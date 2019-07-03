Аленичевым заинтересовались судебные приставы, Маркизио простился с «Зенитом», Кокорина выпустили из СИЗО. Главное — в обзоре дня.

Кокорина выпустили из СИЗО. Чтобы немного подлечить

Аленичев попал в базу судебных приставов

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев попал в базу судебных приставов. Информация об этом появилась на сайте Управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Аленичева обвиняют в «пьяной езде» Говорят, тренер угрожал сотрудникам ДПС.

46-летний специалист не выплатил штраф, который был наложен на него за пьяную езду. Сумма, которую задолжал тренер, в базе не указана. Сообщается, что Аленичев подвергся штрафу как виду наказания по делам об административном правонарушении, назначенный судом.

В ноябре 2018 года Аленичева на автомобиле, принадлежащем «Енисею», остановили сотрудники ГИБДД. У тренера были обнаружены признаки опьянения. Ввиду того что он отказался проходить медицинское освидетельствование, на него был составлен административный протокол. Аленичев свою вину не признал и оспорил штраф в суде. Однако доказать свою правоту тренер не смог. Несмотря на решение суда, штраф нарушитель так и не оплатил.

Маркизио попрощался с «Зенитом»

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, который покинул «Зенит», попрощался с петербургской командой, опубликовав в социальной сети сообщение.



«Вы помогали мне двигаться вперёд в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели моё сердце. Давай, „Зенит“, вперёд к победе, сегодня и всегда», — написал Маркизио в «Инстаграме».

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Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.



В минувшем сезоне 33-летний Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. В составе «Зенита» итальянский хавбек стал чемпионом России.

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«Спартак» объявил об уходе Зе Луиша в «Порту»

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о продаже форварда Зе Луиша в «Порту».



«Спартак» и «Порту» согласовали условия перехода нападающего Зе Луиша в португальский клуб. Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра.

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Бонифаций, как тепло называют нападающего красно-белые болельщики, не только ярко проявлял себя на поле, но и неплохо выучил русский язык, став важной частью коллектива. Мы благодарим Зе Луиша за годы, проведённые в «Спартаке», и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в заявлении московского клуба.

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В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».



Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года, вместе со столичным клубом он выиграл чемпионат России и Суперкубок России.

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Кокорина выпустили из СИЗО на реабилитацию

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном из московских медицинских центров.

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«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. В режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — приводит слова Потяевой «Р-Спорт».

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Весной 2018 года Кокорин перенёс операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок. После ареста адвокаты форварда неоднократно сообщали об ухудшении состояния его колена, в котором начала скапливаться жидкость.

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«Ахмат» разгромил «Штурм» в дебютном матче Глушакова

Грозненский «Ахмат» в контрольном матче разгромил австрийский «Штурм» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

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Победу грозненцам принесли голы Аблая Мбенге, Олега Иванова и Андреса Понсе. Дебютировали за грозненцев Конрад Михалак и Денис Глушаков, вышедшие на поле во втором тайме.

«Ахмат» (Россия) — «Штурм» (Австрия) — 3:0

Голы: Мбенге, Иванов, Понсе



«Ахмат»: Городов, Садулаев, Анхель, Нижич, Семёнов, Уциев, Бериша, Швец, Роши, Иванов, Мбенге.

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«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами РФС

«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнёрами Российского футбольного союза (РФС), сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.



По информации источника, о соглашении будет объявлено во время заседания попечительского совета организации, который состоится завтра, 3 июля. «Газпромбанк» станет официальным банком Российского футбольного союза, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола. Детали партнёрских соглашений пока не разглашаются.



Напомним, в апреле текущего года РФС подписал новое соглашение о сотрудничестве с компанией «Новатэк». Соглашение было подписано на срок до 2021 года. «Новатэк» был генеральным партнёром Российского футбольного союза с 2015 по 2018 год.