Рибалта: наша цель на лето – три-четыре новичка. Скоро будет левый защитник

Хавьер Рибалта проделал впечатляющий путь от простого скаута до спортивного директора клуба, выступающего в Лиге чемпионов. До 27 лет играл в четвёртом испанском дивизионе, завершил карьеру и начал работать в маленьком клубе «Кастельдефельс». Оттуда уехал в Италию. Известный менеджер Мауро Педерцоли пригласил Рибалту сперва в «Торино», а потом в «Милан», где испанец занимался молодёжным департаментом. После этого Хавьер ушёл в «Новару», а в 32 года получил должность ведущего скаута «Ювентуса». Наконец, в 2017 году Рибалта возглавил скаутскую службу «Манчестер Юнайтед». Если бы не предложение «Зенита» стать спортивным директором клуба, помогал бы сейчас Уле-Гуннару Сульшеру строить новую команду.

Летнее межсезонье – самое горячее время для спортивного директора. Корреспондент «Чемпионата» встретился с Рибалтой, чтобы обсудить первый год его работы в «Зените» и актуальные трансферные темы. Хавьер рассказал о взаимодействии с главным тренером Сергеем Семаком, прокомментировал слухи о новичках и ответил на критику за переход Клаудио Маркизио.

«Сильнее всех меня ударил Азмун»

— Вы уже почти год в «Зените». Насколько отличается то, что вы ждали от работы и жизни в России, от того, что есть в реальности?

— Всё примерно так, как и ожидал. Я пришёл в большой клуб. К счастью, в первый же год моей работы «Зенит» выиграл титул. Как я и думал, чемпионат России оказался сложным турниром, особенно с физической точки зрения. Конкуренция в РПЛ очень высока.

— Когда «Зенит» выиграл чемпионство, игроки пропустили вас через тоннель в самолёте. Запомнили, кто бил сильнее всех?

— Да, я помню, кто ударил особенно сильно – Сердар Азмун (смеётся). В результате у меня порвалась рубашка. Но ничего страшного, ведь это эмоции от чемпионства. Оно того стоило!

— Сравните вашу работу в «Зените» с той, что вы делали в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

— В «Зените» я спортивный директор, а в предыдущих клубах у меня была другая роль. Теперь я меньше путешествую как скаут, а больше вовлечён в текущие дела по ходу сезона и принятие решений. Вот главная разница. Но с точки зрения поиска игроков работа более-менее похожая. «Зенит», как и любой большой клуб, нуждается только в сильных футболистах. Требования к спортивному директору в петербургском клубе очень высокие, и это хороший стимул для меня.

— Какими находками в период своей работы скаута вы гордитесь?

— Я всегда подчёркиваю, что поиск игрока – результат труда всей команды, а не только мой личный успех. В работу вовлечены спортивный директор, тренер, скауты. Не люблю, когда кто-то приписывает себе все заслуги. Если вы хотите, чтобы я назвал какое-то одно имя, выберу Бруну Фернандеша. В своё время мы нашли его для «Новары». Тогда португальцу было 19 лет, он выступал за «Боавишту». За последние годы его карьера взлетела резко вверх. Теперь Бруну Фернандеш выступает за национальную команду.

— Правда, что в молодости вы болели за «Эспаньол»?

— Да, я болельщик «Эспаньола». В 1990-е у нас играли четыре российских легионера – Дмитрий Галямин, Андрей Мох, Дмитрий Кузнецов и Игорь Корнеев. Самое удивительное, что теперь я работаю в «Зените» с сыном Галямина. Он занимается аналитикой в штабе команды.

— Сколько языков вы знаете? Как обстоят дела с русским?

— Я говорю на испанском, каталанском, итальянском, португальском и английском языках. Русским пока не владею. Если специально не изучать ваш язык, то он довольно сложный. К счастью, в «Зените» большинство работников владеет разными языками. В обычной жизни тоже не сталкиваюсь с проблемами, поскольку в Петербурге много людей, говорящих по-английски.

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«У «Зенита» есть план, как сократить количество легионеров»

— Вам приходится часто контактировать с агентами. Что думаете об этом мире?

— Я уважаю их труд. Они делают важную работу, в том числе и для меня. Иногда мы соглашаемся друг с другом, иногда нет. Но это нормально. Любой вопрос – дело переговоров.

— По российским меркам «Зенит» – достаточно богатый клуб. Как часто из вас пытаются выбить больше денег, чем игроки реально стоят?

— Конечно, такое случается. Но с тех пор как я пришёл в «Зенит», мы стремимся приобретать игроков по честной цене. Ни за кого не переплачиваем.

— Говорят, агент должен получать 10% от сделки. Но, например, представитель Жоао Фелиша, по слухам, заработает 30% от трансфера талантливого португальца в «Атлетико». Какой процент для вас нормальный?

— Считаю, нормальный процент тот, о котором вы в конце концов договоритесь с агентом. Иногда представитель игрока действительно заслуживает солидного вознаграждения, потому что выполняет большую работу для клуба. Если же агент ничего особенного не сделал, он не должен получать хороший процент. На мой взгляд, у всех игроков «Зенита» адекватные представители, у нас нет сложностей с ними.

— Зимой «Зенит» потратил около 40 млн евро на новичков. Сейчас, перед Лигой чемпионов, трансферный бюджет больше или меньше?

— Я не буду называть конкретные цифры, но, конечно, мы должны сделать приобретения, которые требует уровень Лиги чемпионов. Кроме того, наша задача – защитить чемпионский титул. Думаю, «Зенит» возьмёт трёх-четырёх новичков. Пока не хотел бы конкретизировать, на какие позиции.

