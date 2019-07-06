Сменить 3 клуба за неделю? Сутормин знает, что это возможно

«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым
«Зенит» объявил о продлении контрактов с вратарём Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт петербургской команды.
Жирков присоединился к «Зениту» 30 января 2016 года. За три с половиной года игрок провёл в составе сине-бело-голубых 79 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач, выиграл Российскую Премьер-Лигу, Кубок и Суперкубок страны.
Воспитанник сине-бело-голубых Кержаков провёл за основной состав «Зенита» 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе.
Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» может отправить Мелкадзе в аренду, если главный тренер команды Олег Кононов будет недоволен им на летних сборах. В конце мая форвард продлил контракт с клубом до 2022 года. По условиям нового соглашения Георгий получил € 100 тыс. в качестве подъёмных и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц.
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин перейдёт в «Зенит». Договорённость о переходе игрока была достигнута сторонами сегодня, 5 июля, в Казани.
Хавбек перешёл в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на четыре года.
Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».
«Барселона» и «ПСЖ» близки к обмену Неймара и Коутиньо
Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар близок к возвращению в «Барселону», утверждает Tuttomercatoweb.
По информации источника, парижане готовы отпустить бразильца на «Камп Ноу» в обмен на полузащитника сине-гранатовых Филиппе Коутиньо. При этом каталонскому клубу придётся доплатить за 27-летнего нападающего ещё € 120 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит порядка € 230 млн без учёта комиссионных. Сообщается, что большую роль в предстоящем обмене сыграл капитан «Барсы» Лионель Месси, который оказал давление на руководство своего клуба для осуществления этого трансфера.
«Андерлехт» объявил о подписании Насри
«Андерлехт» в своём «твиттере» объявил о подписании французского полузащитника Самира Насри.
В бельгийский клуб 32-летний хавбек перешёл на правах свободного агента.
«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия). Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.
Первый мяч в матче был забит уже на 2-й минуте. Результативный удар на счету польского защитника «Урала» Рафала Аугустыняка. На 38-й минуте точку в игре поставил форвард екатеринбургской команды Андрей Панюков. Голевая передача на счету полузащитника Юрия Бавина.
Моуринью ведёт переговоры с владельцем «Гуанчжоу Эвергранд»
Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает The Telegraph.
По информации источника, 56-летний специалист контактирует с самым богатым человеком Китая Хуэй Ка Яном, который является основателем компании Evergrande Group и помогает развивать местный футбол. Стороны обсуждают условия возможной работы португальского наставника не только с «Гуанчжоу Эвергранд», который сейчас возглавляет Фабио Каннаваро, но и со сборной Китая.
Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с июля 2016 года по декабрь 2018-го. До «МЮ» португалец работал главным тренером в лондонском «Челси», мадридском «Реале», миланском «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и лиссабонской «Бенфике».
- 5 июля 2019
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18:59Сутормин перейдёт в «Зенит» Эксклюзив
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