«Зенит» презентовал новую форму. Дзюба вспомнил, как убегал от фанатов ЦСКА

Ещё центрфорвард «Зенита» и сборной России рассказал, кто в РПЛ особенно любит хватать его за футболку.

«Зенит» презентовал новую форму на сезон-2019/20. В мероприятии чемпионов России приняли участие нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун, а также полузащитник Магомед Оздоев. Сама презентация состоялась в новом фан-шопе, открытом на «Газпром Арене».

Новая форма петербургской команды произведена из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань, что позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Оба комплекта выполнены с применением технологии Nike Dri-FIT, отвечающей за быстрое испарение влаги.

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В результате форма дольше остаётся сухой и свежей, благодаря чему футболисты чувствуют себя комфортно даже при самых интенсивных нагрузках. Передняя и задняя части игровой футболки выполнены из сетчатой ткани, которая вместе с перфорированными отверстиями обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и регуляцию температуры тела.

Азмун, Дзюба и Оздоев: презентация новой формы «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Как отметили производители формы, палитра домашнего комплекта формы сине-бело-голубых вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолёта «Зенита». Гостевая форма отражает мастерство, гордость и благородство игроков «Зенита», а строгость и лаконичность белоснежного комплекта усиливают фокус на деталях, выполненных в традиционных цветах: яркие акценты сочетаются с линиями на спине, манжетами, воротником и гетрами.

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Официальное мероприятие получилось весёлым и нестандартным благодаря болельщикам, получившим возможность поучаствовать в презентации новой формы, и самим зенитовцам. Дзюба, Азмун и Оздоев вели себя раскованно, а два нападающих вообще всю дорогу шутили друг над другом. «Азмун любит белую форму, потому что сливается с ней. Непонятно, голый он или нет», – подколол приятеля Дзюба, когда ведущий презентации Дмитрий Шнякин спросил иранца о его предпочтениях. Сам Артём признался, что футболистам «Зенита» нравилась фиолетовая форма, которую не приняла часть фанатов сине-бело-голубых, и рассказал, что сам он играет в XL.

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Болельщики «Зенита», сделавшие предзаказ новой формы, получили возможность сфотографироваться с игроками и взять у них автографы. Дзюба, Азмун и Оздоев расписывались на самых разных вещах, включая большую картину, посвящённую чемпионству сине-бело-голубых, и чехол для телефона. Одна девушка попросила оставить автограф на футболке, в которой пришла, – прямо на груди.

Чемпионам России предложили вспомнить их первые футболки, когда они сами ещё были детьми. Дзюба ходил за покупками на Черкизовский рынок Москвы, а однажды был вынужден убегать в красной форме от пытавшихся его побить болельщиков ЦСКА. Азмун носил майку с фамилией легенды иранского футбола Али Даеи. Оздоев рассказал, что у него была футболка Зинедина Зидана в «Реале». «Да какой «Реал» Мадрид в Ингушетии?» – рассмеялся Артём, услышав историю Магомеда.

По окончании презентации Дзюба ответил на вопросы журналистов. Естественно, в своём стиле.

— Красивая форма, – отметил центрфорвард. – Если честно, мне больше белая нравится. Она бросается в глаза. Здорово, что открыли на стадионе магазин. Мне кажется, это грамотное решение. На мой взгляд, очень важно делать как можно больше детских вещей. Будет прикольно, если будет как в НХЛ. «Нэшвилл» играет – все сидят на трибунах в его форме. Скоро проверим новую форму в игре. Надеюсь, она окажется фартовой.

— Утеплённый зимний вариант формы не нужен?

— Для нашего стадиона точно нет. Если только на гостевые матчи. Человек, который готовил календарь, ответил мне. Говорит, создавал его летом. Можно же всё распределить грамотно. Учитывать погодные условия, меняться матчами. Чтобы был футбол, а не что-то другое.

— На одну футболку уходит 16 бутылок. У вас всё-таки размер побольше. Не жмёт?

— На меня ушло 22 бутылки (смеётся).

— Кто из защитников РПЛ больше всего любит вас хватать за футболку?

— Они все любят приобнять меня! Но особенно Гия Григалава. Из его рук очень тяжело вырваться.

— Как готовитесь к Суперкубку России?

— Зачем что-то лишнее говорить? Вы всё увидите 6-го числа в семь часов вечера. Мы много бегали и работали в Австрии. Надеюсь, всё было не просто так.