— Как новый лимит поменяет вашу работу?

— Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план. Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российский рынок.

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— Как взаимодействуете с Сергеем Семаком? Как обсуждаете трансферы?

— У нас очень хорошо налажена коммуникация с Семаком и его тренерским штабом. Перед открытием трансферного окна мы обсуждаем, какие позиции должны усилить. После этого разбираем конкретные имена. Я называю ему определённых игроков, он свои пожелания. Мы ранжируем потенциальных новичков и начинаем работу над приобретением.

— Сколько времени тратите на изучение каждой отдельной кандидатуры?

— Повторюсь, мы работаем целой группой, фильтруя игроков. В нашей скаутской службе есть Антон Евменов, он летает и смотрит потенциальных новичков вживую. Я сейчас больше занимаюсь каждодневной работой, поэтому изучаю футболистов по видео. Лично мне достаточно посмотреть два-три матча с участием выбранного кандидата. У меня многолетний опыт работы скаутом, поэтому я знаю большинство игроков.

— Обычно у вас с Семаком совпадают оценки потенциальных новичков или нередко спорите по поводу кандидатов?

— Полагаю, это нормально и позитивно, что у людей иногда бывают разные мнения относительно того или иного кандидата. Подобное происходило и в «Ювентусе», и в «Манчестер Юнайтед». Но, конечно, когда дело касается таких классных игроков, как Сердар Азмун, Вильмар Барриос или Ярослав Ракицкий, наши мнения совпадают. Главное, что мы с тренерами слышим и понимаем друг друга. Это упрощает работу, делает её более качественной.

— «Зенит» уже целый год ищет левого защитника. В чём проблема?

— Никакой проблемы нет. Мы вскоре подпишем левого защитника. Уже близки к этому. В прошлом сезоне ждали, что Юрий Жирков поправится к зиме, наберёт хорошую форму и поможет «Зениту» во второй части сезона. Так и получилось. В принципе для концовки нам было достаточно Жиркова и Эльмира Набиуллина.

— Писали, что «Зенит» близок к приобретению Маркоса Акуньи из «Спортинга» и Ренана Лоди из «Атлетико Паранаэнсе». Почему не удалось их взять?

— Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всё-таки ему уже 28 лет.

Ренан Лоди, вне всяких сомнений, привлекательный вариант. Вот только трудно выиграть борьбу за игрока, когда в переговоры вступает мадридский «Атлетико». Просто сам футболист выбрал топовый испанский клуб.

— Зарубежные СМИ писали, что «Зенит» по вашей инициативе отказался от Марио Эрмосо и Диего Лашальта. Это правда?

— «Зенит» не собирается переплачивать за игроков. Учтите, что зачастую агенты вбрасывают информацию в прессу, чтобы поднять интерес к своим клиентам.

— Сейчас СМИ называют возможными новичками «Зенита» Дугласа Сантоса из «Гамбурга» и Луиса Диаса из «Атлетико Хуниор». Что можете сказать про них?

— Единственное, что я могу сказать, – это действительно интересные игроки.

«Зенит» хочет очень необычного крайнего защитника. Кто такой Дуглас Сантос Бразилец добавит вариативности в атаке.

«Хорошо, когда игрок калибра Маркизио изъявляет желание присоединиться к «Зениту»

— Кто из игроков был близок к трансферу в «Зенит» зимой или летом 2018-го, но так и не перешёл?

— Честно говоря, таких нет. Конечно, мы имели возможность подписать разных футболистов. Я не могу сказать, что кого-то из них перехватил другой клуб. «Зенит» получил зимой тех, кого и хотел. На мой взгляд, мы были успешны в последнее трансферное окно. Жалеть точно не о ком.

— Мнение о трансфере Клаудио Маркизио резко поменялось. Вы готовы принять критику и согласиться, что подписание контракта с итальянцем стало ошибкой?

— Нет, я не считаю его приход ошибкой. Игрок же не виноват, что получил травму. Все знают: Маркизио – футболист высокого уровня. Но для него было не так просто приехать в Россию и быстро адаптироваться. Он прибыл в Петербург в сентябре, тогда как «Зенит» готовился с июня. Маркизио набирал форму, чтобы выйти на уровень команды, однако травмировался. Поэтому я не понимаю, как можно критиковать его. Если бы Клаудио сыграл больше матчей, можно было бы делать выводы по поводу ошибочности трансфера. Мне кажется, хорошо, когда фигура калибра Маркизио изъявляет желание присоединиться к «Зениту».

— У кого из нынешних игроков «Зенита» такой же потенциал на трансферном рынке, как у Леандро Паредеса?

— У нас много молодых интересных игроков. Например, Вильмар Барриос, который здорово выступил на Кубке Америки, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и многие другие. Рассчитываем, что наши парни покажут себя и в РПЛ, где «Зенит» должен защитить титул, и в Лиге чемпионов.

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— Вы не назвали российских игроков. Их потенциал менее высок?

— Российским футболистам тяжелее хотя бы по той причине, что в некоторых странах они будут попадать под лимит на иностранцев. В последние годы мало кто из них оказался в Европе. Прежде всего на ум приходит Александр Головин, а из более раннего поколения – Андрей Аршавин. Хотя когда-то в Испании было большое количество россиян. Впрочем, уровень местных игроков растёт, что доказал и чемпионат мира. Сборная России конкурентоспособна на мировой арене.