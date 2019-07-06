Как живёт Руни. Строит дом с бункером за 30 млн евро

На днях Уэйн Руни отметил год с момента своего переезда за океан.

Ниже немного о том, как он наладил свой быт в новой стране и чем занимается вне тренировок.

Дом, тачки

Переехав в США, Уэйн не стал продавать недвижимость в Англии. Домой он тоже время от времени возвращается — его особняк находится в графстве Чешир. Пару лет назад его взломали. Преступников задержали полицейские, но тот инцидент сильно расстроил его семью.

«Это было похоже на сцену из боевика. Полиция появилась из ниоткуда и кишила повсюду. Собаки, вои сирен, летающий вертолет», — рассказывали соседи.

Теперь Руни возводит новый особняк, который будет окружён высоким забором. И это ещё не всё — говорят, он хочет построить в нём бункер, из которого можно будет наблюдать за домом со всех камер наблюдения. Стоить такой дом будет около 30 млн евро.

А пока большую часть времени футболист проводит в своём имении в Вашингтоне, в котором живёт по соседству с семейством Обамы, а также Иванкой Трамп. Вот несколько кадров того дома.

Теперь к машинам. Не знаем как с тачками сейчас, в США, но во времена выступления в Англии у Руни был целый автопарк, про который британские телеканалы снимали целые сюжеты. Вот, наслаждайтесь.

Бокс, баскет, Овечкин

В США футбол не является спортом номер один, поэтому Уэйн часто ходит заценить разные спортивные мероприятия. Например, любимый бокс, которым он занимался с детства. Завязать с ним пришлось лишь в 15: «Эвертон» был сильно против.

Руни с уважением относится к новому месту жительства и проявляет солидарность к местным клубам даже когда они играют против британских команд.

А ещё Руни ходит на… Ну, вы поняли.

Благотворительность

Руни одержим желанием помогать детям. Ещё играя за «Эвертон», он пожертвовал детскими приютам около млн евро в канун Рождества. А все сборы за матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», который он организовал, были направлены в детские больницы. Это примерно полтора млн евро.

Возможно, желание помогать другим обострилось у Уэйна, когда умерла Рози, сестра его жены — из-за наследственного заболевания. Ей было всего 14.

Переехав в США, Руни продолжает своё дело. В прошлом году он сыграл прощальный матч за сборную Англии, часть выручки с которого отправилась в созданный им фонд. К слову, Уэйн поддерживает не только детей: активно высказывается против расизма, а на днях надел радужную повязку в знак солидарности с геями и прочими секс-меньшинствами.

P.S.

Но главное, с чем можно ассоциировать Уэйна Руни — его огромная семья. У них с женой четыре ребёнка, и все — парни!

Было время, семейство находилось на грани распада. Но Колин, жена Руни, нашла в себе силы остаться рядом даже в самые неприятные моменты их жизни.

Недавно пара отметила 11-летнюю годовщину брака. И в любой непонятной ситуации предпочитает хватать детей и двигать в парк — есть мороженку.