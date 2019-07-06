Следующий чемпионат Италии будет лучшим за последние годы. Объясняем почему

Чемпионат Италии некоторое время назад по праву считался самым сильным в Европе. Когда в 2003 году в финал Лиги чемпионов вышли «Милан» и «Ювентус», это никого, по большому счету, не удивило, но было, скорее, объективным свидетельством высочайшего класса Кальчо.

С тех пор времена изменились. Итальянский футбол пережил крупнейший коррупционный скандал, отток капитала и, как следствие, топ-игроков. На Апеннинах начался кризис, а статус клубов Серии А, как и самого первенства, заметно пошатнулся.

Быстрее и лучше всех к новым реалиям смог адаптироваться «Ювентус». В итоге, уже на протяжении 8 лет балом в Италии правит «старая синьора» из Турина. И пусть в следующем сезоне (что, скорее всего), эта закономерность не поменяется, Серия A обещает быть по-настоящему жаркой. Причины для этого есть.

Тренерский состав лиги

Тренерская школа Италии всегда была и остается в авангарде мирового футбола. Поэтому с точки зрения тактической подготовки Серия А рассматривается как один из самых сложных и интересных чемпионатов. Неудивительно, что в Европе мода на итальянских специалистов уже давно стала классикой.



В следующем сезоне по именам список наставников национальной Лиги выглядит внушительным. Возможно, лучшим за последние годы. Именно алленаторе будут во многом определять успешность команд и общий возрастающий уровень конкуренции. Достаточно взглянуть на первую четверку клубов, которые и будут представлять страну в Лиге Чемпионов.

В «Милане» снова перестройка. Вернёт ли клуб былое величие? Не всё так плохо в стане россонери.

«Ювентус»

По окончании прошлого сезона туринский гранд расстался с Массимилиано Аллегри. Команду возглавил Маурицио Сарри, а это, как минимум означает, что в игре «бьянконери» ожидаются большие перемены. Вероятнее всего, в следующем сезоне переходный период не отразится на завоевании скудетто, но вот сможет ли Сарри воплотить в жизнь свои задумки и глобально перестроить «Ювентус», остается очень интересным вопросом. Время на это у него должно быть. Но при этом и ожидания от его работы, конечно, высокие.

Аллегри не хватало креатива и молодости в составе с Криштиану. Отставка логична «Ювентусу» придётся перестраиваться летом.

В Италии ценят идеи Маурицио Сарри, хотя сейчас ему, определенно, еще есть что доказывать. Клуб ранга «Юве» для него — это не только большой шанс, но и соответствующий риск. Что касается его принадлежности к категории «топ», думаю, итальянец находится в полупозиции. То чего он достигнет или не достигнет с «Ювентусом» позволит нам окончательно определиться с его статусом.



На данный же момент тренерская философия Сарри отражает общий европейский тренд: футбол на высшем уровне стремится к зрелищности и созидательности. Катеначчо уже никого не интересует. В этом смысле возвращение Маурицио в Италию может оказать положительное влияние не только на туринский клуб, но и на всю Серию А, где слишком долго по разным причинам культивировалась закрытая игра.



К слову, за последние годы именно Маурицио Сарри, возглавлявший тогда «Наполи», был ближе всех к тому, чтобы устроить в Италии революцию, но обойти «Ювентус» на финише у него так и не получилось — в сезоне-2017/18 неаполитанцам до чемпионства не хватило всего 4 очка.

«Наполи»

В прошлом сезоне клуб не претендовал на скудетто, борьбы за чемпионство как таковой не было. В конце мая 2018-го команду возглавил Анчелотти, и, думаю, требования к нему сразу что-то выиграть не предъявлялись. Скорее, приглашение титулованного Карло было противопоставлением его предшественнику, на тот момент не имеющего ни одного трофея. Ожидалось, что опытный специалист начнет перестраивать команду под себя, сделает ее игру более зрелой и по-чемпионски прагматичной. И хотя в целом он тоже исповедует атакующий комбинационный стиль, при нем «Наполи» действительно стал тактически разнообразнее, демонстрируя способность перестраиваться по ходу матча. В этом отношении Анчелотти универсальнее, чем Сарри, который крайне неохотно отступает от выбранного плана и, предпочитает замены по позиции.

В текущее межсезонье в клубе занимаются усилением состава. К команде уже присоединился Манолас, и в прессе активно обсуждается вероятная сделка по Хамесу Родригесу. В любом случае за год у Анчелотти было время освоиться. Поэтому в следующем сезоне «Наполи» может стать еще сильнее. Если это и не выразится в скудетто, то, по крайней мере, в набранных очках, качестве игры и успешном выступлении в Лиге чемпионов.

