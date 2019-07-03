Огненная заруба Бразилия – Аргентина! Удивительно, как обошлось без удалений

Похоже, в футболе не существует более принципиального матча, чем Бразилия и Аргентина. Вот и полуфинал Кубка Америки с первых минут получился грубым. Очень грубым. Обычно судьи не показывают жёлтые карточки в начале матча, но тут без этого не могло обойтись. На 9-й минуте Тальяфико срубил Жезуса и получил предупреждение.



Удивительно, как без «горчичника» остался Паредес несколькими минутами ранее. Переодически доставалось даже футболистам, которые уже избавились от мяча. Больше фолили аргентинцы, но и хозяева старались не сильно отставать. На 14-й минуте потолкались Паредес и Коутиньо.

Это, конечно, была не последняя стычка. В том же первом тайме выясняли отношения Акунья и Дани Алвес. Оба получили по жёлтой.

В начале матча запомнился мощный дальний удар Паредеса – мяч пролетел чуть выше девятки. Вообще, в этот момент сборная Бразилии совсем не выглядела фаворитом. Постоянные фолы аргентинцев дробили темп, уравнивая шансы.

Притом что стадион «Минейрао», принявший этот полуфинал, считается для пентакампеонов проклятым. Именно тут случилось легендарное 1:7 от немцев. И после того матча сборная Бразилии на этой арене не играла. Перед игрой местные СМИ, естественно, вспоминали ту встречу ЧМ-2014 и спрашивали о ней футболистов. Капитан Дани Алвес ответил, что теперь другая ситуация, а произошедшего не исправить.

Однако на этот раз стадион не подвёл. Так, в одном из эпизодов казалось, что после удара Агуэро мяч опустится в ворота, однако он ударился о перекладину и отскочил в поле. Тот случай когда всё решили сантиметры. И во втором тайме бразильцев спасла штанга.

Несмотря на всё перечисленное, хозяева всё же доминировали. Гол Жезуса на 19-й минуте выглядел скорее логичным, чем внезапным. Голевую передачу отдал Фирмино, но по сути гол сделал Дани Алвес. Он шикарно прошёл трёх соперников и выдал издевательский проникающий пас в штрафную, отвернувшись от мяча. Вы можете представить, что после гола творилось на трибунах и какой из пяти пальцев показывали гостям бразильские фанаты.

Важный гол и персонально для Жезуса, который не забивал за сборную в официальных матчах с октября 2017 года и подвергался обильной критике. Хотя куда убедительнее выглядел его вклад во второй гол. На 71-й минуте он ворвался в штрафную и выдал пас на Фирмино. Тот бил в пустые ворота, но не стал отворачиваться от мяча, как это обычно делает. За него эту фишку уже исполнил Дани Алвес.

Аргентинцы не могли воспринимать происходящее спокойно. Снова пошли фолы. Досталось Коутиньо. Через мгновение Фирмино издевательски обвёл Мартинеса. Тот набросился на соперника, показывая ему на пальцах, что запомнил его. Судье пришлось оттаскивать аргентинца, а затем показать тренеру сборной Аргентины жёлтую за лишние эмоции.

Некрасиво выглядело лишь то, как Виллиан тянул время. Он вылетел за пределы поля и лежал, изображая травму. Игра продолжилась, а нападающий вернулся на поле и продолжил валяться уже там. Это на 82-й минуте при счёте 2:0. Через три минуты судья мог назначать пенальти в пользу гостей, но не разглядел грубую блокировку Артура на Отаменди.

Отдельно про Месси. Он не выпадал из игры. Разве что чуть-чуть в начале матча. Переодически тащил мяч вперёд. Обводил соперников в центре поля. Выцарапывал мяч в подкате. Заставил рискованно фолить Дани Алвеса, у которого уже была жёлтая. Со штрафного пробил один раз в стенку, один раз – в девятку. Критиковать Месси можно лишь за то, что он не сделал чего-то шедеврального. На 59-й минуте нападающий почти сравнял счёт, но мяч попал в штангу.



Не исключено, что это был последний шанс для 32-летнего Месси выиграть что-то со сборной. До этого он уже уходил из национальной команды, а вернувшись в неё, продолжал говорить, что подходит время уступить место молодым.



7 июля сборная Бразилии сыграет в финале с победителем пары Чили – Перу.