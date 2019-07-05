Буффон и Недвед. Великая история в двух фото

Вспомним 2001 год: Джанлуиджи Буффон переходит в «Ювентус». На презентации он и ещё один новичок команды – Павел Недвед. А теперь возвращаемся в 2019 год. Джанлуиджи Буффон переходит в «Ювентус». Его приветствует спортивный директор клуба Павел Недвед.