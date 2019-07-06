Главное, что случилось с «Локомотивом» за полтора месяца

В субботу «Локомотив» матчем с «Зенитом» за Суперкубок открывает для себя новый сезон. Сезон больших надежд и не менее существенных опасений. Ниже — гид по главным событиям для «Локо» в это межсезонье.

Трансферы

В этом направлении «Локомотив» радовать своих болельщиков не спешит. Учитывая, что зимой ни единого приобретения клуб не совершил, ожидания от летней селекционной работы были, конечно же, завышенными. До закрытия трансферного окна, кстати, еще чуть меньше двух месяцев, поэтому итоги подводить сегодня рано. Но в преддверии стартового матча сезона можно констатировать: «Локомотив» приобрел двух футболистов – Серкейро Мурило из «Крузейру» и Дмитрия Живоглядова из «Уфы». Не стоит забывать и о подписании полноценного соглашения с Гжегожем Крыховяком, который за арендный год превратился в «Локомотиве» в системообразующего игрока.

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Вероятно, большей активности от клуба на трансферном рынке ожидал и Юрий Семин, который уже успел дать несколько несдержанных комментариев после приобретения Мурило. Но время лечит. Сначала бразилец добрался до сбора «Локомотива», затем принял участие в нескольких товарищеских матчах, а на сегодня является основным претендентом на место второго центрального защитника в матче за Суперкубок с «Зенитом». Получивший травму в концовке прошлого сезона Соломон Кверквелия к настоящей битве еще не готов. Во всех трех контрольных матчах на сборах в составе присутствовал Ведран Чорлука, в паре с которым и сыграет Мурило.

Потери

В текущее межсезонье руководители «Локомотива» здорово разгрузили зарплатную ведомость, расставшись с футболистами, которые уже давно перестали попадать в состав. Потому уход из клуба Игоря Портнягина, Аршака Коряна, Тимофея Маргасова, Алана Ксаева, Виталия Денисова, Дмитрия Тарасова и Тараса Михалика (при всей любви болельщиков к последним троим) стоит считать разумным решением менеджмента.

Казус, который случился с Хвичей Кварацхелией, когда арендованный футболист по непонятным причинам не подписал контракт с клубом, на самом деле по «Локомотиву» не ударит. В ближайшей перспективе уж точно. Да, руководителям клуба на будущее после этой истории выводы сделать, конечно, стоит. Но, если говорить сугубо о футбольных аспектах, то Хвича в Лиге чемпионов «Локо» вряд ли бы помог. Для ротации в играх чемпионата страны – да. Но на евроуровень грузинский юноша еще явно не вышел. Да и в весенних матчах за «Локо» Кварацхелия по большому счету себя не проявил – шустро бегал, не более того. Конструктива в его игре было мало.

Настоящая потеря у «Локомотива» одна – Джефферсон Фарфан. Джефф получил травму на Кубке Америки в матче с Бразилией. Операцию ему сделали как раз накануне матча с «Зенитом». Да и прогноз на восстановление не утешительный. Перуанец имеет все шансы пропустить групповой этап Лиги чемпионов.

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Стабильность и перспективы

Несмотря на потерю Фарфана, в целом «Локомотив» в это межсезонье в вопросе сохранения костяка выглядит едва ли не лучше всех среди лидеров РПЛ. Наравне с «Локо» по этому показателю мощно выглядит как раз-таки завтрашний соперник – «Зенит». Оба клуба обошлись без революций, сделав ставку на стабильность. Оно и понятно – «Зенит» и «Локо» по итогам прошлого чемпионата заняли первые два места. На фоне других соискателей, испытывающих проблемы разного рода, на сегодня именно эти клубы выглядят главными фаворитами предстоящего сезона. И первый трофей кто-то из этого дуэта завоюет уже в субботу.

Состав, который есть на сегодня у «Локомотива», уже доказал свою состоятельность на внутрироссийской арене. В новый сезон «Локо» входит, как с большими надеждами, так и с существенными опасениями. Надежды на ту самую стабильность. Опасения – по большей части из-за отсутствия существенного усиления, которое может вызвать привычный для футбольного цикла застой. Память о прошлогодних пяти поражениях в одной из самых слабых групп Лиги чемпионов еще жива. В этом году в главном футбольном турнире Европы «Локо» при жеребьевке будет в третьей или четвертой корзинах. Соответственно, и группа будет гораздо мощнее. Станет ли сам «Локомотив» гораздо мощнее?

Два Суперкубка и два поражения от «Зенита»

Первый ответ даст сегодняшний матч за Суперкубок. «Железнодорожники» являются, наверное, главными неудачниками в истории этого трофея. Шесть раз «Локо» открывал сезон матчем за Суперкубок и лишь две такие встречи закончились победами команды Юрия Семина. Причём оба раза Суперкубок клуб завоевывал еще в первую тренерскую кампанию Юрия Павловича – в 2003 и в 2005 годах. Все последующие четыре попытки оказались неудачными. Два из четырех поражений нанес «железнодорожникам», что весьма символично, «Зенит». Как-то будет на этот раз?



Ну и главное — уже в сентябре «Локо» во второй раз подряд возьмет старт в Лиге чемпионов. И если прошлогодние неудачи в лучшей клубной лиге Европы были списаны на отсутствие опыта игры на таком уровне, то в предстоящем розыгрыше на ту же причину пенять уже не получится. Нужно исправляться.

«У тренера всегда конфликт с руководством». Сёмин готовится брать Суперкубок Главный тренер «Локомотива» перечисляет потери, но обещает дать бой «Зениту».

Слова

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»:



— Очень волнуемся, потому что это первая игра сезона. У нас фактически новая команда, вы посмотрите, сколько игроков ушло с прошлого года. Михалик, Тарасов, Денисов, Фарфан, Фернандеш, Хвича. Ну, Фарфан не ушёл, но играть не может. Болен Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Ротенберг. Что касается травмы Кверквелии, то с прошлого сезона травмы ещё не вылечены. Кверквелия, Хёведес и Игнатьев пока только индивидуально занимаются.



Новички? Нужно два-три человека. Надеемся на усиление. И я бы хотел, чтобы новички были сильнее наших игроков. Жду и разрешения ситуации с Фернандешем. Он — наш системообразующий игрок, но как все будет — не знаю.



Конфликт с руководством? Без конфликтов не бывает, потому что у тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать. Мысли, которые направлены на то, чтобы достигался результат, чтобы наша команда хорошо представляла такую компанию, как РЖД: так как они наверху, мы тоже должны быть наверху. Поэтому всегда бывают рабочие ситуации, которые надо решать и все.