«В «Локо» погнался за деньгами». Герой одной из самых драматичных историй РПЛ

В 27 лет Иван Левенец провёл удачный сезон в «Амкаре» и попал в расширенный список сборной России.



В 28 перешёл в «Локомотив» и пропустил курьёзный гол от Аршавина.



В 29 закончил карьеру и до сих пор не вернулся в большой футбол.

— Иван, где вы сейчас живёте?

— Под Анапой — в родной станице. В паспорте написано «ст. Анапская». Помню, в Москве как-то увидели и спросили: «Что это за станция такая?». Я здесь родился, вырос, в школу ходил. Мне здесь спокойнее.



— Читал, пруд вырыли рядом с домом?

— Рыбок туда запустил, рядом посадил растения — китайские, японские. Красота! Пруд два месяца рыл. Лопату брал и за работу. Нужно было всё спроектировать, чтобы рыбам поступал кислород. Много общался с другими людьми, что-то искал в интернете.

Фото: из личного архива Ивана Левенца

— Охотой до сих пор увлекаетесь?

— У нас дичи здесь нет. Белки да утки разве что. В Москве, помню, ездил — на кабана. Но больше не стрелять, а понаблюдать. Стрелять не смогу: животных жалко. А наблюдать за дикими зверями интересно. Не за убийством, конечно, а вообще. Кабаны выходят на кормёжку — а я смотрю.



— Не опасно?

— Для охотников специальные беседки, метра два над землёй. А так да, кабаны — звери очень опасные. Но я вообще природу люблю! По осени за грибами хожу.



— С Лоськовым охотились?

— Нет, я его не застал. Ходил с массажистом, не вспомню уже, как его зовут. Но он в своё время охотился с Лоськовым. И с Евсеевым тоже, и Овчинникова брали с собой.

О «Локомотиве» и голе Аршавина.

— К футболу. Пожалели, что перешли в «Локомотив»?

— О прошлом никогда не жалею, но некоторые выводы для себя сделал.



— Какие?

— Да за деньгами туда погнался, вот и всё. Конечно, в плане футбола это был рост. Но Москва — не мой город. Шумно, быстро, расстояния большие. Наверное, из-за этого люди меньше общаются. Пока доедешь к кому-нибудь, два часа потратишь. Наверное можно сказать, что в Москве мне было одиноко. Пермь — более провинциальный город. Пять-десять минут и встретился с кем угодно.



— Какие же были варианты? В Перми оставаться?

— У меня был там контракт на два года, а дальше было бы видно. В 2007-м провёл неплохой сезон, попал в расширенный список сборной России при Хиддинке. Но что сейчас говорить об этом. Я же с «Локомотивом» на предсезонке успел потренироваться всего семь дней. И сразу та игра за Суперкубок.



— Первые чувства после гола Аршавина?

— Огорчение. Тем более, до этого играл самоотверженно. А в итоге всё насмарку. Кажется, та ошибка для меня была вообще первой на уровне Премьер-Лиги.

— И последней.

— Повторюсь, я с теми ребятами провёл семь дней всего. Если бы оборона была пермской — той, что была у меня в «Амкаре» — скорее всего, этого момента бы не было. Это же вопрос сыгранности.



— Как провели тот день?

— Да вообще спокойно. Приехал, ночью нормально уснул. Вратари всё время исправляют ошибки за своими партнёрами. Но цена ошибки у вратаря совсем другая.



— Когда Смолов не забил пенальти хорватам, в раздевалке он обратился к команде. У вас что-то подобное было?

— Нет. Такое бывает с каждым. У меня никакой потребности высказаться не было, и во сне мне тот гол не снился. А болельщики… Каждому рот не заткнёшь. Если начинают оскорблять или говорить что-то, я сразу разговор прекращаю. Ты побудь сначала в моей шкуре, а потом начинай рассуждать! Если бы мне что-то сказал Лев Иванович Яшин, другое дело. А когда мне что-то говорит человек, который в футболе ничего не добился… Зачем мне ему что-то доказывать и объяснять? Собаки лают — караван идёт.

Фото: РИА Новости

О вратарском, Гилерме и иностранцах

— Когда вы были в «Локо», помимо вас были Пелиццоли, Гилерме, а потом ещё и Чех. Абсурдная ситуация?

— Начнём с того, что Гилерме был травмирован. А в целом, в команде должно быть три хороших вратаря. Помню, ездил в Нижний Новгород на сборы, так так вообще было пять вратарей подписано. А в некоторых и одного не могут найти.



— Разве это правильно?

