«Это объявление войны». Американская футболистка разозлила своим жестом Англию

Что не так с женским футболом?

Женский чемпионат мира погряз в скандалах. Камерунские девушки отказываются выходить на вторую игру с англичанками из-за расизма и сексизма, американка Меган Рапино заявляет, что за ни за что в жизни не пойдёт в Белый дом к Дональду Трампу в случае победы. Главный тренер сборной Англии Фил Невилл обвиняет американских тренеров в шпионаже в отеле команды.



Но настоящая бомба разорвалась, когда в полуфинале форвард сборной США Алекс Морган своеобразно отпраздновала забитый в ворота англичанок гол. Она показала, что пьёт чай (хотя на многочисленных фотографиях это понятно не сразу). Сама Алекс подтвердила этот факт во всех послематчевых комментариях.

Пить чай – преступление?

В чём же проблема с таким жестом, спросите вы. Морган, очевидно, прозрачно намекнула на Бостонское чаепитие. 16 декабря 1773 года американские колонистки устроили акцию протеста против британского правительства. В качестве наглядной демонстрации несогласия они вылили принадлежащий английской компании чай в Бостонскую гавань.



Считается, что именно это стало началом Американской революции и привело к независимости США. С учётом того, что День независимости в Америке празднуется уже завтра, лучшего времени напомнить об этом футболистка найти не могла.



Резонанс и так был бы огромным, а тут ещё американки довели полуфинал до победы в матче с Англией в Англии на глазах у многочисленной аудитории. Учитывая, какие отношения у сборной Англии с полуфиналами крупных турниров, у болельщиков «бомбануло» вдвойне.

«Это объявление войны»

Известный британский актёр и телеведущий Пирс Морган с многомиллионной армией подписчиков (не так много, как у Ольги Бузовой, но тоже что-то) был взбудоражен жестом американской футболистки и подверг сомнению, что именно она показывала.



«Это не то, как вы пьёте чай. И вообще это больше похоже на косяк, чем на чай».

Журналистка американского Fox News Марта Маккалум поддержала его, написав, что это плохой пример для спорта и не имеет ничего общего с настоящим соперничеством. Морган (да, у него такая же фамилия, как и у футболистки) увидел в этом провокацию.



«Это объявление войны. Когда мы выиграем у Америки, надеюсь, что в ответ на жест Морган одна из наших футболисток съест «Биг Мак» с большой картошкой».

«Мерзкий поступок»

В сборной Англии тоже не оценили по достоинству жест Алекс Морган. Форвард англичанок Лиан Сандерсон назвала поступок «мерзким». И увидела в этом не только политический подтекст.



«Я могу ошибаться, но помимо прочего Морган намекнула на нашу традицию пить в Англии. Я вот не люблю чай, но раз уж нас ассоциируют с чаепитием, то поступок Морган был просто мерзким».



Сама же американка не увидела в своих действиях ничего противоречивого и просто отметила, что хотела сделать оригинальное празднование гола. Её поддержала известный политик Хилари Клинтон, поблагодарившая Морган за то, что она отметила гол именно так.

«В память о тех 13 колониях»

А официальный аккаунт в социальных сетях Федерации футбола США и вовсе решил не делать намёков и сказал всё как есть.



«Номер 13 забил гол Англии в свой день рождения. В память о тех 13 колониях. Это и есть тот самый Чай. Вперёд, Алекс!»



Речь идёт о 13 колониях в США, которые сражались за независимость Америки от Британии в XVIII веке и добились своего.



Женский футбол отчаянно сражается за то, чтобы хоть немного приблизиться по популярности к мужскому. Но возникает вопрос, нужна ли девушкам такая популярность?