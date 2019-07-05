Буффон и Недвед. Великая история в двух фото
Прошло 18 лет.
Вспомним 2001 год: Джанлуиджи Буффон переходит в «Ювентус». На презентации он и ещё один новичок команды – Павел Недвед. А теперь возвращаемся в 2019 год. Джанлуиджи Буффон переходит в «Ювентус». Его приветствует спортивный директор клуба Павел Недвед.
- 5 июля 2019
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