— Тут надо смотреть, кто как готов психологически. Хороший вратарь — незаметный вратарь. Он должен подсказывать так, чтобы возле его ворот моментов не было. А что он там потащил — это другое. Мне кажется, чем меньше моментов у ворот вратаря, тем он лучше. Значит, у него есть подход к защитникам. Понятно, что вне поля этого не видно.



— Видите вратаря наставником на поле?

— Ну говорится же, что вратарь — полкоманды. Я на поле всегда налаживал коммуникацию с футболистами. У меня было два правила. Во-первых, я на поле никогда не матерился. А во-вторых, никогда не пихал. Во время игры это лишнее. Пихать можно уже после игры, когда разбираете какие-то моменты.

— Увидев тогда Гилерме, могли представить, что это будущий вратарь сборной России?

— Я почти не видел его в деле, у него была травма крестообразной связки. Но если человек восстанавливается после такой травмы, это о чём-то говорит! «Кресты» — это очень серьёзно.



— К натурализации как отнеслись?

— В этом плане он тоже молодец. Почему нет? Если он приехал за тридевять земель, принял гражданство, попал в сборную. Единственное, чем мне больше нравится Лунёв, так это тем, что он русский. Ему проще найти контакт с защитниками, взаимодействовать с ними.



— Имеете в виду ментальность?

— Нет, я про язык! Если он хорошо говорит, то никаких проблем.



— То есть вы не против иностранцев в сборной?

— У меня сейчас есть команда в Анапе — там играют крымский татарин, армянин, хохол и цыган. В прошлом году камерунец даже был! Как-то подходили болельщики, говорили, что негров быть не должно.



— Что ответили?

— «С какого перепугу?», — говорю. Они мне: «Да у нас казачья станица!». Я им: «Идите гуляйте!». Парень приехал, женился на местной девушке, отыграл сезон у нас, что тут плохого? Да у меня у самого фамилия Левенец. Интересовался её происхождением, но не могу точно сказать, откуда она. Наверное, появилась где-то в районе Украины или Беларуси.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О 87 кг от груди и тренерстве

— С вашей фактурой тела спорить с вами берутся немногие? (В «Локо» Левенец весил 95 кг. — Прим. «Чемпионата»)

— Любой физически крепкий человек не приемлет драки, если он адекватен. Мне ещё первый тренер сказал заниматься штангой. Вот я и занимаюсь — лет с 13.



— Железо тягали?

— Ну да, там же программы были разные со Шварценеггером. В начале 90-х, от него, наверное, все фанатели. Посмотрел, какие есть упражнения, и с тех времён занимаюсь. Сейчас мне уже под сорок, поэтому больше на турнике.



— Сколько от груди жали?

— Такой цели себе не ставил, но когда занимался в Адлере, у нас было несколько блинов. Если все поставить — в сумме получалось 87 кг. Я её поднимал девять раз. Единоборствами всерьёз не занимался, мне всегда больше футбол нравился. Как с первого класса встал в ворота, так и остался.

— В воротах большой вес мешал?

— Смотря как накачаешься. Если будешь как бодибилдер, конечно, будет мешать. Но мне сбрасывать не приходилось, у меня первый тренер вратарей появился в 18 лет. До этого всё пытался сам понять, слушал советы полевых игроков.



— Вы сейчас сами тренируете?

— Да, в футбольном клубе «Анапская», но это больше для удовольствия — ребята попросили. Играю я за «Анапу», и там мне уже платят зарплату. Играем на Кубок губернатора, это второй по значимости турнир в регионе. Какая зарплата? Давайте не будем про деньги. Маленькая, ёлки-палки! Власти к футболу сейчас как-то не очень. Да и вообще к спорту. Поэтому ждём другого мэра. Который к спорту более лоялен.



— У Рахимова что-то переняли?

— Да, пожалуй, он — главный тренер в моей карьере. Перенял его упражнения, психологию тренера. Помню, как в Перми он расслабил команду, и она делала то, что нужно. Но сейчас отношения с ним не поддерживаем. Из футбольного мира ни с кем не общаемся. У меня и в Анапе хватает людей. Своих, близких.



— Ну а в целом за РПЛ следите?

— Смотрел вчера матч ЦСКА с «Ростовом». За «Локомотивом» тоже слежу, всё-таки провёл там этап своей карьеры. Но мне больше всех нравится «Зенит», их футбол приносит больше всего удовольствия.

Фото: РИА Новости

О ЧМ, скандалах и Глушакове

— На ЧМ прошлым летом ходили?

