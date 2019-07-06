Сменить 3 клуба за неделю? Сутормин знает, что это возможно

Сутормин переходит в «Зенит», Мелкадзе хотят видеть в «Ахмате», а «Барселона» близка к сделке года. Главное — в обзоре дня.

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«Зенит» продлил контракты с Кержаковым и Жирковым

«Зенит» объявил о продлении контрактов с вратарём Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым. Новые соглашения с футболистами рассчитаны до конца сезона-2019/20, сообщает официальный сайт петербургской команды.

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Жирков присоединился к «Зениту» 30 января 2016 года. За три с половиной года игрок провёл в составе сине-бело-голубых 79 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач, выиграл Российскую Премьер-Лигу, Кубок и Суперкубок страны.

«Мне до сих пор больно за ошибки в матче с ЦСКА». Интервью экс-вратаря «Зенита» Юрий Жевнов рассказал о вратарях «Зенита» и дружбе с Виктором Гончаренко, а ещё вспомнил ошибки и яркие истории из своей карьеры.

Воспитанник сине-бело-голубых Кержаков провёл за основной состав «Зенита» 20 матчей, дважды стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе.



Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.

«Я похож на Игуаина, но хочу играть как Веллитон». Интервью с Георгием Мелкадзе Молодой форвард «Спартака», разорвавший оборону «Зенита», — о единственном диалоге с Каррерой, динамовском прошлом и журавле в руках.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» может отправить Мелкадзе в аренду, если главный тренер команды Олег Кононов будет недоволен им на летних сборах. В конце мая форвард продлил контракт с клубом до 2022 года. По условиям нового соглашения Георгий получил € 100 тыс. в качестве подъёмных и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц.

Глушаков перебрался в «Ахмат». А «Рубин» «забрал» уже двоих игроков «Оренбурга» 7 самых громких трансферов РПЛ прошедшей недели.

Сутормин перейдёт в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин перейдёт в «Зенит». Договорённость о переходе игрока была достигнута сторонами сегодня, 5 июля, в Казани.



Хавбек перешёл в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на четыре года.

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Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».

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«Барселона» и «ПСЖ» близки к обмену Неймара и Коутиньо

Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар близок к возвращению в «Барселону», утверждает Tuttomercatoweb.



По информации источника, парижане готовы отпустить бразильца на «Камп Ноу» в обмен на полузащитника сине-гранатовых Филиппе Коутиньо. При этом каталонскому клубу придётся доплатить за 27-летнего нападающего ещё € 120 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит порядка € 230 млн без учёта комиссионных. Сообщается, что большую роль в предстоящем обмене сыграл капитан «Барсы» Лионель Месси, который оказал давление на руководство своего клуба для осуществления этого трансфера.

«Барселона» задумала грандиозный обмен. Всё ради возвращения Неймара Есть все основания считать, что в случае осуществления эта сделка будет уникальной.

«Андерлехт» объявил о подписании Насри

«Андерлехт» в своём «твиттере» объявил о подписании французского полузащитника Самира Насри.



В бельгийский клуб 32-летний хавбек перешёл на правах свободного агента.

«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия). Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.

Первый мяч в матче был забит уже на 2-й минуте. Результативный удар на счету польского защитника «Урала» Рафала Аугустыняка. На 38-й минуте точку в игре поставил форвард екатеринбургской команды Андрей Панюков. Голевая передача на счету полузащитника Юрия Бавина.

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Моуринью ведёт переговоры с владельцем «Гуанчжоу Эвергранд»

Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает The Telegraph.



По информации источника, 56-летний специалист контактирует с самым богатым человеком Китая Хуэй Ка Яном, который является основателем компании Evergrande Group и помогает развивать местный футбол. Стороны обсуждают условия возможной работы португальского наставника не только с «Гуанчжоу Эвергранд», который сейчас возглавляет Фабио Каннаваро, но и со сборной Китая.



Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с июля 2016 года по декабрь 2018-го. До «МЮ» португалец работал главным тренером в лондонском «Челси», мадридском «Реале», миланском «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и лиссабонской «Бенфике».