«Зенит» сократил состав на 8 человек и взял первого новичка. Трансферы РПЛ

Чем ближе старт чемпионата, тем активнее ведут себя российские клубы на трансферном рынке. Покупают новичков или подписывают в качестве свободных агентов. Продают тех, на ком можно заработать, и разрывают соглашения с ненужными игроками. Первые дни июля подарили болельщикам много любопытных новостей.

Рибалта: наша цель на лето – три-четыре новичка. Скоро будет левый защитник Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.

«Зенит» расторг контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, который выступал за петербургский клуб с сентября прошлого года. Кроме того, в «Сочи» перешли защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов, а также нападающий Дмитрий Полоз. Это полноценные трансферы. Таким образом, сине-бело-голубые уже на восемь человек сократили свой перегруженный игроками состав, который достался летом 2018-го Сергею Семаку. Напомним, что ранее завершил карьеру Александр Анюков и был продан в «Урал» Андрей Панюков, а Юрий Лодыгин и Луиш Нету ушли свободными агентами. Теперь обойма чемпионов России не такая большая, хотя ещё необходимо продать нескольких легионеров, чтобы через год вписаться в лимит «8+17». Тем более накануне «Зенит» объявил о переходе левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Договор с бразильцев заключён на пять лет. Это первая покупка петербургского клуба. Ориентировочная стоимость трансфера – 12 млн евро.

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«Сочи», скорее всего, удивит не только приобретениями Новосельцева, Цаллагова и Полоза. Дебютант РПЛ близок к подписанию контракта с голкипером сборной России Сосланом Джанаевым. Кроме того, сочинский клуб пополнил воспитанник «Спартака» нападающий Владимир Обухов, выступавший в прошлом сезоне за «Мордовию».

«Спартак» объявил об уходе Зе Луиша. По словам генерального директора московского клуба Томаса Цорна, продажа нападающего в «Порту» стала «успешной во всех отношениях сделкой». Стало известно и о возможном переходе в «Шанхай Шэньхуа» полузащитника Фернандо. Трансфер бразильца может принести «Спартаку» до 15 млн евро. Защитник Сальваторе Боккетти, по данным итальянских журналистов, выбирает между «Дженоа» и «Вероной». Впрочем, агент спартаковца Андреа д’Амико пока не подтверждает информацию о том, что Бокетти покинет московский клуб.

Зе Луиш покинул «Спартак» Фото: РИА Новости

ЦСКА подтвердил переход защитника «Славена Белупо» Звонимира Шарлии на правах аренды с правом выкупа. Нападающий «армейцев» Виталий Жиронкин, признанный лучшим игроком молодёжной команды в прошлом сезоне, отдан в аренду «Балтике». Tuttomercatoweb утверждает, что красно-синие могут лишиться и лучшего бомбардира РПЛ Фёдора Чалова, которым всерьёз интересуются «Лацио» и «Валенсия», а французская пресса сообщила о готовности ЦСКА заплатить 7 млн евро за форварда «Марселя» Клинтона Н’Жье.

«Арсенал» усиливается перед выступлением в Лиге Европы. Новичком тульского клуба стал нападающий Александру Тудорие. 23-летний румын был в минувшем сезоне капитаном клуба «Волунтари» и забил 10 голов в чемпионате.

«Динамо» продолжает свою впечатляющую трансферную кампанию. Столичный клуб подписал контракт на один год с нападающим «Крыльев Советов» и сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым. А вот переход полузащитника «Ромы» Жерсона Сантоса, за которого столичный клуб должен заплатить 10-13 млн евро, находится под угрозой срыва. Согласно инсайду Globo Esporte, сам бразилец хочет вернуться на родину и надеть футболку «Фламенго». Завершили свои выступления за «Динамо» защитники Алексей Козлов и Иван Темников. Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в «Рубине».

В казанском клубе, судя по новостям с рынка, всё не так плохо с финансами, как казалось. «Рубин» берёт Маркова и атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию, который не смог договориться с «Локомотивом». Вообще, состав команды пополнили уже три грузинских игрока: помимо Кварацхелии это 18-летний полузащитник Зураб Давиташвили из тбилисского «Локомотива» и 21-летний нападающий Бека Микелтадзе из «Анортосиса».

Хвича Кварацхелия будет играть за «Рубин Фото: РИА Новости

«Ростов» подписал контракт с Козловым и собирается дополнить состав новым голкипером. По информации, имеющейся у «Чемпионата», в сферу интересов ростовского клуба попал Александр Васютин. В минувшем сезоне воспитанник «Зенита» запомнился выступлением в Лиге Европы с «Сарпсборгом 08».

«Оренбург» потерял ещё одного ключевого полузащитника. Вслед за Алексеем Суторминым клуб покинул Денис Попович, подписавший трёхлетний контракт с «Цюрихом». Впрочем, в ближайшие дни в команде Владимира Федотова должен появиться и новичок. Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» ведёт переговоры с 26-летним защитником «Хапоэля» (Тель-Авив) Эди Готлибом, имеющим российский паспорт. За свою карьеру Готлиб сыграл 148 матчей в чемпионате Израиля, забил восемь голов и сделал одну голевую передачу.

«Тамбов» оформил ещё пару трансферов. Дебютант РПЛ приобрёл голкипера «Балтики» Владимира Сугробова и полузащитника «Анжи» Владислава Кулика. «Уфа» продала в немецкий «Зандхаузен» полузащитника Ивана Пауревича и отдала в аренду «Чайке» Игоря Безденежных. «Ахмат» тоже отпустил своего игрока в клуб из села Песчанокопское – хавбека Апти Ахъядова, а новичком команды Рашида Рахимова, возможно, станет Фёдор Кудряшов. Пока левый защитник сборной России тренируется с «Торпедо» и изучает предложения из Турции и РПЛ.