ЦСКА проиграл все матчи на турнире в Австрии. Возможно, это хороший знак

Фернандес играет за ЦСКА

ЦСКА уже не имел возможности выиграть Кубок Париматч Премьер, но после поражений от «Краснодара» (0:1) и «Спартака» (1:3) для «армейцев» наверняка было делом чести завершить турнир победой.

Неплохо для предсезонки. «Спартак» обыграл ЦСКА в первом дерби сезона Матч получился очень весёлым.

По сравнению с матчем со «Спартаком» Виктор Гончаренко сделал три изменения в стартовом составе. Игорь Акинфеев вернулся в ворота, кроме того, впервые сыграли Марио Фернандес и Кристиян Бистрович. Президент ЦСКА Евгений Гинер ещё неделю назад сказал, что правый защитник сборной России не покинет команду. Натурализованный бразилец остался красно-синим.

Четыре защитника от Карпина и Гончаренко

Мы привыкли к тому, что ЦСКА и «Ростов» используют в чемпионате России схему с тремя центральными защитниками, но этот турнир меняет стереотипы. Обе команды сыграли с четвёркой в обороне. Причём «армейцы» расставлялись 4-4-2, а фланги полузащиты закрывали Бистрович (справа) и Такума Нисимура (слева). Впереди Яка Бийол поддерживал Фёдора Чалова.

В атаке ЦСКА сделал акцент на связку Фернандес – Бистрович. Бразилец выполнил несколько обостряющих передач, а после паса хорвата на Чалова судья мог поставить пенальти в ворота «Ростова». Слева всё было менее живо, в какой-то момент Гончаренко прямо по ходу матча подозвал к себе Хёрдура Магнуссона с Нисимурой и стал что-то им втолковывать. Эпизод с голом Чалова тоже начался с Фернандеса, продолжился впечатляющим соло Ивана Облякова, а завершился добиванием мяча в исполнении лучшего снайпера РПЛ минувшего сезона.

Шомуродов делает дубль за тайм

Случилось это уже при счёте 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. «Ростов» вышел на матч с ЦСКА без Романа Ерёменко, который отравился перед игрой, и отозванного «Зенитом» со сборов нападающего Дмитрия Полоза. Тем не менее контратаки ростовчан всё равно выглядели опасным оружием. Быстрый гол они забили в результате рывка Алексея Ионова и своевременной передачи из глубины поля. Виктор Васин не накрыл Ионова, а новичок Звонимир Шарлия не смог заблокировать удар Эльдора Шомуродова.

Более того, перед перерывом узбекский нападающий оформил дубль. В этот раз «Ростов» убежал три в два из-за ошибки Ильзата Ахметова. Шомуродов на пару с Ионовым здорово разобрались с центральными защитниками ЦСКА. Вообще, кажется, Шарлия пока не очень уверенно чувствует себя в составе красно-синих.

Шарлия в гневе

В перерыве Гончаренко поменял лишь Акинфеева на Илью Помазуна, тогда как Карпин сделал четыре перестановки. Только на исходе часа матча у «армейцев» появился свежий полевой игрок – Арнор Сигурдссон, вместо малоэффективного Нисимуры. Сегодня футболистам полегче было выдерживать большие куски игры, поскольку жара в Австрии спала. В начале второго тайма ЦСКА и «Ростов» обменялись голевыми моментам. Бийол направил мяч в перекладину в единоборстве с Евгением Черновым, а ростовчане загубили «стопроцентный» момент после «привоза» Шарлии. Хорошо сыграл Помазун, помешавший свободно забить. Хорватский новичок «армейцев», разозлившись на самого себя, ударил ногой по штанге.

Козлов дебютировал в «Ростове»

Чем ближе был финальный свисток, тем менее цельно смотрелась игра. Причина в огромном количестве замен, которые начали делать тренеры. Шанс проявить себя выпал молодым игрокам, которые, скорее всего, получат минимум времени в будущем сезоне. У них пока больше эмоций, нежели мастерства и сыгранности. Исключение – новичок «Ростова» Алексей Козлов, дебютировавший в матче с ЦСКА в новой команде.

Команда Карпина одержала заслуженную по игре победу. Таким образом «армейцы» проиграли все три матча на турнире. Возможно, это хороший знак, если вспомнить, что «Зенит» уступил зимой на Кубке «Матч Премьер» во встречах «Спартаку» и «Локомотиву» с общим счётом 1:6, а потом стал чемпионом России.