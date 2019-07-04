Охрана президента Бразилии не дала судьям смотреть повторы? Невиданный скандал

Почему судья даже не посмотрел повтор?

Полуфинал Кубка Америки — 2019 по футболу завершился грандиозным скандалом. Сборная Аргентины провела лучший матч на турнире, но в финал прошли бразильцы. Про качество игры обеих команд и то, кто же был лучше, можно спорить бесконечно. А вот два пенальти, которые не поставил главный судья матча Родри Самбрано в ворота Бразилии, напрямую повлияли на результат полуфинала.

Но самое интересное, что судья даже не воспользовался помощью VAR – недавно внедрённой в мировом футболе системой видеопомощи арбитрам. Моменты были как минимум спорные, поэтому аргентинцы справедливо рассчитывали, что Самбрано хотя бы попросит своих помощников просмотреть эти эпизоды в записи.

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Злой Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси был в ярости. Пожалуй, такого злого Лео мы не видели никогда за всю его карьеру. Аргентинец, который даже после самых обидных поражений не позволяет себе откровенную критику, на этот раз выплеснул всё наружу.



«Бразильцы не были лучше нас. Они рано забили, а второй гол пришёл после фола на Агуэро, за который надо было назначить пенальти. Судьи постоянно пересматривают повторы никчёмных фолов на этом турнире, а сегодня они даже не шелохнулись. Все идиотские решения арбитров были в пользу Бразилии. Карточки показывали только нам. Были очевидные нарушения, которые судья просто не замечал. Эта хрень происходила всю игру и отвлекала нас».



Месси, для которого завоевание трофея со сборной является главной целью в карьере на данный момент, имел право на такие эмоции. Поражения в финалах предыдущих розыгрышей Кубка Америки и чемпионата мира Лео принимал достойно, потому что там не было беспредела. В полуфинале же он был. По мнению футболиста «Барселоны».

Месси пора уйти из сборной. Эта Аргентина не выиграет даже Кубок Америки Сколько уже можно-то?

Здесь замешан президент Бразилии

Официальная версия гласит, что у главного арбитра были проблемы со связью, из-за чего он не мог установить коммуникацию со своим видеоассистентом Леоданом Гонсалесом. Но ирония в том, что организация КОНМЕБОЛ подтвердила, что проблемы были до игры, а не во время неё. Чиновники уверяют, что связь была полностью восстановлена к стартовому свистку.

Тем не менее эпизоды с участием Серхио Агуэро и Дани Алвеса, а также Артура и Хермана Пессельи были проигнорированы. Причины? По одной из версий, разгадка в том, что на матче присутствовал президент Бразилии Жаир Болносару. В целях обеспечения его безопасности охрана могла создавать помехи, влиявшие на взаимодействие судей.

Охрана президента Бразилии могла мешать взаимодействию судьи с кабинкой VAR

От VAR ещё больше проблем?

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился инсайдерской информацией, что именно видеоассистент Гонсалес настаивал, чтобы главный судья посмотрел повторы в обоих эпизодах с возможным назначением пенальти. Гонсалес просил, чтобы Самбрано изучил повторы. Более того, он просил его назначить пенальти, но эквадорец просто не захотел смотреть повторы.



Предполагалось, что VAR решит многие проблемы футбола и сделает его честнее. В некоторых матчах так и получается, а в полуфинале Бразилия – Аргентина всё получилось с точностью до наоборот. VAR убил шансы аргентинцев на успех. И если охрана президента страны способна на влиять на результаты матчей, то о какой честности мы вообще можем говорить?