У «Ювентуса», кроме Криштиану, 7 форвардов на 2 позиции. Что с ними делать?

Мы настолько привыкли к мастер-классам «Ювентуса» по подписанию хороших игроков бесплатно, что уже им не удивляемся. Топовые игроки едут в Турин свободными агентами, а в Манчестере опять дождь.

Возвращение на вершину при Антонио Конте началось с бесплатного трансфера Андреа Пирло из «Милана». Через год в клуб бесплатно перешёл Поль Погба, потом были другие. Летом 2018 года «Ювентус» пополнил Эмре Джан. Нынешнее трансферное окно открылось всего несколько дней назад, а клуб уже представил Аарона Рэмси и Адриена Рабьо. Неплохо, учитывая, что ещё в апреле Пирло раскритиковал полузащиту «Юве» за «нехватку качества».

Теперь Рабьо займёт место слева в тройке полузащитников. С Рэмси сложнее. Это недооценённый игрок. Он слабо вовлечён в игру с мячом, но компенсирует это другими качествами. Главное из них – чувство пространства, благодаря которому валлиец полезно открывается в атаках и всегда даёт партнёру с мячом лишний вариант для паса. Стать настоящей звездой в «Арсенале» ему помешали только травмы. В «Ювентусе» не то чтобы меньше предпосылок к травмам (хотя скорость и интенсивность футбола в Италии отличаются от английских), но здесь Аарон и не должен быть ведущим полузащитником. Скорее, одним из. И вот тут мы упираемся в тупик. Потому что при всех достоинствах трансферной политики «Юве», у неё существует и недостаток. Если собирать всех хороших игроков, которые плохо лежат, рано или поздно в команде будет слишком много хороших игроков.

Прелюдия: полузащита

Бесплатный трансфер позволяет экономить на сумме, которая тратится за игрока, но в большинстве случаев обратной стороной сделки становится завышенная зарплата. И завышенная агентская комиссия. Например, Рабьо теперь зарабатывает семь млн евро (после выплаты налогов), а агентская комиссия составила 10 млн. У Рэмси агентская комиссия меньше, зато зарплата выше (без конкретики, так как данные в итальянских и английских СМИ сильно отличаются). Кроме них, на два места в тройке полузащитников (Миралем Пьянич вне конкуренции) претендуют Родриго Бентанкур, Эмре Джан, Блез Матюиди и Сами Хедира. Это очень много, учитывая, как Маурицио Сарри относится к ротации состава. А ещё, учитывая, что «Ювентус» ведёт переговоры с Мино Райолой о возвращении Поля Погба.

Сочетание Рабьо, Пьянич, Погба выглядит не только устрашающе по именам, но и (что важнее) сбалансированно по характеристикам игроков для команды, играющей во владение. Только при этом вся нынешняя полузащита оказывается за бортом. Хотя, и без него нашлись лишние.

Первые кандидаты на уход – Хедира (бесспорный кандидат) и Матюиди (почти бесспорный), осталось найти новые команды для двух возрастных и высокооплачиваемых игроков. Хедира зарабатывает шесть млн в год, больше Пьянича и Дибалы. Но два явно лишних игрока в полузащите – ерунда по сравнению с линией атаки.

Ищем место для нападающих

Место на поле в следующем сезоне пока гарантировано только одному из форвардов. Кто будет играть с Криштиану Роналду? Проще идти методом исключения. Совершенно точно не Гонсало Игуаин. Ему ищут команду, среди претендентов – «Рома». «Ювентус» готов отдать его в аренду, обменять на Николу Дзаниоло с доплатой, но агент Игуаина уверяет, что форвард не хочет играть в Риме. Да и сам Игуаин, который плохо отыграл последний год и зарабатывает семь млн евро – актив, от которого не так просто избавиться.

Гонсало Игуаин Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Дальше Хуан Куадрадо и Дуглас Коста. Тут более-менее ясно: с Куадрадо нужно расставаться, у Косты, по информации итальянских СМИ, будет шанс остаться. Но даже если этот игрок подходит Сарри, что делать со следующими двумя?

