«Зенит» хочет очень необычного крайнего защитника. Кто такой Дуглас Сантос

«Зенит» уже давно ищет качественного левого защитника. Еще прошлым летом в Питере хотели видеть Лаксальта (игрока сборной Уругвая, на минуточку), но трансфер сорвался – Диего ушел в «Милан». Пока уругваец развлекался в Серии А, за левый фланг «Зенита» отвечал сначала Набиуллин, а потом Жирков; ветеран усадил Эльмира на скамейку запасных, отыграв 12 матчей из 13 во второй половине РПЛ.

Жирков здорово проявил себя в этом сезоне, но Юрий не молодеет: уже в августе ему исполнится 36 лет. В «Зените» Семака, судя по паре матчей со сборов, останутся основные элементы структуры атаки из второй половины прошедшего чемпионата. В этой системе левый защитник должен будет подключаться максимально высоко, зачастую оставаясь единственным игроком на левом фланге, потому что Дриусси будет смещаться ближе к центру. Сможет ли 36-летний Жирков постоянно подключаться высоко, а затем еще и бежать через все поле обратно – большой вопрос.

Поэтому «Зенит» не скупится и предлагает «Гамбургу» 12-15 млн евро за Дугласа Сантоса. Бразильцу всего 25, но он уже успел поиграть в Серии А (за «Удинезе») и в Бундеслиге. В сезоне 17/18 «Гамбург» вылетел во вторую Бундеслигу, а в прошедшем сезоне команде не хватило очка, чтобы вернуться в высший дивизион – возможно, благодаря этому с «Зенита» не пытаются стрясти вдвое больше.

«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Сантос за прошедший сезон забил 1 голом и отдал 6 голевых передач, став первым в команде по количеству ассистов и пятым по гол+пас. Ожидаемых голевых передач у Дугласа вообще 8.4 – третий показатель в лиге.

Бразилец неплохо продвигает мяч из глубины, вполне может как отдать хорошую передачу между линий, так и протащить мяч самостоятельно, а также умеет выполнять крутые диагонали через все поле. Сантос занимает 12-е место в лиге среди полевых игроков по progressive passes, 8-е место – по progressive runs. Конечно, в России плотность выше, чем во второй Бундеслиге, но и показатели Дугласа значительно выше, чем те же цифры Жиркова.

Интересно, что Сантоса в «Гамбурге» часто используют в качестве ложного фулбека: бразилец ведет игру из левого полуфланга, а ширину создает вингер. Эта роль тоже дается Дугласу хорошо – настолько, что главный тренер пару раз в сезоне выпускал крайнего защитника на позицию самого настоящего опорника. Впрочем, вряд ли Семак будет использовать игрока таким образом.

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В «Зените» есть кому продвигать мяч и без Сантоса – чего стоит один Ракицкий. Более того, чемпионы России зачастую предпочитают начать атаку длинной передачей, а не разыгрывать мяч постепенно. Дуглас пригодится и в такой роли: он отлично чувствует пространство, открывается под передачи на ход и делает крутые рывки за спины соперникам в любых каналах (и с позиции ложного фулбека, и с позиции обычного крайнего защитника), здорово комбинирует в одно касание, хорошо видит поле, может отдавать неочевидные и очень умные передачи на ход или в штрафную. С обводками у Сантоса тоже все в порядке: 4.32 за матч и 66% успешности – гораздо больше, чем у Жиркова (1.21, 47%). Такое отличие бразильца от россиянина крайне важно, ведь Дуглас будет гораздо комфортнее чувствовать себя на фланге, оставаясь 1-в-1 против соперника. У Сантоса разнообразный набор приемов: он делает ложные и обманные движения корпусом, быстро убирает мяч под себя, мгновенно меняет направление движения, резко перекладывает мяч с ноги на ногу.

Главная фишка Сантоса – умение двигаться не только по флангу или во второй линии атаки в полуфланге, но и играть в полуфланге выше. Благодаря чувству пространства, Дуглас грамотно смещается из фланга в центр для дриблинга и комбинаций, хорошо тащит мяч по полуфлангу из глубины и отлично открывается недалеко от чужой штрафной. Бразилец – очень нетипичный крайний защитник, за которым было бы интересно понаблюдать. Игрок с таким набором функций позволит «Зениту» не только создавать изоляции слева, но и,

Из минусов Сантоса в атаке – он мало навешивает с игры. Виноват не сам Дуглас, а стиль команды, но в «Зените» бразильцу придется адаптироваться к другой системе. Впрочем, судя по подачам Сантоса с угловых, кроссы у крайнего защитника в порядке. А еще он классно кидает ауты – в прошлом сезоне даже записал на свой счет ассист, вбросив мяч точно в голову партнеру, который находился в центре штрафной «Шальке».

С оборонительными скиллами Сантоса ситуация обстоит чуть хуже. Дуглас предпочитает не идти в прямой, жесткий отбор, а контролировать движение соперника, выжимая его подальше от центра поля и выжидая благоприятного момента, чтобы выткнуть мяч. Из-за этого Сантоса периодически обводят резкие игроки. Более того, бразилец не очень силен физически (175 см, 69 кг по InStat), из-за чего у него возникают проблемы с силовыми единоборствами в обороне. Впрочем, ни стиль, ни антропометрия не мешают Дугласу делать по 3 отбора за игру (данные Opta) – восьмое место в лиге. А еще бразилец неплохо читает игру и умеет играть на опережение, благодаря чему он здорово перехватывает передачи.

Есть и другая проблема: Сантос периодически выключается из эпизодов (похоже на потерю концентрации), из-за чего соперник может разрезать оборону «Гамбурга» передачей между Дугласом и центральным защитником. Проблема исправима, а на первое время Сантосу и Семаку поможет здорово страхующий партнеров Барриос – колумбиец может страховать либо непосредственно бразильца, либо Ракицкого, который будет помогать новичку «Зенита».

В случаях с бразильцами важно отмечать и характер. Сантос – спокойный, скромный, и работоспособный. Он честно боролся на поле, чтобы помочь «Гамбургу» вернуться в Бундеслигу, а после провала через прессу сказал болельщикам, что сделал все, что было в его силах. За бразильцем не было замечено ни одного конфликта. Даже погодные условия в Санкт-Петербурге вряд ли испугают Сантоса: в Гамбурге климат тоже не из приятных, но Дуглас всегда говорил, что погода – не проблема для него.

В РПЛ приедут три бразильца по имени Сантос? Помогаем не запутаться «Зенит», ЦСКА и «Динамо» хотят Сантоса. Но есть один нюанс.

Все статистические показатели предоставлены WyScout.

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