциональность и открытость. И, конечно же, за любовь к нашей стране. За длительный период выступления в России Боккетти заслуживает только благодарностей.

Боккетти: кажется, в России правда любят Путина. Он — настоящий президент Главный итальянец в российском футболе.

В «Зените»: 2007-2017, 284 матча, 10 голов.



В 2007 году «Зенит» купил Ломбертса у «Гента» за 4 млн евро. В первом же сезоне бельгийский центральный защитник помог клубу выиграть историческое золото. В 2008-м случилась тяжёлая травма колена, из-за которой Николас пропустил триумфальный поход в Европу за Кубком УЕФА. Потом, почти сразу после восстановления, ещё одна. Но Ломбертс вернулся, стал ведущим защитником на долгие годы и выиграл с «Зенитом» ещё три чемпионских титула. В истории клуба нет легионера, который сыграл бы больше матчей. Ломбертс – легенда на все времена.

В «Динамо»: 2005-2008, 113 матчей, 21 гол.



В «Зените»: 2008-2017, 257 матчей, 68 голов.



Ещё по временам в «Динамо» стало понятно, что Данни – отличный футболист, которого ждёт большое будущее. Однако в 2008-м 30 млн евро, заплаченные «Зенитом», казались сумасшествием. Но спустя время можно утверждать: петербуржцы не прогадали, их траты окупились. Они получили лидера и превосходного плеймейкера, который в первом же матче против «МЮ» положил роскошный гол, на долгие годы. Горячо любим Данни не только за его игровые качества, но и за мужество. Трижды в карьере пройти через разрывы крестообразных связок и возвращаться всякий раз сильнее – это достойно оваций.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Макгиди – король, Мовсисян – без работы. Как дела у бывших звёзд РПЛ. Часть 2 Продолжаем рассказывать об успехах и неудачах бывших легионеров российского чемпионата.

В ЦСКА: 2010-2017, 241 матч, 47 голов.



Тошич был одним из сильнейших футболистов РПЛ даже во времена, когда у нас играли Халк и Витсель, Это’О и Виллиан, Вальбуэна и Кураньи. В лучшие годы он разрывал правый фланг и терзал защитников резкими смещениями в центр, был суперкомандным игроком и трижды помог ЦСКА выиграть золото. А ещё Зоран – рубаха-парень. К слову, он никогда не отказывал в интервью журналистам, что тоже достойно уважения. В России Тошича до сих пор любят и всегда радуются, когда он приезжает в гости.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

P.S. На самом деле родных и любимых легионеров намного больше, но мы взяли только тех, кто покинул Россию относительно недавно.