— Нет, не попал. У знакомого есть кафе, мы поставили рядом большой экран и показывали там матчи. Помню, во время игры с испанцами останавливались машины, и люди выходили к нам смотреть игру. Кафе вмещает человек 15, но собралось в районе 50!



— Узнавали?

— Ну местные меня и так знают, а тем, кто приезжал, друзья рассказывали, кто рядом с ними сидит. Те удивлялись: «Да ладно!». Кстати, мне очень обидно за Дениса, который не попал на ЧМ.



— Вы, наверное, про Денисова?

— Нет, про Глушакова. Он достоин был места в сборной. И по игровым качествам, и как человек он хороший. Мы же в «Локомотиве» вместе были. Все обсуждают эти скандалы, но не вспоминают, что он открыл у себя в Миллерово искусственное поле для детей. А вместо этого говорят о каких-то разборках с женой. Я вообще не понимаю, почему на него так взъелись?



— Слышали те самые голосовые сообщения Дениса?

— Считаю, там многое было выдернуто из контекста — ни имён, ни фамилий. Я в своё время сам попадал в подобные ситуации, поэтому всем этим слухам не верю. И никому не советую.



— Что за ситуации?

— Были как-то на сборах с «Локомотивом», и после обеда у нас было свободное время. Получилось так, что в сауне задержался и выходил последним. Так кто-то не поленился приехать в эту деревню, чтобы снять со мной видео. Потом выложил видео в «Ютуб» и подписал: якобы Левенец там с девочками лёгкого поведения развлекается. И как к этому относиться?



— Девочек не было?

— Откуда им там быть, девочкам? Это глушь, там до большого города знаете сколько!



— Пару лет назад кто-то выложил видео, в котором вас выставили чуть ли не алкоголиком.

— Я таких людей стараюсь сторониться. Называю их бабушками с семечками. У меня всё нормально с алкоголем, могу посидеть, выпить, как и все. А на том видео я просто был выпившим, а кто-то взял да и снял на телефон!



— То есть связки водкой не восстанавливали? Как в видео говорится.

— Алкоголь это яд! Как можно им что-то восстанавливать?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О конце. И Малышевой

— В 2007-м году вы были единственным игроком лиги, который провёл все игры без замен.

— Знаю, да. Все 30 игр.



— Я это к чему, уже в 2009-м вы решили взять паузу в карьере. Вам на тот момент было всего 29 лет.

— В большей степени на это повлияла травма.



— Вы много раз говорили, что гол Аршавина тут ни при чём. Но это же лукавство!

— Я бы так не сказал. После того матча я провёл ещё 10 туров за основной состав. А потом у меня случился рецидив, после чего я уехал на операцию. Если бы меня тренер посадил на лавку — другое дело, но этого же не произошло! Поэтому не скажу, что тот гол меня сломал.



— Но ведь после травмы вы легко могли вернуться и продолжить карьеру в другом клубе.

— Была проблема, которую никто не мог решить. Мне не могли обьяснить, что это за травма, какие упражнения с ней можно делать, какие нельзя. Я вообще не понимал, что мне за операцию сделали. Написали диагноз «деформирующий остеоартрит» и всё. Вот честно, можете смеяться, но в 2012-м наткнулся на программу «Здоровье» с Еленой Малышевой, смотрю — а там про коленный сустав. Оказалось, что у меня стёрся хрящ под чашечкой, и мне пересаживали живой хрящ на больное место. Спустя столько лет мне наконец объяснили мой диагноз на пальцах. Елена Малышева!

— В Германии для этого не нашлось специалистов?

— Я туда приехал, а мне до того времени даже операций не делали никогда. Оказывается, нельзя было вставать на ногу, а я на неё встал. Случилось кровоизлияние в сустав, обострение. Плюс ко всему люди не говорили на русском языке, а я и сам на английском говорю очень плохо.



— Агента не было?

— Агент был, когда были деньги — в «Локомотиве». В зарплате там после Перми выиграл в разы. Потом мы с агентом разошлись. Я пробовал заиграть в «Волге», но у них на контракте было пять вратарей. Сказали: «Ну Вань, куда нам шестой?». Понял — наездился, домой пора.



— К Аршавину теперь как относитесь?

— Да хорошо я к нему отношусь. Надеюсь, что и он ко мне также. То был чисто игровой момент. Он перехитрил меня — почему бы и нет? Футбол состоит, в том числе, из хитростей.



— В субботу Суперкубок. Снова «Локо» — «Зенит». Смотреть будете?

— Вряд ли. У нас игра. Если будет какое-то предложение тренером — рассмотрю. Но сейчас уже нет такого, чтобы сумку собрал и поехал куда угодно. Желательно к дому поближе.