«Вы просите нашего игрока, но делаете это без уважения». «Барсой» недовольны

«Барселона» давно пыталась забрать Антуана Гризманна и в этот раз близка к цели как никогда. Вернее, так было пару дней назад. Но только президент клуба Бартомеу подтвердил факт переговоров, как официальный сайт «Атлетико» разразился гневным заявлением. Клубу не понравилось то, что «Барса» общалась с Гризманном за их спиной.

«По просьбе «Барселоны» состоялась встреча Мигеля Гиля с генеральным директором каталонцев Оскаром Грау. После того как сумма отступных за Гризманна снизилась с € 200 млн до € 120 млн мистер Грау попросил отсрочку платежа. «Атлетико» отреагировал негативно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков».

История вопроса

Переговоры Гризманна и «Барселоны» — процесс длительный и вялотекущий. Своей вершины он достиг прошлым летом, когда казалось, что деваться французу уже было некуда. Гризманн нуждался в новых вызовах. «Барса» — в новых героях.

Антуан устроил из этой истории целое шоу и анонсировал, что примет решение в эфире испанского ТВ (уровень!). А на следующий день взял и внезапно объявил о решении остаться в Мадриде.

Потом было много нежностей в адрес клуба, слова о родном доме и ощущении своей важности. Гризманн рассказывал, что решение далось ему так тяжело, что посреди ночи он будил жену, чтобы обсудить своё будущее.

Чуть позже, объясняя своё решение, он проронил неосторожную фразу про Лео Месси: «Возможно, нежелание быть лейтенантом Месси тоже сыграло свою роль». И вот тут показалось, что дорога в «Барсу» закрыта на долгое время. Даже Хави потом рассказывал, что отказ Гризманна обидел игроков «Барселоны».

Но прошёл всего год, и вопрос о его переходе снова открыт. Несмотря на новый контракт, по которому Гризманн получает порядка 20 млн евро в год за вычетом налогов. Столько в «Атлетико» не получает никто.

Гризманн рассказал, как отказал «Барсе». Дело в Месси и Симеоне Ну и 20 млн евро чуть-чуть повлияли.

Кто виноват?

Вернёмся к заявлению «Атлетико».

«14 мая Гризманн проинформировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб по окончании сезона. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» обо всём договорилась с Антуаном ещё в марте, когда наша команда играла с «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов».

Начнём с того, что сам факт переговоров за спиной клуба да ещё и в столь важный момент — шаг не только мерзкий, но противоречащий правилам УЕФА. Но важнее тут даже не это. «Я уже знаю, где буду играть», — говорил Гризманн в начале лета, как бы подтверждая правдивость той информации.

Но нет, проходит всего пара недель, и он заявляет, что… может покинуть Испанию! И это на фоне слухов об интересе «МЮ».

Ощущение, что со всеми предложениями француз просто поплыл. И ладно бы это касалось только его, но в результате этих метаний сразу несколько клубов не могли чётко спланировать свою трансферную кампанию.

«Атлетико» не стал ждать у моря погоды и заочно смирился с потерей своего лидера. Не просто же так его «семёрку» отдали дорогущему новичку Фелишу. Но с такими затратами (за Фелиша отдали 126 млн евро) с продажей Гризманна затягивать уже не хотелось.

И когда «Барса» в очередной раз начала заламывать руки своим оппонентам, предложив отсрочку, боссы «Атлетико» не выдержали и припомнили всё. И переговоры за спиной, и сагу прошлого лета, и тот факт, что Гризманн вообще-то до сих пор на солидном контракте в клубе.

Мадрид встал в позу и ждёт своего игрока на тренировке уже в воскресенье. Если «Барса» проявит принципиальность, Гризманн рискует оказаться в очень глупом положении. Если так, выбрать новый номер в «Атлетико» ему будет даже сложнее, чем Эдену Азару в «Реале».

А «Барса»… А что «Барса»? Она просто как обычно пытается сделать так, как будет лучше ей. Вспомните историю с Малкомом. Методы там зачастую отходят на второй план.