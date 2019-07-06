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Красота дня – жена Тони де Вильены

Красота дня – жена Тони де Вильены
София Михайлова
Её муж уже выиграл с «Краснодаром» первый трофей, теперь она переезжает в Россию
Ради модели Ланы Слиер новичок «быков» Тони де Вильена бросил дочку де Бура. Теперь они женаты и воспитывают сына.
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» в это трансферное окно провернул самый громкий трансфер «на вход» — из «Фейеноорда» в Россию приехал полузащитник сборной Нидерландов Тони де Вильена. Он уже успел выиграть с «Краснодаром» первый трофей (пусть и товарищеский). Скоро он переедет в Краснодар, но не один, а с женой и сыном.

С Ланой Слиер полузащитник начал встречаться ещё в 2017 году. До этого девушкой Вильены была дочь футболиста де Бура (но не Франка, а Рональда). Сначала, как и многие другие звёздные футбольные пары, Лана и Тони скрывали отношения, но потом начали появляться вместе на футболе – тогда болельщики обо всём и догадались. Когда скрывать было уже нечего, они поженились.

Сама Лана уже много лет работает в мире моды и одежды. У девушки даже есть собственный магазин одежды, но сейчас магазину она уделяет меньше времени: девушка представляет бренд TVD. Как можно было догадаться –эта компания создана самим Вильеной, которая предлагает покупателям различные спортивные костюмы, толстовки и футболки. Но главное, на что уходит время Ланы – это их с Тони сын.

Семья уже готова, а возможно уже и переехала в «Краснодар». Об этом сама Лана написала в «Инстаграме» неделю назад, при этом сделала это на русском языке. Девушка поблагодарила новый клуб голландца и заявила, что ждёт переезда в Россию «с нетерпением».

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