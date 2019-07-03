10 главных трансферов в Европе за неделю

Трансферы в Европе не прекращаются. Мы выделили главные за неделю.

Правый защитник «Кристал Пэлас» перешёл в «Манчестер Юнайтед» за 49,5 млн фунтов стерлингов (по данным Transfermarkt). 21-летний защитник молодёжной сборной Англии подписал контракт на пять лет с возможностью продления ещё на один сезон. В минувшем сезоне Ван-Биссака сыграл 39 матчей в АПЛ и кубковых турнирах, сделал четыре голевые передачи. Аарон попал в топ-3 самых дорогих английских игроков наряду с Рахимом Стерлингом и Джоном Стоунсом. По мнению Уле-Гуннара Сульшера, новичок обладает «правильной рабочей этикой, талантом и менталитетом», чтобы выступать за «МЮ».

Диего Годин, «Интер»

Один из лучших центральных защитников мира поменял «Атлетико» на «Интер». Годин перебрался в миланский клуб на правах свободного агента по истечении контракта с мадридцами. 33-летний уругваец заключил соглашение на три сезона. В «Атлетико» существует правило не предлагать игрокам, разменявшим четвёртый десяток, соглашения сроком более чем на один год. В результате Диего решил уйти, начав переговоры с «Интером» ещё зимой. В минувшем сезоне Годин сыграл 39 матчей, забил четыре гола и стал автором трёх голевых пасов.

28-летний центрфорвард делает вторую попытку заиграть за пределами Нидерландов. В своё время он не реализовал свой потенциал в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, после чего откровенно потерялся в аренде в «Ньюкасле». Тем не менее «Севилья» рискнула выкупить уже более опытного де Йонга у ПСВ за 12,5 млн евро. Люк подписал контракт на четыре года. Его статистика за сезон-2018/19 действительно впечатляет: 32 забитых мяча и 10 голевых передач в 43 матчах.

Костас Манолас, «Наполи»

Два года назад грек был близок к тому, чтобы сменить клуб. Центральный защитник «Ромы» договорился о переходе в «Зенит», но в последний момент дал задний ход. Теперь всё-таки его трансфер состоялся. «Наполи» выкупил 28-летнего Маноласа за 36 млн евро. Костас подписал контракт на пять лет. В обратном направлении отправился полузащитник Амаду Диавара, которого неаполитанцы продали в римский клуб за 21 млн. В завершившемся сезоне Манолас провёл 35 матчей, забил два гола и сделал один голевой пас.

Тангай Н’Домбеле, «Тоттенхэм»

Болельщики «Тоттенхэма» полтора года ждали трансферов от руководства и наконец дождались. Причём финалист Лиги чемпионов подписал сразу двух игроков в течение суток. Но если 18-летний вингер Джек Кларк из «Лидса» (9,9 млн фунтов стерлингов) тут же был отдан в аренду своему бывшему клубу, то Н’Домбеле станет настоящим усилением для «шпор». Более того, «Тоттенхэм» побил собственный трансферный рекорд, заплатив «Лиону» 60 млн евро. С учётом бонусов сумма может возрасти до 72 млн. Договор с 22-летним полузащитником рассчитан на шесть сезонов. Н’Домбеле сыграл 49 матчей, записал на свой счёт три гола и восемь голевых пасов.

Адриен Рабьо, «Ювентус»

Мучения Рабьо в Париже закончились. Из-за отстранения от работы с основным составом «ПСЖ» 24-летний полузащитник сыграл в прошлом сезоне лишь 20 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи. Адриен был в шаге от перехода в «Барселону», однако упустил возможность играть вместе с Лео Месси из-за неуёмных аппетитов своей матери-агента. Зато Рабьо стал одноклубником Криштиану Роналду, заключив контракт с «Ювентусом» на четыре года. Француз получит подписной бонус в размере 10 млн евро и мощную зарплату – 7 млн в год. Больше зарабатывает только Роналду.

Пабло Сарабиа, «ПСЖ»

Тем временем парижский клуб объявил о приобретении полузащитника «Севильи» Сарабии. Чемпионы Франции заплатили испанцам 18 млн евро, а контракт с 27-летним игроком подписан на пять сезонов. Пабло выдал отличный сезон: забил 23 гола и отдал 17 голевых пасов в 52 матчах. Успешно действовал, как на позиции атакующего центрального полузащитника, так и справа. Конечно, Сарабиа – не замена Рабьо по позиции, однако «ПСЖ» получил отличного игрока за относительно небольшие по меркам сегодняшнего трансферного рынка деньги.

Яспер Силлессен, «Валенсия»

Голкипер сборной Нидерландов хотел покинуть «Барселону», чтобы иметь стабильную игровую практику, и добился своего, несмотря на то что каталонский клуб требовал за Силлессена большие деньги. «Валенсия» в итоге заплатила за 30-летнего новичка 35 млн евро. Впрочем, эта история скорее похожа на обмен игроками. «Барселона» в свою очередь купила у валенсийцев бразильского вратаря Нето за 26 млн, а ещё 9 млн может добавить бонусами. В активе Силлессена всего 11 матчей за сезон, тогда как Нето сыграл 47 раз.

Переход молодого португальца из «Бенфики» в «Атлетико» ещё официально не подтверждён, но в прошлый четверг лиссабонский клуб сообщил на португальской фондовой бирже, что принял предложение от испанцев в размере 126 млн евро. Покупка Фелиша станет самой дорогой в истории «матрасников». Самая потрясающая деталь сделки – это информация о 30% от суммы трансфера, которые получит агент игрока Жорже Мендеш. 19-летний форвард будет зарабатывать 6 млн евро в год. Жоау провёл за «Бенфику» 43 матча, в которых забил 20 голов и отдал 11 голевых пасов.

Матс Хуммельс, «Боруссия» Д

Центральный защитник вернулся в дортмундскую «Боруссию», из которой переходил три года назад в «Баварию». Тогда сумма сделки составила 35 млн евро, а теперь мюнхенский клуб отпустил Хуммельса за 30,5 млн плюс бонусы. Хотя «Бавария» объявила об уходе Матса ещё 19 июня, «Боруссия» подтвердила трансфер 30-летнего немца лишь четыре дня назад. Несложно догадаться, что фанаты Дортмунда готовят не очень тёплый приём Хуммельсу. Значит, он должен будет выдать более сильный сезон, нежели последний в «Баварии». Защитник сыграл 33 матча, у него два гола и две голевые передачи.