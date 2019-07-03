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Жест американской футболистки в матче с Англией на ЧМ, скандал, пьёт чай

Что хотела показать Алекс Морган?
Александр Говоров
«Это объявление войны». Американская футболистка разозлила своим жестом Англию
На женском чемпионате мире крупный политический скандал. Что же на самом деле хотела показать Алекс Морган?
Футбол / Прочие турниры 0

Что не так с женским футболом?

Женский чемпионат мира погряз в скандалах. Камерунские девушки отказываются выходить на вторую игру с англичанками из-за расизма и сексизма, американка Меган Рапино заявляет, что за ни за что в жизни не пойдёт в Белый дом к Дональду Трампу в случае победы. Главный тренер сборной Англии Фил Невилл обвиняет американских тренеров в шпионаже в отеле команды.

Но настоящая бомба разорвалась, когда в полуфинале форвард сборной США Алекс Морган своеобразно отпраздновала забитый в ворота англичанок гол. Она показала, что пьёт чай (хотя на многочисленных фотографиях это понятно не сразу). Сама Алекс подтвердила этот факт во всех послематчевых комментариях.

Пить чай – преступление?

В чём же проблема с таким жестом, спросите вы. Морган, очевидно, прозрачно намекнула на Бостонское чаепитие. 16 декабря 1773 года американские колонистки устроили акцию протеста против британского правительства. В качестве наглядной демонстрации несогласия они вылили принадлежащий английской компании чай в Бостонскую гавань.

Считается, что именно это стало началом Американской революции и привело к независимости США. С учётом того, что День независимости в Америке празднуется уже завтра, лучшего времени напомнить об этом футболистка найти не могла.

Резонанс и так был бы огромным, а тут ещё американки довели полуфинал до победы в матче с Англией в Англии на глазах у многочисленной аудитории. Учитывая, какие отношения у сборной Англии с полуфиналами крупных турниров, у болельщиков «бомбануло» вдвойне.

«Это объявление войны»

Известный британский актёр и телеведущий Пирс Морган с многомиллионной армией подписчиков (не так много, как у Ольги Бузовой, но тоже что-то) был взбудоражен жестом американской футболистки и подверг сомнению, что именно она показывала.

«Это не то, как вы пьёте чай. И вообще это больше похоже на косяк, чем на чай».

Журналистка американского Fox News Марта Маккалум поддержала его, написав, что это плохой пример для спорта и не имеет ничего общего с настоящим соперничеством. Морган (да, у него такая же фамилия, как и у футболистки) увидел в этом провокацию.

«Это объявление войны. Когда мы выиграем у Америки, надеюсь, что в ответ на жест Морган одна из наших футболисток съест «Биг Мак» с большой картошкой».

«Мерзкий поступок»

В сборной Англии тоже не оценили по достоинству жест Алекс Морган. Форвард англичанок Лиан Сандерсон назвала поступок «мерзким». И увидела в этом не только политический подтекст.

«Я могу ошибаться, но помимо прочего Морган намекнула на нашу традицию пить в Англии. Я вот не люблю чай, но раз уж нас ассоциируют с чаепитием, то поступок Морган был просто мерзким».

Сама же американка не увидела в своих действиях ничего противоречивого и просто отметила, что хотела сделать оригинальное празднование гола. Её поддержала известный политик Хилари Клинтон, поблагодарившая Морган за то, что она отметила гол именно так.

«В память о тех 13 колониях»

А официальный аккаунт в социальных сетях Федерации футбола США и вовсе решил не делать намёков и сказал всё как есть.

«Номер 13 забил гол Англии в свой день рождения. В память о тех 13 колониях. Это и есть тот самый Чай. Вперёд, Алекс!»

Речь идёт о 13 колониях в США, которые сражались за независимость Америки от Британии в XVIII веке и добились своего.

Женский футбол отчаянно сражается за то, чтобы хоть немного приблизиться по популярности к мужскому. Но возникает вопрос, нужна ли девушкам такая популярность?

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