«Это объявление войны». Американская футболистка разозлила своим жестом Англию

Что не так с женским футболом?
Женский чемпионат мира погряз в скандалах. Камерунские девушки отказываются выходить на вторую игру с англичанками из-за расизма и сексизма, американка Меган Рапино заявляет, что за ни за что в жизни не пойдёт в Белый дом к Дональду Трампу в случае победы. Главный тренер сборной Англии Фил Невилл обвиняет американских тренеров в шпионаже в отеле команды.
Но настоящая бомба разорвалась, когда в полуфинале форвард сборной США Алекс Морган своеобразно отпраздновала забитый в ворота англичанок гол. Она показала, что пьёт чай (хотя на многочисленных фотографиях это понятно не сразу). Сама Алекс подтвердила этот факт во всех послематчевых комментариях.
Пить чай – преступление?
В чём же проблема с таким жестом, спросите вы. Морган, очевидно, прозрачно намекнула на Бостонское чаепитие. 16 декабря 1773 года американские колонистки устроили акцию протеста против британского правительства. В качестве наглядной демонстрации несогласия они вылили принадлежащий английской компании чай в Бостонскую гавань.
Считается, что именно это стало началом Американской революции и привело к независимости США. С учётом того, что День независимости в Америке празднуется уже завтра, лучшего времени напомнить об этом футболистка найти не могла.
Резонанс и так был бы огромным, а тут ещё американки довели полуфинал до победы в матче с Англией в Англии на глазах у многочисленной аудитории. Учитывая, какие отношения у сборной Англии с полуфиналами крупных турниров, у болельщиков «бомбануло» вдвойне.
«Это объявление войны»
Известный британский актёр и телеведущий Пирс Морган с многомиллионной армией подписчиков (не так много, как у Ольги Бузовой, но тоже что-то) был взбудоражен жестом американской футболистки и подверг сомнению, что именно она показывала.
«Это не то, как вы пьёте чай. И вообще это больше похоже на косяк, чем на чай».
Журналистка американского Fox News Марта Маккалум поддержала его, написав, что это плохой пример для спорта и не имеет ничего общего с настоящим соперничеством. Морган (да, у него такая же фамилия, как и у футболистки) увидел в этом провокацию.
«Это объявление войны. Когда мы выиграем у Америки, надеюсь, что в ответ на жест Морган одна из наших футболисток съест «Биг Мак» с большой картошкой».
«Мерзкий поступок»
В сборной Англии тоже не оценили по достоинству жест Алекс Морган. Форвард англичанок Лиан Сандерсон назвала поступок «мерзким». И увидела в этом не только политический подтекст.
«Я могу ошибаться, но помимо прочего Морган намекнула на нашу традицию пить в Англии. Я вот не люблю чай, но раз уж нас ассоциируют с чаепитием, то поступок Морган был просто мерзким».
Сама же американка не увидела в своих действиях ничего противоречивого и просто отметила, что хотела сделать оригинальное празднование гола. Её поддержала известный политик Хилари Клинтон, поблагодарившая Морган за то, что она отметила гол именно так.
«В память о тех 13 колониях»
А официальный аккаунт в социальных сетях Федерации футбола США и вовсе решил не делать намёков и сказал всё как есть.
«Номер 13 забил гол Англии в свой день рождения. В память о тех 13 колониях. Это и есть тот самый Чай. Вперёд, Алекс!»
Речь идёт о 13 колониях в США, которые сражались за независимость Америки от Британии в XVIII веке и добились своего.
Женский футбол отчаянно сражается за то, чтобы хоть немного приблизиться по популярности к мужскому. Но возникает вопрос, нужна ли девушкам такая популярность?
- 3 июля 2019
-
19:00
-
18:52
-
18:41
-
18:35
-
18:17
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:57
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:34
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
17:11
-
17:05
-
17:03
-
16:54
-
16:51
-
16:27
-
16:25
-
16:03
-
16:00
-
15:45
-
15:21
-
15:09
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:25
-
14:14
-
14:08
-
14:08