Мойзе Кин и Федерико Бернардески. Два таланта, два футболиста, которым нужно играть, и которые точно получили бы практику в любом другом клубе Италии. Кин видится не только дублёром Роналду, но и вариантом на левый край атаки, он любит и умеет забегать в штрафную между защитниками, как раз то, что нужно Сарри.

С Бернардески сложнее. Продолжать тратить его на фланге – расточительно, а в центре ему нет места. Остаётся рискованный вариант использовать его в полузащите: допустимо для доминирующей команды, но опять же, судя по переговорам насчёт Погба, речь об этом не идёт. Бернардески может играть где угодно – и кажется, из-за этого он никак не заиграет на какой-то конкретной позиции.

Мест рядом с Роналду всего два, а мы уже перечислили пятерых. Кого забыли? Марио Манджукича, например. Самый универсальный форвард «Ювентуса», который в последние 3 года играл на острие, в оттяжке и даже на фланге. Конечно, он достаточно универсален, чтобы остаться на скамейке, но и там уже тесновато. И вряд ли с ним весной продлили контракт, чтобы держать в запасе. А ведь ещё остаётся Пауло Дибала.

Аргентинец был огромной проблемой прошлого сезона. С приходом Криштиану Массимилиано Аллегри потерял возможность подстраивать команду под аргентинца. Дибала сразу показал, насколько он зависит от выстроенной вокруг него игры: терялся на фланге, а в глубине был неэффективен. Чем чаще «Ювентус» переходил на навесы, тем бесполезнее становился Дибала. Теперь Аллегри уже нет. Сарри всю карьеру играет по одной схеме, 4-3-3, в которой действия игроков группы атаки жёстко расписаны.

Отцепитесь от Сарри. Он не проваливается, сравните с первым сезоном Гвардиолы Проблема в самом клубе.

В теории, можно представить вариант, при котором довольны и португалец, и аргентинец. Если сравнить с «Наполи» (только там у Сарри был полный комплект подходящих игроков в атаке) – это роль Игуаина для Криштиану и Инсинье для Дибалы, с поправкой, что Пауло будет играть справа. Его слабая игра без мяча и трудности, которые он испытал, когда все голевые позиции отошли другому игроку, будут замаскированы количеством времени, которое команда проводит с мячом, количеством продвижений мяча в опасную зону и количеством возможностей для рывка в штрафную. Тогда левый фланг можно отдать либо Бернардески (в «Фиорентине» он играл слева в сезоне 2016/17), либо, в гиператакующем режиме, Кину, который также становится первым запасным.

Что не так

Итоговый вариант, с тройкой Бернардески, Роналду, Дибала в атаке, в которой двое активно ищут возможность для рывка в штрафную, выглядит наиболее правдоподобным. Но и требующим значительной разгрузки состава.

Итоговый вариант: Бернардески, Роналду, Дибала в атаке Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Для Сарри слишком большой состав – не абстрактная угроза, а реальная. Он полная противоположность Зидана, играет строго своими игроками. Подходящий пример – Оливье Жиру, который не выходил в чемпионате Англии, даже когда был в форме, а других форвардов просто не было. Сарри ставил в центр Азара, потом растренированного Игуаина, но не Жиру. Француз показал образец профессионализма: молчал полгода и только после завершения сезона сказал, как был недоволен. В «Ювентусе» недовольных будет больше.

Сейчас не помешала бы, выражаясь терминологией «Ромы», а также португальских и голландских клубов, большая распродажа. Со скидками и программой лояльности. Но лишние игроки «Ювентуса» — не перспективная молодёжь, а возрастные звёзды на тяжёлых контрактах. Поиск клуба для каждого может стать творческим заданием. Это не самая заметная проблема клуба. Куда заметнее пустота в центре защиты, которую пытаются решить с помощью покупки Матейса де Лигта. Но незаметность – не повод её недооценивать. Особенно, руководству.

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