К тому же само по себе возвращение Анчелотти в Серию А благоприятно сказывается на ее международном имидже. Карло – один из наиболее статусных и уважаемых специалистов в мире. И пусть его опыт работы с «Баварией» в определенной степени можно считать не самым успешным, свой высокий класс, думаю, он ещё продемонстрирует.

«Интер»

Если в этом списке следовать логике расположения команд по месту, которое они заняли в прошлом чемпионате, то «Интер» должен быть четвёртым. Однако слишком уж многообещающим выглядит для «нерадзури» следующий сезон. Ожидания во многом связаны с именем нового наставника – Антонио Конте. Как раз с него в Италии некоторое время назад и началось продолжающееся до сих пор господство Ювентуса. Теперь, вполне возможно, именно «Интер» станет главным соперником «бьянконери». Команда имеет очень неплохой состав, ряды которого недавно пополнил Диего Годин. Кроме того, за последнее пару лет клуб улучшил свое финансовое положение и может позволить себе несколько качественных приобретений по позициям необходимым тренеру.

Конте – 100-процентный наёмник. Он именно тот, кто нужен «Интеру» «Ювентусу» пора начинать волноваться?

Наблюдать за противостоянием «Интера» и «Ювентуса» будет тем интереснее, что в плане футбольной философии Конте – своеобразная противоположность Сарри. Его команды играют в довольно закрытый и прагматичный футбол, а важным достоинством Антонио считают способность выжимать максимум из имеющегося у него состава. Кроме того, вокруг соперничества Сарри и Конте витает легкий флёр символизма: для обоих последним местом работы перед возвращением в Серию А является лондонский «Челси», оба сейчас встали у руля принципиальных соперников своих прежних команд (и в Неаполе, и в Турине это вызвало больший резонанс среди тиффози), и наконец, как уже было сказано, именно Конте положил начало гегемонии «Юве» в новой эре, а теперь же сам будет пытаться ее нарушить.



В любом случае его приезд в Италию, определенно, добавляет чемпионату интриг и колорита.

Сарри сделает из «Ювентуса» итальянскую «Барселону» Тренер докажет, что его не зря сравнивают с Гвардиолой.

«Аталанта»

Думаю, прошлый розыгрыш Серии А можно считать звездным часом бергамасков и конкретно Джан Пьеро Гасперини. Завоевав бронзовые медали чемпионата страны, довольно скромная «Аталанта» показала лучший результат за всю свою историю, а заодно доказала, что четвертое место в сезоне-2016/17 отнюдь не случайность. Гасперини, кажется, нашел свою команду и смог поставить ей интересный, атакующий футбол, эффективный не только в матчах с середняками, но и с теми, кто котируется выше. Так, например, «Аталанта» дважды не проиграла «Ювентусу», один раз обыграла «Наполи», громила «Интер», и как результат, совершенно заслуженно финишировала третьей.

Однако именно «Аталанте» из всех представителей топ-4 в следующем году будет тяжелее всего. Лига Чемпионов – очень энергозатратный турнир, а, если учесть еще возрастающую конкуренцию в Италии, то повторить достижение прошлого года кажется невероятно сложным. С другой стороны, попадание в главный клубный турнир Европы должно послужить дополнительным стимулом развитию клуба на ближайшую перспективу. И, даже если будущей весной результаты окажутся несколько скромнее, в какой-то степени это будет логичным.



Вообще, «Аталанта» Гасперини – одна из наиболее ярких и «авторских» команд Серии А. При далеко не самом сильном составе бергамаски в прошлом сезоне показали лучший результат по забитым мячам (77) и при этом 5-й — по пропущенным (46). Теперь для 61-но летнего специалиста удачное выступление в Европе может послужить отличным трамплином для продолжения его карьеры.

Понятно, что на этом список итальянских тренеров, за работой которых стоит следить, не заканчивается. Даже за пределами лигочемпионской зоны есть по-настоящему интересные имена. Среди них и Симоне Индзаги, вполне успешно работающий с «Лацио». И Эусебио Ди Франческо, пришедший в «Сампдорию», а еще совсем недавно нокаутировавший «Барселону». И Вальтер Мадзарри, превративший «Торино» в очень крепкую команду. И Марко Джампаоло в опять перестраивающемся «Милане». И Даже Пауло Фонсека, возглавивший «Рому», что пока выглядит очень рискованным экспериментом.

Чемпионат Италии действительно потихоньку приходит в себя. Следующий сезон обещает быть захватывающим и, возможно, самым непредсказуемым за последние годы. А тренерский состав, подобравшийся в Серии А, уже сам по себе заслуживает отдельного внимания.